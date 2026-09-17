PM મોદીના જન્મદિવસે માછીમારોને મોટી ભેટ, દિલ્હીમાં તાલીમથી માંડી કોલ્ડ સ્ટોરેજ સુધી મળશે સહાય
પાટનગર ગાંધીનગરમાં મત્સ્યોદ્યોગના વિકાસ માટે વિશેષ કાર્યશાળાનુ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : September 17, 2026 at 8:59 PM IST
ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિને ગાંધીનગરમાં મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રને વેગ આપવા માટે વિશેષ કાર્યશાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કેન્દ્રીય મત્સ્યોદ્યોગ મંત્રી રાજીવ રંજન સિંઘ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાતના માછીમારોને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓનો મહત્તમ લાભ લેવા સાથે આધુનિક ટેક્નોલોજી અને તાલીમ અપનાવવા આહ્વાન કરવામાં આવ્યું હતું.
કેન્દ્રીય મંત્રી રાજીવ રંજન સિંઘે જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સમગ્ર વિશ્વમાં ‘કર્મ પુરુષ’ તરીકે ઓળખાય છે. દેશના વિકાસ માટે તેઓ સતત કાર્ય કરે છે. તેમના નેતૃત્વમાં ભારતની ઓળખ સમગ્ર દુનિયામાં બની છે. વડાપ્રધાનની કર્મભૂમિ ગુજરાતમાં મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રના વિકાસ માટે આ કાર્યશાળા યોજાઈ રહી છે.
2014 બાદ માછીમારીનું ઉત્પાદન બમણું
વધુમાં કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું કે, દેશમાં આશરે 6 કરોડ લોકોને મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્ર થકી રોજગારી અને આજીવિકા મળે છે. વર્ષ 2014 બાદ કેન્દ્ર સરકારે આ ક્ષેત્ર પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. ‘બ્લ્યૂ રેવોલ્યુએશન’ યોજના શરૂ કરવામાં આવી અને ફિશરીઝ ડેવલપમેન્ટ માટે ફંડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. માછીમારો માટે અલગ મંત્રાલયની રચના કરીને ક્ષેત્રના વિકાસને નવી દિશા આપવામાં આવી.
દેશમાં વર્ષ 2014માં 96.7 લાખ ટન જેટલું માછલીનું ઉત્પાદન થતું હતું, જે વધીને વર્ષ 2025માં 197 લાખ ટન સુધી પહોંચ્યું હોવાનો મંત્રીએ દાવો કર્યો હતો. ફિશ એક્સપોર્ટ પણ 30 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધીને 62 હજાર કરોડ રૂપિયા થયું છે. અમેરિકાએ ભારતીય માછલી પર 58 ટકા ટેરિફ લગાવ્યો હોવા છતાં વર્ષ 2025-26માં ફિશ એક્સપોર્ટ વધીને 73 હજાર કરોડ રૂપિયા થયું હોવાનું કેન્દ્રીય મંત્રીએ જણાવ્યું હતું.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની માછીમારોને અપીલ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ ભારત સરકારના નેતૃત્વમાં મત્સ્યપાલન અને મત્સ્યોદ્યોગ ક્ષેત્રનો સૌથી વધુ લાભ ગુજરાતે લેવાનો છે. મુખ્યમંત્રીએ માછીમારોને દિલ્હી ખાતે યોજાતી તાલીમનો લાભ લેવા અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, “તમારી ટિકિટ બનાવીને મોકલી દો, જવાની વ્યવસ્થા ગુજરાત સરકાર કરશે.” ગુજરાતને મળેલા વિશાળ દરિયાકિનારાનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને મત્સ્યોદ્યોગને આગળ વધારવાની જવાબદારી દરેકની છે.
સરકાર બનાવશે કોલ્ડ સ્ટોરેજ, સહકારી ધોરણે થશે સંચાલન
વધુમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, સરકાર કોલ્ડ સ્ટોરેજની સુવિધા ઉભી કરી આપશે, પરંતુ તેનું સંચાલન સહકારી ધોરણે કરવું પડશે. માછીમારોને જરૂરી સુવિધા માટે જમીન આપવા પણ સરકાર તૈયાર હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું. તેમણે માછીમારોને ઊંચા ભાવની માછલીઓનું ઉત્પાદન વધારી વિદેશમાં નિકાસ કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો.
કાર્યક્રમ દરમિયાન હોલમાં ગરમી અંગે વાત થતાં મુખ્યમંત્રીએ હળવા અંદાજમાં કહ્યું હતું કે, “ગરમી અમને નથી લાગતી, તમને ત્યાં લાગે છે.” તેમણે કહ્યું કે, ભગવાને બનાવેલું શરીર આપણે બગાડીએ છીએ, જ્યારે એસી માણસે બનાવેલું છે અને તે બગડી પણ શકે છે.
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