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રાજ્યના GST કાયદામાં મોટા સુધારા: નાના વેપારીઓને 3 દિવસમાં નોંધણી, નિકાસમાં 7 દિવસમાં 90% રિફંડ

રાજ્યના GST કાયદામાં સુધારા માટેનું વિધેયક ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં પસાર કરવામાં આવ્યું છે.

રાજ્યના GST કાયદામાં મોટા સુધારા
રાજ્યના GST કાયદામાં મોટા સુધારા (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 9:00 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યના GST કાયદામાં સુધારા માટેનું વિધેયક ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં પસાર કરવામાં આવ્યું છે. 56મી GST કાઉન્સિલની ભલામણોના આધારે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલા સુધારાઓ સાથે સુસંગતતા જાળવવા નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ આ વિધેયક રજૂ કર્યું હતું.

નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ‘વન નેશન, વન ટેક્સ’ના સંકલ્પ સાથે 1 જુલાઈ, 2017થી GST કાયદો અમલમાં આવ્યો હતો. GST વ્યવસ્થાના સરળીકરણના પરિણામે ગુજરાતમાં ગત નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન 99.6 ટકા રિટર્ન સમયસર ભરાયા છે. કરદાતાઓ દ્વારા સમયસર રિટર્ન ભરવાની બાબતમાં ગુજરાત છેલ્લા પાંચ વર્ષથી દેશમાં પ્રથમ ક્રમે હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

સુધારાઓ હેઠળ નાના વેપારીઓ માટે ફેસલેસ સિસ્ટમ દ્વારા માત્ર ત્રણ દિવસમાં GST નોંધણી અને પ્રમાણપત્રની પ્રક્રિયા સરળ બનશે. નિકાસના કિસ્સામાં સાત દિવસમાં 90 ટકા પ્રોવિઝનલ રિફંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત વેચાણ બાદ આપવામાં આવતા ડિસ્કાઉન્ટ, ક્રેડિટ નોટ અને રિફંડની પ્રક્રિયાને વધુ સરળ બનાવવામાં આવશે.

રાજ્યના GST કાયદામાં મોટા સુધારા (ETV Bharat Gujarat)

કલમ 15(3)(b)માં સુધારા કરીને વેચાણ પછીના ડિસ્કાઉન્ટને કરાર સાથે જોડવાની શરત દૂર કરવામાં આવી છે. વેચનાર ક્રેડિટ નોટ જારી કરે અને ખરીદનાર ડિસ્કાઉન્ટ પર મેળવેલી વેરા શાખ રિવર્સ કરે તો વેચાણ મૂલ્યમાંથી ડિસ્કાઉન્ટ બાદ કરી કર જવાબદારી ઘટાડવાનો લાભ મળી શકશે.

ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર હેઠળના રિફંડ માટે અરજીના સાત દિવસમાં 90 ટકા પ્રોવિઝનલ રિફંડ આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તેનાથી ઉદ્યોગોના વર્કિંગ કેપિટલમાં રાહત મળશે.

વેરાની ચુકવણી સાથે નિકાસ કરાયેલા માલના રિફંડ માટેની હાલની રૂ. 1,000ની લઘુત્તમ મર્યાદા પણ દૂર કરવામાં આવી છે. GST 2.0 હેઠળ સામાન્ય નાગરિકોને રાહત આપતા વિવિધ વેરા સુધારાઓનો ઉલ્લેખ કરતાં નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે ગુજરાતની આર્થિક વૃદ્ધિ સાથે રાજ્ય ‘વિકસિત ગુજરાત’ના વિઝનને સાકાર કરવા આગળ વધી રહ્યું છે.

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