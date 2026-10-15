મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર, વર્ગ-2ના અધિકારીઓની બદલી અને બઢતી
ગુજરાત મોટર વાહન ખાતામાં વહીવટી સ્તરે મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મોટર વાહન વિભાગમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-2ના અધિકારીઓની બદલી અને બઢતી કરવામાં આવી છે.
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફા (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 15, 2026 at 1:54 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત મોટર વાહન ખાતામાં વહીવટી સ્તરે મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મોટર વાહન વિભાગમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-2ના અધિકારીઓની બદલી અને બઢતી કરવામાં આવી છે. મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ-2ના 183 અધિકારીઓ સહિત સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી અને સહાયક વાહન વ્યવહાર નિયામક વર્ગ-2ના 17 અધિકારીઓની બદલી સાથે બઢતી કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ-2ના 183 અધિકારીઓની પણ બદલી અને બઢતી કરવામાં આવી છે. આ વહીવટી ફેરફારને પગલે સંબંધિત અધિકારીઓની ફરજ અને જવાબદારીઓમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે.