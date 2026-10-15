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મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર, વર્ગ-2ના અધિકારીઓની બદલી અને બઢતી

ગુજરાત મોટર વાહન ખાતામાં વહીવટી સ્તરે મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મોટર વાહન વિભાગમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-2ના અધિકારીઓની બદલી અને બઢતી કરવામાં આવી છે.

મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફા
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 15, 2026 at 1:54 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત મોટર વાહન ખાતામાં વહીવટી સ્તરે મહત્ત્વપૂર્ણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મોટર વાહન વિભાગમાં ફરજ બજાવતા વર્ગ-2ના અધિકારીઓની બદલી અને બઢતી કરવામાં આવી છે. મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ-2ના 183 અધિકારીઓ સહિત સહાયક પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી અને સહાયક વાહન વ્યવહાર નિયામક વર્ગ-2ના 17 અધિકારીઓની બદલી સાથે બઢતી કરવામાં આવી છે.

આ ઉપરાંત, મોટર વાહન નિરીક્ષક વર્ગ-2ના 183 અધિકારીઓની પણ બદલી અને બઢતી કરવામાં આવી છે. આ વહીવટી ફેરફારને પગલે સંબંધિત અધિકારીઓની ફરજ અને જવાબદારીઓમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે.

મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર
મોટર વાહન વિભાગમાં મોટો વહીવટી ફેરફાર (ETV Bharat Gujarat)

TAGGED:

MOTOR VEHICLES DEPARTMENT
CLASS II OFFICERS TRANSFERS
MAJOR ADMINISTRATIVE RESHUFFLE
MOTOR VEHICLES OFFICERS TRANSFERS
MOTOR VEHICLES OFFICERS TRANSFERS

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