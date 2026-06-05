જૂનાગઢ: વંથલીના શાપુરમાં ખાણ ખનીજ વિભાગની મોટી કાર્યવાહી, 3.5 કરોડની ખનીજ ચોરી ઝડપાઇ
વંથલી તાલુકાના શાપુરમાં ખાણ ખનીજ વિભાગે તપાસ હાથ ધરતા ગેરકાયદેસર રેતીનું ખનન અને પરિવહન કરતા મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
Published : June 5, 2026 at 4:31 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ જિલ્લાના વંથલી તાલુકાના શાપુરમાં ખાણ ખનીજ વિભાગે તપાસ હાથ ધરતા ગેરકાયદેસર રેતીનું ખનન અને પરિવહન કરતા મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમે ખનીજ ચોરીમાં વપરાતા નવ ટ્રક અને લોડર સહિત કૂલ 3.5 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ મામલે વિભાગ દ્વારા કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે અને હાલ પોલીસ તથા ખાણ ખનીજ વિભાગ દ્વારા સંયુક્ત તપાસ ચાલી રહી છે.
જૂનાગઢમાંથી 3.5 કરોડની ખાણ ચોરી ઝડપાઇ
વંથલીના શાપુર નજીકથી ખાણ ખનીજ વિભાગની ટીમે ખનીજ ચોરી કરતા નવ જેટલા વાહનો અને તેના ચાલકોને પકડી પાડીને વંથલી પોલીસને સોંપી દીધા છે. સમગ્ર મામલામાં વંથલી પોલીસ ખનીજ ચોરીને લઈને વધુ તપાસ કરી રહી છે. ખાણ ખનીજ વિભાગના રોયલ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર અને સર્વેયર તેમજ સુપરવાઇઝરની સાથે સિક્યુરિટીની સમગ્ર ટીમ દ્વારા શાપુર ગામમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં નવ જેટલા ટ્રકો સાદી રેતીનું ખનન કરીને અન અધિકૃત રીતે લઈ જતા માલુમ પડતાં ખાણ ખનીજ વિભાગે આ તમામ નવ વાહનો અને તેમાં રહેલા ચાલકોને વંથલી પોલીસને શોપીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
વંથલી પોલીસમાં દાખલ થઈ ફરિયાદ
જૂનાગઢ જિલ્લા ખાણ ખનીજ વિભાગની કચેરીમાં રોયલ્ટી ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે કામ કરતા જયદીપભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, તેમને મળેલી પૂર્વ સુચનાને આધારે શાપુર ગામ નજીક સાદી રેતીની ખનીજ ચોરી થઈ રહી છે તેને ધ્યાને રાખીને સર્વેયર રોયલ્ટી સુપરવાઇઝર અને સિક્યુરિટીની એક ટીમ દ્વારા રેતીની ખનીજ ચોરી થતી તે જગ્યા પર જતા અહીં અલગ અલગ જિલ્લાના પાર્સિંગ ધરાવતા નવ જેટલા ટ્રક મળી આવ્યા હતા, જેમાં નદીમાંથી સાદી રેતીનું ગેરકાયદેસર અને કોઈ પણ પ્રકારની પૂર્વ મંજૂરી વગર સ્થળાંતર કરતાં હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
સમગ્ર કામગીરીમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું ભાવનગરનું એક લોડર પણ ખાણ ખનીજ વિભાગે પકડી અને તેને પણ સીલ કરવામાં આવ્યું છે. વિભાગ દ્વારા પકડવામાં આવેલા ખનીજ અને વાહનોની કિંમત સાડા ત્રણ કરોડ રૂપિયા જેટલી થવા જાય છે. હાલ ખાણ ખનીજ વિભાગે જે વાહનો અને વ્યક્તિઓને પકડ્યા છે તેમની સામે વંથલી પોલીસમાં વિધિવત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ ખાણ ખનીજ વિભાગ અને વંથલી પોલીસ કરી રહી છે.
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