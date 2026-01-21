વેરાવળમાં GST વિભાગની મોટી કાર્યવાહી, જ્વેલર્સના વેપારીઓમાં ફફડાટ
વેરાવળમાં વેપારીઓ પર CGSTના દરોડા પાડવામાં આવતા સોનાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓમાં ફફડાટનો માહોલ છે.
Published : January 21, 2026 at 6:15 PM IST
વેરાવળ: વેરાવળમાં GST વિભાગ દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. શહેરના નામાકિંત સોની (જ્વેલર્સ) વેપારીઓ પર CGSTના દરોડા પાડવામાં આવતા ફફડાટ ફેલાયો છે. GST વિભાગની અચાનક કાર્યવાહીથી સોનાના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓમાં ફફડાટનો માહોલ સર્જાયો છે.
વેરાવળમાં જ્વેલર્સ વેપારીઓ પર GSTના દરોડા
મળતી માહિતી અનુસાર, વેરાવળમાં વહેલી સવારથી જ CGSTની ટીમ દ્વારા સોની (જ્વેલર્સ) વેપારીઓને ત્યાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના પરશુરામ દયારામ જ્વેલર્સ, શાહ નગીનદાસ ભગવાનદાસની બે પેઢીઓ પર GSTની ટીમ દ્વારા દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ તમામ કાર્યવાહી CGST જૂનાગઢ ડિવિઝનની ટીમ દ્વારા સંકલિત રીતે કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
દરોડા દરમિયાન GST વિભાગની ટીમ દ્વારા વેપારીઓની બિલ-બુક, કોમ્પ્યુટર ડેટા, સ્ટોક રજિસ્ટર તથા હિસાબી દસ્તાવેજોની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને વેચાણ, ખરીદી, સ્ટોક અને ટેક્સ રિટર્ન્સ વચ્ચે કોઈ ગેરરીતિ કે કરચોરી થઈ છે કે નહીં તેની બારીકાઈથી તપાસ ચાલી રહી છે. અધિકારીઓ દ્વારા ડિજિટલ ડેટા પણ ખંગાળવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી અગાઉના વ્યવહારોની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકાય.
વેરાવળમાં સોની વેપારીઓને ત્યાં GSTના દરોડાના સમાચાર શહેરમાં વાયુવેગે ફેલાતા મુખ્ય બજાર વિસ્તારમાં ઘણા સોનીના શો રૂમ અચાનક બંધ થઇ ગયા હતા. વેપારીઓમાં ભય અને અસમંજસની સ્થિતિ સર્જાઇ હતી. GST વિભાગની આ કાર્યવાહી મોડે સુધી ચાલુ રહી હતી. વેરાવળમાં CGSTની તપાસમાં બેનામી સંપત્તિને લઇને ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
