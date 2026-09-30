સાવલીમાં GPCBની મોટી કાર્યવાહી, મિની નદીમાં પ્રદૂષિત પાણી છોડવાના મુદ્દે Miracle Science સામે ક્લોઝર દિશા નિર્દેશ
સાવલીમાં મિની નદીમાં પ્રદૂષિત પાણી છોડવાના મુદ્દે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ એટલે કે GPCB દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
Published : September 30, 2026 at 7:42 PM IST
વડોદરા: સાવલીમાં મિની નદીમાં પ્રદૂષિત પાણી છોડવાના મુદ્દે ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ એટલે કે GPCB દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. Miracle Science and Technology LLP સામે Water Actની કલમ 33-A હેઠળ ક્લોઝર દિશાનિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. 7 જુલાઈ 2026ની તપાસ દરમિયાન કંપનીમાંથી મિની નદી તરફ ભૂરા રંગનું પાણી વહેતું હોવાનું નોંધાયું હતું.
સાવલીમાં GPCBની કાર્યવાહી
GPCBના દસ્તાવેજ મુજબ, કંપનીનું 7 જુલાઈ 2026ના રોજ વોટર એક્ટની કલમ 23 હેઠળ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ નિરીક્ષણ ફરિયાદોના સંદર્ભમાં કરવામાં આવ્યું હોવાનું દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે. તપાસ દરમિયાન યુનિટ કાર્યરત હોવાનું નોંધાયું હતું અને કેટલીક બિનઅનુપાલન બાબતો સામે આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન મિની નદી તરફ આછા પીળાશ-ભૂરા રંગનું પાણી વહેતું હોવાનું નોંધાયું હતું. નદી સાથે જોડાયેલા કુદરતી કાંસના માર્ગને ટ્રેસ કરતાં કંપનીમાંથી નીકળતી RCC પાઇપમાંથી પણ આછા ભૂરા રંગનું પાણી વહેતું હોવાનું નિરીક્ષણમાં સામે આવ્યું હતું. આ પાઇપ કંપનીની સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજ સિસ્ટમનો આઉટલેટ હોવાનું દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે. આ સ્થળેથી લેવામાં આવેલા નમૂનામાં BOD 90 mg/l અને COD 299 mg/l નોંધાયા હતા.
કંપનીના પરિસરમાં વધુ તપાસ દરમિયાન કામદારોના ક્વાર્ટરની નજીક ખુલ્લી જગ્યામાં ભૂરા રંગનું દૂષિત ગંદુ પાણી એકત્ર થયેલું પણ જોવા મળ્યું હતું. આશરે 10 ફૂટ બાય 7 ફૂટના વિસ્તારમાં આ પાણી ભરાયેલું હોવાનું નોંધાયું હતું. દસ્તાવેજ મુજબ, હેઝાર્ડસ વેસ્ટના સ્લજ બેગમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા લીચેટના કારણે આ પાણી એકત્ર થયું હોવાની નોંધ છે. આ નમૂનામાં pH 9.56, સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ 371 mg/l, Ammoniacal Nitrogen 196.56 mg/l, BOD 564 mg/l અને COD 3390 mg/l સહિતના મૂલ્યો નોંધાયા હતા.
આ ઉપરાંત, એકત્ર થયેલું ગંદુ પાણી સ્ટોર્મ વોટર કલેક્શન ટાંકીમાં જતું હોવાનું પણ તપાસમાં નોંધાયું હતું. આ ટાંકીની ક્ષમતા 4 KL હોવાનું દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે અને તે ભૂગર્ભ RCC સ્ટોર્મ વોટર પાઇપલાઇન સાથે જોડાયેલી હતી. સ્ટોર્મ વોટર કલેક્શન ટાંકીમાંથી લેવામાં આવેલા નમૂનામાં BOD 107 mg/l અને COD 424 mg/l નોંધાયા હતા.
તપાસ દરમિયાન કંપની પરિસરમાં આશરે 6 હજાર HDPE ડ્રમ્સ પણ ખુલ્લી જગ્યામાં બેદરકારીપૂર્વક સંગ્રહિત હોવાનું નોંધાયું હતું. આ ડ્રમ્સ પર તેમાં સ્પેન્ટ કે રિકવર્ડ સોલ્વન્ટ્સ છે કે નહીં તે દર્શાવતું યોગ્ય લેબલિંગ ન હોવાનું દસ્તાવેજમાં જણાવાયું છે.
GPCBના દસ્તાવેજ મુજબ, નિરીક્ષણ અધિકારીએ કંપનીને બિનઅનુપાલન અંગે લેખિત સૂચનાઓ આપી સુધારાત્મક પગલાં લેવા અને નિયમોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવા જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ Water Actની કલમ 33-A હેઠળ કંપની સામે ક્લોઝર દિશાનિર્દેશની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
સાવલીની Miracle Science and Technology LLP સામે GPCBની તપાસમાં સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજમાંથી દૂષિત પાણી વહેતું હોવા સહિતની બિનઅનુપાલન બાબતો નોંધાઈ હતી. મિની નદી તરફ ભૂરા રંગનું પાણી વહેતું હોવાનું પણ નિરીક્ષણમાં સામે આવ્યું હતું. આ મામલે Water Actની કલમ 33-A હેઠળ ક્લોઝર દિશાનિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત, અન્ય એક કંપની સામે પણ ક્લોઝર કાર્યવાહી અને અન્ય એક કંપનીને શો-કોઝ નોટિસ ફટકારવામાં આવી હોવાનું જણાવાયું છે.
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