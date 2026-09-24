સુરતના કોસંબામાં મોટી દુર્ઘટના, ધુમ્મસને કારણે બે લક્ઝરી બસ ટકરાતા અકસ્માત; સદનસીબે કોઇ જાનહાનિ ના થતા રાહત
સુરતના માંગરોળ તાલુકામાં કોસંબા નજીક વિઝિબિલિટી ઘટી જતાં વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
Published : September 24, 2026 at 1:51 PM IST
સુરત: સુરતના માંગરોળ તાલુકામાં કોસંબા નજીક વિઝિબિલિટી ઘટી જતાં વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે કોસંબા નજીક લક્ઝરી બસ પાછળ બીજી લક્ઝરી બસ ધડાકાભેર અથડાઇ હતી. આ અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે પાછળથી ટકરાયેલી બસનો આગળનો ભાગ ક્ષતિગ્રસ્ત થયો હતો.
કોસંબા નજીક મોટી દુર્ઘટના
સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના કોસંબા નજીક નેશનલ હાઇવે-૪૮ પર વહેલી સવારે ગાઢ ધુમ્મસના કારણે બે લક્ઝરી બસ વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો. કોસંબા નજીકથી પસાર થતા નેશનલ હાઇવે નંબર-48 પર વિઝિબિલિટી એકદમ ઘટી જતાં વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને વાહનોની ગતિ મંદ પડી ગઈ હતી.
આ ગાઢ ધુમ્મસના કારણે નેશનલ હાઇવે પર એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. કોસંબા નજીક હાઇવે પર આગળની લાઇન પકડીને જઈ રહેલી એક લક્ઝરી બસ પાછળ પુરપાટ ઝડપે આવી રહેલી બીજી લક્ઝરી બસ ધડાકાભેર ઘૂસી ગઈ હતી. અકસ્માત એટલો જોરદાર હતો કે પાછળથી ટકરાયેલી બસનો આગળનો ભાગ ભારે ક્ષતિગ્રસ્ત થયો હતો.
અચાનક સર્જાયેલા આ ગંભીર અકસ્માતને પગલે બંને બસોમાં સવાર મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા અને બસની અંદર ચીસાચીસ મચી ગઈ હતી. જોકે, સદનસીબે આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ કે મોટી ખાનારાબી ન થતાં પ્રવાસીઓ તેમજ તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. અકસ્માતની જાણ થતાં જ હાઇવે ઓથોરિટીની ક્રેન અને રેસ્ક્યુ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને વાહનવ્યવહારને રાબેતા મુજબ ચાલુ કરાવવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી. વહેલી સવારના ગાઢ ધુમ્મસને કારણે વાહન ચાલકોએ વાહનો લાઇટ ચાલુ રાખીને સાવચેતીપૂર્વક હંકારવા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે.
સુરત જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ ના PSI ઈશ્વરસિંહ સિસોદિયાએ જણાવ્યું હતું કે કોસંબા નજીક બે લક્ઝરી બસ વચ્ચે અકસ્માત થયાની જાણ થતા જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી. અને બન્ને અકસ્માતગ્રસ્ત વાહનોને હાઈવેની સાઇડ કરી હાઈવે ખુલ્લો કરાવ્યો હતો. ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.
આ પણ વાંચો: