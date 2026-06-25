અમદાવાદ એરપોર્ટ પર બે વિમાન સામે સામે આવી ગયા, મોટી દુર્ઘટના ટળી; DGCAએ તપાસ હાથ ધરી
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ટેક્સી વે પર એર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિગોનું વિમાન સામે સામે આવી જતા મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી.
Published : June 25, 2026 at 8:33 PM IST|
Updated : June 25, 2026 at 9:16 PM IST
નવી દિલ્હી: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ટેક્સી વે પર એર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિગોનું વિમાન સામે સામે આવી ગયા હતા. જે બાદ એરપોર્ટ ક્રૂની સમય સુચકતાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. હવે આ ઘટના પર DGCAનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. ઉડ્ડયન નિયમનકાર DGCAએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ બુધવારે બનેલી ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે.
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર બે વિમાન સામ સામે આવ્યા હતા
નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA)એ જણાવ્યું હતું કે, મુંબઇથી ઉડાન ભરનાર એર ઇન્ડિયા A320 વિમાન VT-TQV ઓપરેટિંગ ફ્લાઇટ AI 2493 અમદાવાદ એરપોર્ટ પર રન વે 23 પર ઉતર્યું હતું. ટેક્સી વે 'C' દ્વારા રન વે ક્લિયર કર્યા બાદ વિમાન આંતરરાષ્ટ્રીય એપ્રોન તરફ ટેક્સીવે 'G' પર જમણો વળાંક લેવાને બદલે ટેક્સીવે 'P' પર જતું રહ્યું હતું.
એર ઇન્ડિયાના ક્રૂએ તાત્કાલિક ટેક્સીવે 'P' પર વિમાનને રોકી દીધુ હતું. લગભગ તે જ સમયે, ઇન્ડિગો A320 વિમાન VT-IST ઓપરેટિંગ ફ્લાઇટ 6E 5160 (અમદાવાદ-મુંબઇ) ટેક્સીવે 'P' પર તેના પ્રસ્થાન માટે ટેક્સી કરી રહ્યું હતું.
ઇન્ડિગો એરક્રાફ્ટ પણ ટેક્સીવે 'P' પર રોકાયું હતું. બન્ને વિમાનો વચ્ચે પૂરતુ અંતર હતું. એર ઇન્ડિયાના વિમાનને પાર્કિંગ સ્ટેન્ડ સુધી ખેંચી લેવામાં આવ્યું હતું. DGCAએ એમ પણ કહ્યું કે તે આ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યું છે.
બુધવારે, એર ઇન્ડિયાએ કહ્યું કે તે એક ઘટનાથી વાકેફ છે જેમાં મુંબઇથી અમદાવાદ જતી ફ્લાઇટ AI 2493, લેન્ડિંગ પછી ટેક્સી દરમિયાન અજાણતામાં જ ખોટો વળાંક લીધો હતો.
આ ઘટના વિશે, ઇન્ડિગોએ જણાવ્યું હતું કે તેની ફ્લાઇટ 6E 5160 પ્રસ્થાન માટે ટેક્સી કરતા સમયે થોડીવાર માટે મોડી પડી હતી કારણ કે બીજી એરલાઇનનું એક વિમાન અજાણતામાં ખોટો વળાંક લીધો હતો અને તે વિમાનના રસ્તામાં આવી ગયું હતું.
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