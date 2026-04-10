મજેવડી-માખીયાળા: જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની આદર્શ બેઠક, જુઓ શું કહી રહ્યા છે મતદારો
પાછલા પાંચ વર્ષમાં મજેવડી-માખીયાળા બેઠકનું મતદારો પાસેથી સરવૈયું કર્યું ત્યારે અહીંના તમામ મતદારોએ ગામમાં થયેલા વિકાસના કામો પર સો ટકા સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
Published : April 10, 2026 at 9:29 AM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની એક એવી બેઠક કે જેના મતદારો પણ કહે છે કે ગામમાં વિકાસ સો ટકા થયો છે. તેથી પંચાયતનો સભ્ય અપક્ષ હોય તો પણ ચૂંટણી જીતવામાં કોઈ મુશ્કેલી નથી.
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની મજેવડી (માખીયાળા) બેઠક જિલ્લા માટે આદર્શ બનેલી છે. પરંતુ ગુજરાતના અન્ય જિલ્લાઓમાં માખીયાળા જેવી વિકસિત જિલ્લા પંચાયતની બેઠક હશે કે કેમ, તે વિચારવા જેવો મોટો સવાલ છે.
ઈટીવી ભારતની ટીમે પાછલા પાંચ વર્ષમાં મજેવડી-માખીયાળા બેઠકનું મતદારો પાસેથી સરવૈયું કર્યું ત્યારે અહીંના તમામ મતદારોએ ગામમાં થયેલા વિકાસના કામો પર સો ટકા સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેનો તમામ શ્રેય જિલ્લા પંચાયતના અપક્ષ સભ્ય કાંતિભાઈ ગજેરાને આપ્યો હતો.
મજેવડી બેઠકનો પરિચય
જુનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની 16 નંબરની મજેવડી બેઠકમાં ગોલાધર, મજેવડી, માખીયાળા અને વધાવી આ ચાર ગ્રામ પંચાયતોનો સમાવેશ થાય છે.
મતદારોની વાત કરીએ તો:
- ગોલાધરમાં કુલ 5362 મતદારો
- મજેવડીમાં કુલ 4443 મતદારો
- માખીયાળામાં કુલ 6048 મતદારો
- વધાવીમાં કુલ 5994 મતદારો
આમ કુલ 21847 મતદારો ધરાવતી આ બેઠક છે. છેલ્લા દસ વર્ષથી અપક્ષ તરીકે ચૂંટણી લડતા કાંતિભાઈ ગજેરા અહીં વારંવાર વિજેતા બનતા રહ્યા છે.
ગામમાં મોટાભાગની સુવિધાઓ પૂર્ણમજેવડી બેઠક અંતર્ગતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં તમામ પ્રકારના વિકાસના કામો પૂર્ણ થયા છે. ગામથી ગામને જોડતા નાના રસ્તાઓ, ગામની અંદર પેવર બ્લોક અને સિમેન્ટના રોડ, ઘરે-ઘરે પીએનજી ગેસની પાઈપલાઈન, 24 કલાક 108 એમ્બ્યુલન્સ સેવા, સરકારી હોસ્પિટલ અને ધોરણ 8 સુધીની પ્રાથમિક શાળાઓ સહિત મૂળભૂત સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવી છે.
ગામમાં ધોરણ 1 થી 8 સુધીની સરકારી પ્રાથમિક શાળા છે, પરંતુ માધ્યમિક શાળા ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓએ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે જુનાગઢ જવું પડે છે. બેઠકના મોટાભાગના ગામોમાં પટેલ વસ્તી વધુ હોવાથી અહીંનો સીધો સંપર્ક સુરત સાથે પણ જોડાયેલો છે. અપક્ષ સભ્ય કાંતિભાઈ ગજેરાએ જણાવ્યું છે કે આગામી દિવસોમાં રમતગમતને પ્રાધાન્ય આપવા માટે મોટું રમતગમત મેદાન અને કેન્દ્ર વિકસાવવા તેમજ રાજ્ય સરકાર પાસેથી મોટા પ્રોજેક્ટ્સ લાવીને આ બેઠકને સૌથી શ્રેષ્ઠ બનાવવાનો તેઓ નિર્ધાર ધરાવે છે.
ગામના મતદારોનો અભિપ્રાય
મજેવડી બેઠકના મતદારો ચંદુભાઈ, પોપટભાઈ, અરવિંદભાઈ, વલ્લભભાઈ, લાલજીભાઈ અને શૈલેષભાઈ જેવા અનેક લોકોએ ગામમાં થયેલા વિકાસના કામોથી સંપૂર્ણ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેઓ છેલ્લા દસ વર્ષથી કાંતિભાઈ ગજેરાની કામ કરવાની ક્ષમતાને કારણે અપક્ષ ઉમેદવારને જીતાડી રહ્યા છે.
પોપટભાઈએ ગામમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે હાઈસ્કૂલ હોવી જોઈએ તેવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી, પરંતુ માતા-પિતાની ખાનગી શાળામાં બાળકોને મોકલવાની જીદને પણ કારણ ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે જો ગામના લોકો પોતાના બાળકોને ગામમાં જ ઉચ્ચ અભ્યાસ કરાવે તો હાઈસ્કૂલ અને કોલેજ સુધીની સુવિધા ગામમાં જ ઉપલબ્ધ થઈ શકે.
રાજકીય પક્ષ નહીં, ઉમેદવારનું કામ અને કદ મહત્વનું
મજેવડી બેઠકના મોટાભાગના મતદારો રાજકીય પક્ષને બદલે ઉમેદવારની કામ કરવાની ક્ષમતા અને વ્યક્તિગત કદને વધુ મહત્વ આપે છે. ચૂંટણી પ્રચારમાં પાર્ટીઓ ઉમેદવારને જીતાડવાની અપીલ કરે છે, પરંતુ મતદાનના દિવસે મતદારો ઉમેદવારના કાર્ય અને વ્યક્તિત્વને જોવે છે.
આ કારણે કાંતિભાઈ ગજેરા ભાજપ અને કોંગ્રેસમાંથી પણ ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા છે અને છેલ્લા દસ વર્ષથી અપક્ષ તરીકે તમામ રાજકીય પક્ષોને પરાજય આપી રહ્યા છે.
