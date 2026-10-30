સ્વૈચ્છિક રીતે પતિનો સાથ છોડી દેનાર પત્નીને ભરણપોષણ આપવાનો હાઇકોર્ટનો ઇનકાર, ફેમિલી કોર્ટનો ચુકાદો માન્ય રાખ્યો
ગુજરાત હાઇકોર્ટે ભરણપોષણ મેળવવા માટે પત્ની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ક્રિમિનલ રિવિઝન અરજી ફગાવી દીધી છે.
Published : October 30, 2026 at 5:00 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે ભરણપોષણ મેળવવા માટે પત્ની દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ક્રિમિનલ રિવિઝન અરજી ફગાવી દીધી છે. પતિની જાણ કે સંમતિ વગર ગર્ભપાત કરાવવો, કોઈ વ્યાજબી કારણ વિના પતિથી અલગ રહેવું અને સ્વૈચ્છિક રીતે લગ્નજીવનનો સાથ છોડી દેવો જેવા સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, હાઇકોર્ટે નડિયાદ ફેમિલી કોર્ટના ભરણપોષણ રદ કરવાના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવ્યો છે. આ કેસમાં અરજદાર તરફથી એડવોકેટ સનત પંડ્યાએ રજૂઆત કરી હતી.
અરજદાર પત્ની અને તેના પતિના લગ્ન 3 માર્ચ, 2006ના રોજ હિન્દુ રીત-રિવાજ મુજબ નડિયાદ ખાતે થયા હતા. પતિ ભારતીય સેનામાં ફરજ બજાવતો હતો. પત્નીનો આક્ષેપ હતો કે પતિની ગેરહાજરીમાં સાસરિયાં દ્વારા તેને શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. તેમજ દહેજની માંગણી કરવામાં આવતી હતી. આ ઉપરાંત, 25 માર્ચ, 2010ના રોજ તેને ઘરની બહાર કાઢી મૂકવામાં આવી હોવાનો પણ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ મામલે પત્નીએ નડિયાદની કોર્ટમાં ફોજદારી કાર્યરીતિ સંહિતાની કલમ 125 હેઠળ ભરણપોષણ મેળવવા અરજી કરી હતી. શરૂઆતમાં 30 જાન્યુઆરી, 2015ના રોજ એકતરફી હુકમથી પત્નીને દર મહિને 10 હજાર રૂપિયા ભરણપોષણ ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ત્યારબાદ પુનઃસુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રિન્સિપાલ જજ, ફેમિલી કોર્ટ, નડિયાદે 11 ઓક્ટોબર, 2017ના રોજ પત્નીની ભરણપોષણ અરજી રદ કરી હતી અને અગાઉનો માસિક 10 હજાર રૂપિયા ભરણપોષણનો આદેશ પણ રદ કર્યો હતો. જોકે, પતિએ અગાઉ ચૂકવેલી રકમ પરત મેળવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો નહોતો.
બીજી તરફ, પત્નીએ પતિ અને તેના પરિવારજનો વિરુદ્ધ IPCની કલમ 498A તેમજ દહેજ પ્રતિબંધક કાયદા હેઠળ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી. જોકે, આ કેસમાં સાસરિયા પક્ષના તમામ આરોપીઓ નિર્દોષ જાહેર થયા હતા અને આ ચુકાદો અંતિમ બન્યો હતો.
ફેમિલી કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું હતું કે, પત્ની વર્ષ 2008થી જ પિયરમાં રહેતી હતી. આ ઉપરાંત, તેણે પતિની જાણ કે સંમતિ વગર ગર્ભપાત કરાવ્યો હતો. પત્ની પાસે પતિથી અલગ રહેવાનું કોઈ વ્યાજબી કે પર્યાપ્ત કારણ ન હોવાનું અને તેણે સ્વૈચ્છિક રીતે પતિનો સાથ છોડી દીધો હોવાનું પણ ફેમિલી કોર્ટે નોંધ્યું હતું.
કલમ 125 હેઠળ ભરણપોષણ મેળવવાની હકદારીનો મુદ્દો
કાયદાકીય જોગવાઈ મુજબ, જો પત્ની કોઈ પર્યાપ્ત કારણ વગર પતિ સાથે રહેવાનો ઇનકાર કરે અથવા સ્વૈચ્છિક રીતે પતિથી અલગ રહેતી હોય, તો તે સંજોગોમાં કલમ 125 હેઠળ ભરણપોષણ મેળવવાની તેની હકદારી પર અસર થઈ શકે છે. આ કેસમાં ફેમિલી કોર્ટે ઉપલબ્ધ પુરાવા અને સંજોગોના આધારે પત્ની ભરણપોષણ મેળવવા હકદાર ન હોવાનું તારણ કાઢ્યું હતું.
હાઈકોર્ટે રિવિઝન સત્તાની મર્યાદા પણ સ્પષ્ટ કરી
ગુજરાત હાઇકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે CrPCની કલમ 397 અને 401 હેઠળ હાઇકોર્ટની રિવિઝન સત્તા મર્યાદિત અને સુપરવાઇઝરી પ્રકારની છે. આ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને ફેમિલી કોર્ટ દ્વારા પુરાવાનું કરવામાં આવેલું મૂલ્યાંકન ફરીથી તપાસી શકાય નહીં, સિવાય કે નીચલી અદાલતનો હુકમ ગેરકાયદેસર, ગંભીર ભૂલવાળો અથવા ન્યાયની દૃષ્ટિએ અસ્વીકાર્ય હોય. ગુજરાત હાઇકોર્ટે ફેમિલી કોર્ટ, નડિયાદ દ્વારા 11 ઓક્ટોબર, 2017ના રોજ આપવામાં આવેલા હુકમમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. પત્નીની ક્રિમિનલ રિવિઝન અરજી ફગાવી દેવામાં આવી છે અને ભરણપોષણ રદ કરવાનો ફેમિલી કોર્ટનો નિર્ણય યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.
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