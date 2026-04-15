ચીખલીગર ગેંગનો મુખ્ય આરોપી ઝડપાયો, ચેન સ્નેચિંગ-વાહન ચોરી સહિતના 24 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો

બનાસકાંઠા LCBએ રાજ્યમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી વાહન ચોરી અને ચેન સ્નેચિંગના ગુનાઓ આચરતી ચીખલીગર ગેંગના મુખ્ય આરોપીને ઝડપી લીધો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 10:56 AM IST

પાલનપુર: બનાસકાંઠા LCBએ રાજ્યમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી વાહન ચોરી અને ચેન સ્નેચિંગના ગુનાઓ આચરતી ચીખલીગર ગેંગના મુખ્ય આરોપીને ઝડપી લીધો છે. આ ગેંગ બાઇક ચોરી કરી ગુનાને અંજામ આપતી હતી અને બાદમાં બાઇક બિનવારસી મુકી કપડા બદલી નીકળી જતી હતી, ત્યારબાદ આ ગેંગ ચોરેલા સોનાના દોરા અલગ અલગ સોનીના વેપારીને વેચી દેતા હતા.

ચીખલીગર ગેંગ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં મહેસાણા, રાધનપુર, જૂનગાઢ, ભૂજ, મોરબી, પાલનપુર અને ડીસા સહિત અનેક શહેરોમાં ચેન સ્નેચિંગ અને વાહન ચોરીના ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો. બનાસકાંઠા LCBની ટીમે આ ગેંગના મુખ્ય આરોપીને પાલનપુરથી ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો, બે વર્ષ અગાઉ પાલનપુરમાં ઈન્દ્રપ્રસ્થ સિલ્વર પાર્ક ફ્લેટ ખાતે અજાણ્યા બે ઈસમો બાઈક પર આવી જીવીબેન ચૌધરીના ગળામાં પહેરેલી સોનાની ચેન ઝૂંટવી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ અંગેની ફરિયાદ પાલનપુર શહેર પૂર્વ પોલીસ મથકે નોંધવામાં આવી હતી. જે બાબતે પોલીસે પ્રાથમિક તપાસમાં હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનીકલ સર્વેલન્સ અને CCTVના આધારે તપાસ કરતા આ ગુનામાં ચીખલીગર ગેંગના પાટણ જિલ્લાના ચાણસ્મામાં રહેતા રાજાસિંઘ નારસિંઘ બાઘા (સરદાર) અને તેનો ભાઈ રામજાનેસિંઘ નારસિંઘ બાઘા હોવાનું સામે આવ્યુ હતુ.

પોલીસ તપાસમાં ચીખલીગર ગેંગના ઈસમો સામે આવ્યા બાદ પોલીસે ગેંગના મુખ્ય આરોપી રાજાસિંઘ નારસિંગ બાઘા (સરદાર)ને ઝડપી પાલનપુર LCB કચેરી ખાતે લાવીને કડક પૂછપરછ કરતા તેને ઊંઝા ખાતેથી મોટરસાયકલની ચોરી તે બાઈકનો ઉપયોગ કરી તેના ભાઈ સાથે મળીને આ ગુનાને અંજામ આપ્યો હોવાની કબૂલાત કરી હતી જે બાદ પોલીસની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ અને પૂછપરછમાં રાજાસિંઘ નારસિંઘ બાઘા સામે રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં વાહન ચોરી અને ચેન સ્નેચિંગના 24 જેટલા ગુના નોંધાયા હોવાનો ખુલાસો થયો હતો.

પોલીસે મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો

બે વર્ષ અગાઉ આરોપીએ પાલનપુરમાં મહિલાના ગળામાંથી ચેન સ્નેચિંગ કર્યા બાદ તે સોનાની ચેનને પોતાને પહેરવા માટે રાખી મૂકી હતી જે બનાસકાંઠા LCBએ ચેન સ્નેચર રાજાસિંગ બાઘા પાસેથી રિકવર કરી હતી. આ ગુનામાં સંડોવાયેલ વોન્ટેડ આરોપી રામજાનેસિંગ બાઘાને પકડવા માટે પોલીસ તપાસ હાથ ધરી છે.

ગેન્ગની મોડસ ઓપરેન્ડી

આ ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ પૈકી રાજાસિંઘ નારસિંઘ બાધા (સરદાર) છેલ્લા 10 વર્ષથી અલગ અલગ મોટર સાયકલોની અન્ય જિલ્લાઓમાંથી ચોરી કરી બીજા જિલ્લામાં ચેન સ્નેચિંગ કરી ચોરી કરેલ મોટરસાયકલ બિન વારસી મૂકી દઈ સોનાની ચેન અલગ અલગ સોનીને વેચાણ કરતા હોવાનું તેમજ ગુનો આચર્યા બાદ કપડાં બદલી લેવાની એમો ધરાવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

