226 કરોડના ડર્ટી ક્રિપ્ટો નેટવર્ક કેસમાં મુખ્ય આરોપીની અમદાવાદના મિરઝાપુરથી ધરપકડ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 11:00 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત સાયબર ક્રાઈમ સેલે 226 કરોડ રૂપિયાથી વધુના આંતરરાષ્ટ્રીય ટેરર ફંડિંગ અને ડ્રગ્સ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં હમાસ અને બ્રિટનના ડ્રગ્સ માફિયાઓ સાથે સીધો કનેક્શન ખુલ્યો છે.

ગાંધીનગર સ્થિત સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સીલન્સને મળેલી માહિતીના આધારે, બ્લોકચેઇન એનાલિસિસથી અગાઉ 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. હવે આ જ કેસમાં મુખ્ય આરોપી ગુલામઅલી ઇમ્તીયાઝ અહેમદ કુરેશીની અમદાવાદના મિરઝાપુર વિસ્તારમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કુરેશી છેલ્લા દોઢ-બે વર્ષથી રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં છુપાઈને નામ બદલીને રહેતો હતો.

તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું કે, ડાર્કવેબ પર ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ વેચતી વેબસાઇટ 'ARTEMISLAB.CC' ના ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન ગુજરાતના મોહસીન સદીક મોલાણીના વોલેટમાં પહોંચી રહ્યા હતા. વધુ તપાસમાં આ નેટવર્કના તાર ઇઝરાયેલ દ્વારા સીઝ કરાયેલા આતંકી સંગઠન 'હમાસ', યમનના 'હુથિ' જૂથ અને ઈરાનના IRGC-QF સુધી પહોંચતા હોવાનું ખુલ્યું છે.

આ ટોળકી ડાર્કવેબ અને અન્ય ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓથી મળતી ક્રિપ્ટોકરન્સી, જેને "Dirty Crypto" કહેવામાં આવે છે, તેને મોનેરો જેવી અનામી ક્રિપ્ટોમાં કન્વર્ટ કરીને USDT (ડૉલર)માં ફેરવી હવાલા કે આંગડિયા મારફતે આતંકી સંગઠનો સુધી પહોંચાડતી હતી.

આ કેસના મુખ્ય સૂત્રધાર સલમાન ગુલામઅલી અન્સારી હાલમાં ઑક્ટોબર 2024થી બ્રિટનની જેલમાં 6 વર્ષની સજા ભોગવી રહ્યો છે. નવાઈની વાત એ છે કે, તે જેલની અંદરથી જ ટેલિગ્રામ અને દુબઈના નેટવર્ક દ્વારા બ્રિટનમાં ડ્રગ્સ સપ્લાયનું મોટું નેટવર્ક ચલાવી રહ્યો હતો. ભારત ખાતે તેના પિતા સુધી કરોડો રૂપિયાની રકમ આંગડિયા મારફતે પહોંચતી હતી.

હાલમાં પકડાયેલા ગુલામઅલી કુરેશીએ પણ પોતાના પિતાના બાયનાન્સ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને અંદાજે 10 થી 15 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર USDTની લે-વેચ કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે.

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આ નેટવર્કના અલગ-અલગ બેંક ખાતાઓ સાથે છેતરપિંડીની અંદાજે 935 ફરિયાદો નેશનલ સાયબર ક્રાઈમ પોર્ટલ પર નોંધાઈ છે. ભારતના મિત્ર દેશોની સુરક્ષા જોખમમાં મૂકવા અને આતંકી પ્રવૃત્તિઓને આર્થિક મદદ કરવા બદલ તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 111(2)(B), 153, 61 અને આઈટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત સાયબર ક્રાઈમ વિભાગે જાહેર જયનતાને અપીલ કરી છે કે, થોડા કમિશન કે લાલચમાં પોતાનું બેંક એકાઉન્ટ કોઈને વાપરવા ન આપે અને અજાણ્યા ક્રિપ્ટો વ્યવહારથી દૂર રહે.

GUJARAT CYBER CRIME CELL
TERROR AND DRUGS FUNDING
DIRTY CRYPTO NETWORK CASE
