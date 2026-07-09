કપડવંજ ફટાકડા ફેક્ટરી વિસ્ફોટ કેસમાં મુખ્ય આરોપી ઝડપાયો, એક વ્યક્તિનું થયું હતું મોત
ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં ગત 27 જૂનના રોજ એક ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા પ્રચંડ વિસ્ફોટ મામલે તપાસ કરી રહેલી SOG ટીમને મોટી સફળતા મળી છે.
Published : July 9, 2026 at 2:26 PM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં ગત 27 જૂનના રોજ એક ગેરકાયદેસર ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા પ્રચંડ વિસ્ફોટ મામલે તપાસ કરી રહેલી SOG ટીમને મોટી સફળતા મળી છે. આ દુર્ઘટનામાં એક વ્યક્તિના મોત બાદ ફરાર થયેલા મુખ્ય આરોપી અને ફેક્ટરી માલિક મિતુલ પટેલની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આ મામલે હવે વધુ તપાસ અને અન્ય જવાબદારો સુધી પહોંચવા માટે આરોપીના રિમાન્ડ મેળવવાની કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે.
ગેરકાયદેસર ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટ થયો હતો
કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર રીતે ધમધમતી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં 27 જૂનના રોજ પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો. જે બાદ આગ ફેલાઇ હતી અને ફેક્ટરી કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગઇ હતી. વિસ્ફોટ એટલો પ્રચંડ હતો કે આસપાસના અનેક લોકોના ઘરોના બારી બારણા તૂટી પડ્યા હતા. ભયાનક વિસ્ફોટના પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય ફેલાયો હતો.
ઘટનાને પગલે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો હતો. મામલતદારની ફરિયાદને આધારે પોલીસે BNS કલમ 110,287,288,સ્ફોટક અધિનિયમ 1984ની કલમ 9(B) મુજબ ગુનો નોંધી SOG PIને તપાસ સોંપવામાં આવી હતી.FSL સહિતની એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ હાથ ધરાઈ હતી.
બે શ્રમિક ઈજાગ્રસ્ત થતાં એકનું મોત નીપજ્યું હતું
પ્રચંડ વિસ્ફોટને પગલે ફેક્ટરીમાં આગ લાગતાં ત્યાં કામ કરતા સુનિતાબેન અને દેવાંગભાઈ એમ બે વ્યક્તિ દાઝી જવાથી ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા જેમાં દાહોદના રહેવાસી દેવાંગભાઈ પરમારનું અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ત્રણ દિવસની સારવાર બાદ મોત નીપજ્યું હતુ.
આ ઘટનામાં ખેડા SOG દ્વારા મુખ્ય આરોપી મિતુલ પટેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનામાં વધુ તપાસ માટે આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી રિમાન્ડ મેળવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.
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