બોમ્બ ધમકી ઈમેઇલ કેસમાં મોટો ખુલાસો: બાંગ્લાદેશી આરોપી સૌરભ બિશ્વાસ ઝડપાયો; 250થી વધુ આઈડી હેક કર્યાનો ખુલાસો

દેશભરમાં સ્કૂલ,કોર્ટ અને અન્ય સંવેદનશીલ સ્થળોએ બોમ્બની ધમકીના ઇમેલ મામલે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સાયબર ક્રાઇમની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે.

સ્કૂલ-કોર્ટને બોમ્બની ધમકી આપનાર મુખ્ય આરોપી ઝડપાયો
સ્કૂલ-કોર્ટને બોમ્બની ધમકી આપનાર મુખ્ય આરોપી ઝડપાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 5, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
અમદાવાદ: દેશભરમાં સ્કૂલ,કોર્ટ અને અન્ય સંવેદનશીલ સ્થળોએ બોમ્બની ધમકીના ઇમેલ મામલે અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને સાયબર ક્રાઇમની ટીમને મોટી સફળતા મળી છે. પોલીસે મુખ્ય આરોપી સૌરભ બિશ્વાસની ધરપકડ કરી છે અને પોલીસ તપાસમાં તે બાંગ્લાદેશી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ મુજબ આરોપીને પશ્ચિમ બંગાળથી ઝડપવામાં આવ્યો છે.

ઇમેલ આઇડી હેક કરી બોમ્બની ધમકીના મેઇલ કરતો હતો

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીની મુખ્ય ભૂમિકા ઈમેઇલ આઈડી હેક કરવાની હતી. તે રિકવરી ઈમેઇલ અને પાસવર્ડ બદલીને આઈડી પર કબ્જો જમાવતો અને ત્યારબાદ તેનો ઉપયોગ ધમકીભર્યા ઈમેઇલ મોકલવા માટે કરવામાં આવતો હતો.

સ્કૂલ-કોર્ટને બોમ્બની ધમકી આપનાર મુખ્ય આરોપી ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

જોઇન્ટ કમિશ્નર ઓફ પોલીસ શરદ સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, તપાસ દરમિયાન બે પ્રકારના ઈમેઇલ સામે આવ્યા હતા. કેટલાક ઈમેઇલમાં બોમ્બ ધમકીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે કેટલાક ઈમેઇલમાં ખાલિસ્તાન સંબંધિત લખાણ મોકલવામાં આવતું હતું. ખાલિસ્તાન સંબંધિત ઈમેઇલના મામલે જ આરોપીને ટ્રેસ કરવામાં સફળતા મળી છે. આરોપી હેક કરેલી ઈમેઇલ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા નાણાંની લેવડદેવડ કરતો હતો. ચેટ દરમિયાન કેટલા વાગ્યે વિસ્ફોટ થશે તે અંગે પણ ચર્ચાઓ કરવામાં આવતી હતી. અમદાવાદમાં 16 ફેબ્રુઆરી, 27 જાન્યુઆરી અને 5 જાન્યુઆરી સહિત વિવિધ તારીખોએ બોમ્બ ધમકીના ઈમેઇલ મળ્યા હતા.

આ સિવાય બંગાળ, દિલ્હી, મહારાષ્ટ્ર સહિત દેશના કુલ છ રાજ્યોમાં આવા ઈમેઇલ મોકલવામાં આવ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસ મુજબ આરોપીઓ VPN, પ્રોક્સી અને વિવિધ IP એડ્રેસનો ઉપયોગ કરતા હતા જેથી તેમની ઓળખ છુપાવી શકાય.

જોઇન્ટ કમિશ્નર ઓફ પોલીસ શરદ સિંઘલે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ સુધી પહોંચવું ખૂબ મુશ્કેલ હતું પરંતુ તપાસ દરમિયાન થયેલી એક નાની ભૂલના આધારે મહત્ત્વપૂર્ણ ક્લૂ મળ્યો અને આખરે આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી. આ કેસમાં દેશની વિવિધ રાજ્યની પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓ તપાસ કરી રહી હતી છતાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સાયબર ક્રાઈમ યુનિટને આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી છે.

250થી વધુ ઇમેલ આઇડી હેક કર્યા

તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી વર્ષ 2021 દરમિયાન કોરોના સમયગાળા દરમિયાન ભારતમાં આવ્યો હતો અને તેણે ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે આધાર કાર્ડ પણ બનાવ્યું હતું. સમગ્ર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં રિકવરી ઈમેઇલનો ઉપયોગ કરીને આઈડી હેકિંગ કરવામાં આવતું હતું. પોલીસ મુજબ આરોપી અલગ અલગ રીતે પૈસા કમાતો હતો. શરૂઆતમાં એક ઈમેઇલ આઈડી માટે તેને લગભગ 50 અમેરિકન ડોલર મળતા હતા. અત્યાર સુધીમાં આરોપીએ 250થી વધુ ઈમેઇલ આઈડી હેક કરીને અન્ય લોકોને આપી હોવાનો ખુલાસો થયો છે.

આ કેસમાં આરોપીની બહેનની સંડોવણી હોવાની પણ માહિતી સામે આવી છે. પૈસા કમાવવાના હેતુથી આ સમગ્ર ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી રહી હતી. પોલીસે આરોપી સુધી પહોંચવા માટે ટ્રેપ ગોઠવી આરોપી સાથે વોટ્સએપ પર વાતચીત કરી હતી અને લગભગ 100 અમેરિકન ડોલર ટ્રાન્સફર કર્યા હતા ત્યારબાદ ટ્રાન્ઝેક્શન ટ્રેક કરીને આરોપીને ઝડપવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસ અનુસાર આરોપી માત્ર 12 પાસ છે, છતાં તે સાયબર ક્ષેત્રમાં નિષ્ણાત હતો અને ટેલિગ્રામ સહિતના વિવિધ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા આ ગેરકાયદેસર નેટવર્ક ચલાવતો હતો. પોલીસે જણાવ્યું છે કે આ કેસ સંવેદનશીલ હોવાથી મુખ્ય સૂત્રધાર અંગે હાલ વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. તપાસ હજુ ચાલુ છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ ખુલાસા થવાની સંભાવના છે.

