અમદાવાદઃ મકાન લેવાના રૂપિયા નહોતા તો GST અધિકારીની ઓળખ આપીને લૂંટ્યા 28 લાખ, આરોપીની ધરપકડ
અમદાવાદના ઓઢવ વિસ્તારમાં 31 ઓક્ટોબરના રોજ થયેલી 28 લાખની લૂંટ મામલે મુખ્ય આરોપીને પોલીસે પકડી લીધો છે.
Published : October 28, 2026 at 9:51 PM IST
અમદાવાદઃ ઓઢવ વિસ્તારમાં બેંકમાંથી નાણાં ઉપાડીને જઈ રહેલા કેતનભાઈ પરીખ પાસેથી ₹28 લાખની લૂંટના કેસમાં અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મુખ્ય આરોપી પ્રીતમ કૈલાશનારાયણ ગોહિલની ધરપકડ કરી છે. 21 તારીખે બનેલી આ ઘટનામાં આરોપીઓએ GST અધિકારી તરીકે ખોટી ઓળખ આપી કેતનભાઈને સ્વિફ્ટ કારમાં બળજબરીથી બેસાડ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમની પાસેથી લૂંટ ચલાવી હતી.
મકાન ખરીદવા માટે ચલાવી હતી લૂંટ
આ મામલે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટનો ગુનો નોંધાયો હતો. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મુખ્ય આરોપી પ્રીતમ ગોહિલને મકાન ખરીદવું હતું, પરંતુ તેની પાસે પૂરતા રૂપિયા ન હોવાથી તેણે પોતાના મિત્રો વિશ્વજીત ગોસ્વામી અને મહિપાલ સાથે મળીને લૂંટનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આરોપી પ્રીતમ એક આંગડિયા પેઢીમાં નોકરી કરતો હોવાથી તેને ફરિયાદી અને તેમની પત્ની આંગડિયા પેઢીમાં કામ કરતા હોવાની તેમજ બેંકમાં નાણાંની લેવડદેવડ અંગેની જાણકારી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રીતમ ગોહિલે પોતાના સાગરીતોને ફરિયાદીનો ફોટો, તેઓ કઈ બેંકમાંથી નાણાં ઉપાડે છે અને કયા રસ્તેથી પસાર થાય છે તે અંગેની માહિતી આપી હતી. લૂંટના સમયે મુખ્ય આરોપી ઘટનાસ્થળે હાજર નહોતો, જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓએ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો. લૂંટ બાદ ત્રણેય આરોપીઓ એક સ્થળે ભેગા થઈ નાણાંની વહેંચણી કરવાના હતા. પોલીસ તપાસમાં મુખ્ય આરોપીએ એક આરોપીને ₹5 લાખની સોપારી આપ્યાનું પણ મે આવ્યું છે, જોકે આ અંગે વધુ પૂછપરછ અને અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ બાદ વધુ વિગતો સ્પષ્ટ થશે.
આ અંગે ACP આઈ ડિવિઝન, ઝોન-5 કૃણાલ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે 27 તારીખે મુખ્ય આરોપી પ્રીતમ ગોહિલને પકડી ઓઢવ પોલીસને સોંપ્યો હતો. ત્યારબાદ તેની ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં પોલીસે ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મેળવ્યા છે. કૃણાલ દેસાઈના જણાવ્યા અનુસાર, લૂંટ બાદ મુખ્ય આરોપીના કહેવા મુજબ અન્ય આરોપીઓ રાજસ્થાન અને આગ્રા તરફ ગયા હતા. ત્યારબાદ તેમના ફોન સ્વિચ ઓફ થઈ ગયા હતા અને હાલ બંને આરોપીઓ ફરાર છે. પ્રીતમ ગોહિલ સામે અગાઉ સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટ, સોલા હાઈકોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યા તેમજ મારામારી અને પ્રોહિબિશન સહિતના ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું છે. ફરાર આરોપી વિશ્વજીત ગોસ્વામી સામે પણ મારામારી અને પ્રોહિબિશનના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
હાલ પોલીસ મુખ્ય આરોપીની વધુ પૂછપરછ કરીને લૂંટમાં અન્ય આરોપીઓની ભૂમિકા, નાણાંની વહેંચણી અને સમગ્ર કાવતરાની વિગતો મેળવવા સાથે ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા તપાસ કરી રહી છે.
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