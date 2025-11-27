મહુવામાં કુવામાંથી મળેલા સગીરના મૃતદેહનો ભેદ ઉકેલાયો, હત્યાના આરોપમાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપ્યો
મહુવામાં એક કુવામાંથી પથ્થર સાથે બાંધેલો સગીરનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે તપાસ કરતા આ સગીરની હત્યા થઈ હોવાનો ભેદ ગણતરીની કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે.
Published : November 27, 2025 at 8:06 AM IST|
Updated : November 27, 2025 at 11:26 AM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા શહેરમાં રહેતા એક સગીર ગુમ થતા પરીવાર દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન સગીરનો મૃતદેહ માલણ નદીના કાંઠે અવાવરું કૂવામાંથી મળી આવ્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં આ સગીરની હત્યા થઈ હોવાનો ભેદ ખુલ્યો છે. પોલીસે મૃતક સગીરના પરિવારજનોની ફરિયાદ બાદ હત્યાના આરોપમાં એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.
કૂવામાંથી મળ્યો હતો યુવકનો મૃતદેહ
મહુવામાં રહેતા એક પરિવારનો સગીર ગુમ થયા બાદ પરીવારે તેની શોધખોળ હાથ ધરી હતી તેમ છતાં તેનો ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહોતો. અંતે પરિવારજનોને માલણ નદીના કાંઠે અવાવરું કૂવામાં તેનો મૃતદેહ હોવાનું માલુમ પડતા લોકો, પરીવાર અને પોલીસ ત્યાં દોડી ગઈ હતી. ક્રેઇનની મદદથી સગીરના મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. મૃતદેહને હોસ્પિટલ પીએમ અર્થે ખસેડાયો હતો. જો કે ત્યાર બાદ મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.
પોલીસની ઊંડી તપાસ
સગીરના મળેલા મૃતદેહને પગલે પોલીસે આ મામલે ઉંડી તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે બનાવની જગ્યાની આસપાસના સીસીટીવી ખંગોળ્યા હતા. જેમાં એક શખ્સને શંકાના આધારે પકડીને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
આરોપીએ હત્યાના ગુનાની કરી કબુલાત
પોલીસે શંકાના પગલે નૂર સોસાયટીમાં રહેતા 30 વર્ષીય હસન શબ્બીર સલાટ નામના શખ્સની આગવી ઢબે પૂછપરછ કરી હતી. જેમાં પોલીસની પૂછપરછમાં હસન શબ્બીર સલાટે કબૂલાત આપી હતી કે, મૃતક સગીરની માતા સાથે તેનો સંબંધ હતો. આ સંબંધની જાણ સગીરને થઈ જતા તેને કુવા પાસે બોલાવ્યો હતો અને તેને માથાના ભાગે પથ્થર મારીને ઇજા કરી દોરી વડે કૂવામાં ધકેલી દીધો હતો.
મહુવા પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં આ બનાવનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. આરોપી હસન શબ્બીર સલાટને ઝડપીને પોલીસે હવે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.