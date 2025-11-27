ETV Bharat / state

મહુવામાં કુવામાંથી મળેલા સગીરના મૃતદેહનો ભેદ ઉકેલાયો, હત્યાના આરોપમાં પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપ્યો

મહુવામાં એક કુવામાંથી પથ્થર સાથે બાંધેલો સગીરનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પોલીસે તપાસ કરતા આ સગીરની હત્યા થઈ હોવાનો ભેદ ગણતરીની કલાકોમાં ઉકેલી નાખ્યો છે.

સગીરની હત્યા
સગીરની હત્યા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 27, 2025 at 8:06 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 11:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા શહેરમાં રહેતા એક સગીર ગુમ થતા પરીવાર દ્વારા શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન સગીરનો મૃતદેહ માલણ નદીના કાંઠે અવાવરું કૂવામાંથી મળી આવ્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં આ સગીરની હત્યા થઈ હોવાનો ભેદ ખુલ્યો છે. પોલીસે મૃતક સગીરના પરિવારજનોની ફરિયાદ બાદ હત્યાના આરોપમાં એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.

કૂવામાંથી મળ્યો હતો યુવકનો મૃતદેહ

મહુવામાં રહેતા એક પરિવારનો સગીર ગુમ થયા બાદ પરીવારે તેની શોધખોળ હાથ ધરી હતી તેમ છતાં તેનો ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહોતો. અંતે પરિવારજનોને માલણ નદીના કાંઠે અવાવરું કૂવામાં તેનો મૃતદેહ હોવાનું માલુમ પડતા લોકો, પરીવાર અને પોલીસ ત્યાં દોડી ગઈ હતી. ક્રેઇનની મદદથી સગીરના મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. મૃતદેહને હોસ્પિટલ પીએમ અર્થે ખસેડાયો હતો. જો કે ત્યાર બાદ મહુવા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.

હત્યાના આરોપમાં હસન શબ્બીર સલાટ નામના શખ્સની ધરપકડ
હત્યાના આરોપમાં હસન શબ્બીર સલાટ નામના શખ્સની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસની ઊંડી તપાસ

સગીરના મળેલા મૃતદેહને પગલે પોલીસે આ મામલે ઉંડી તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસે બનાવની જગ્યાની આસપાસના સીસીટીવી ખંગોળ્યા હતા. જેમાં એક શખ્સને શંકાના આધારે પકડીને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

આરોપીએ હત્યાના ગુનાની આપી કબુલાત
આરોપીએ હત્યાના ગુનાની આપી કબુલાત (Etv Bharat Gujarat)

આરોપીએ હત્યાના ગુનાની કરી કબુલાત

પોલીસે શંકાના પગલે નૂર સોસાયટીમાં રહેતા 30 વર્ષીય હસન શબ્બીર સલાટ નામના શખ્સની આગવી ઢબે પૂછપરછ કરી હતી. જેમાં પોલીસની પૂછપરછમાં હસન શબ્બીર સલાટે કબૂલાત આપી હતી કે, મૃતક સગીરની માતા સાથે તેનો સંબંધ હતો. આ સંબંધની જાણ સગીરને થઈ જતા તેને કુવા પાસે બોલાવ્યો હતો અને તેને માથાના ભાગે પથ્થર મારીને ઇજા કરી દોરી વડે કૂવામાં ધકેલી દીધો હતો.

મહુવા પોલીસની ટીમે ગણતરીની કલાકોમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલ્યો
મહુવા પોલીસની ટીમે ગણતરીની કલાકોમાં હત્યાનો ભેદ ઉકેલ્યો (Etv Bharat Gujarat)

મહુવા પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં આ બનાવનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. આરોપી હસન શબ્બીર સલાટને ઝડપીને પોલીસે હવે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

  1. વડોદરા: પ્રેમી સાથે મળી પત્નીએ કરી પતિની હત્યા, કુદરતી મોતની શંકા વચ્ચેથી બહાર આવ્યું હત્યાનું ચોંકાવનારો સત્ય
  2. સુરેન્દ્રનગર: ઝોબાળા ગામે થયેલ યુવતીની હત્યા મામલે પ્રેમીના પિતાની ધરપકડ, 6 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર
Last Updated : November 27, 2025 at 11:26 AM IST

TAGGED:

MURDER CASE OF MAHUVA
19 YEAR OLD YOUTH MURDER IN MAHUVA
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR POLICE
MURDER CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.