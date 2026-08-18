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મહિસાગરમાં GBSના વધુ 2 કેસ: કુલ આંક 7 પર, 1 બાળકનું મોત, આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ

કુલ 7 દર્દીઓમાંથી 3 હોસ્પિટલમાં દાખલ છે, 3ને રજા આપી દેવામાં આવી છે. અગાઉ સારવાર દરમિયાન 1 બાળકનું મોત થયું હતું.

આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ
આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2026 at 8:38 PM IST

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મહિસાગર: જિલ્લામાં ગુલિયન બાર સિન્ડ્રોમ (GBS) રોગના કિસ્સાઓમાં સત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરની અપડેટ મુજબ જિલ્લામાં GBSના વધુ 2 નવા કેસ સામે આવ્યા છે, જેને પગલે આરોગ્ય વિભાગમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. આ નવા કેસ સાથે જિલ્લામાં આ રહસ્યમય અને ગંભીર સ્થિતિનો સામનો કરી રહેલા દર્દીઓની કુલ સંખ્યા 7 પર પહોંચી ગઈ છે.

"RCHO મહિસાગર સંદીપ ઢાકાના જણાવ્યા અનુસાર અગાઉ પાંચ કેસ હતા. કડાણા અને લુણાવાડામાં નવા કેસ સામે આવ્યા છે. કુલ 7 કેસમાંથી 3 દાખલ છે, જ્યારે 3ને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દેવામાં આવી છે. અને એકનું મોત થયું છે.અગાઉ જિલ્લામાં GBSના 5 કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા હતા. આ 7 કેસો પૈકી અગાઉ 1 નિર્દોષ બાળકનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે, જેને કારણે સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે ચિંતા અને ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે. હાલ તંત્ર દ્વારા તમામ દર્દીઓની સારવાર સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે અને સ્થિતિ પર ઝીણવટભરી નજર રાખવામાં આવી રહી છે."

મહિસાગરમાં GBSના વધુ 2 કેસ: કુલ આંક 7 પર, 1 બાળકનું મોત, આરોગ્ય તંત્ર એલર્ટ (Etv Bharat Gujarat)

આરોગ્ય વિભાગની મોટી કાર્યવાહી: 54 વિશેષ ટીમો મેદાને

વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને મહિસાગર જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે અને વ્યાપક સ્તરે ડોર-ટુ-ડોર સ્ક્રીનિંગ તેમજ ચકાસણી અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

  • શાળા સ્તરે સઘન તપાસ: બાળકોની સુરક્ષા માટે શાળાઓમાં વિશેષ 33 આરોગ્ય ટીમો દ્વારા ચેકિંગ કામગીરી ચલાવવામાં આવી રહી છે.
  • ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સર્વેક્ષણ: ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓની વહેલી તકે ઓળખ થાય તે માટે 21 સર્વેલન્સ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે.
  • મોનિટરિંગ: શંકાસ્પદ લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓને તાત્કાલિક ધોરણે નજીકની હોસ્પિટલમાં સંદર્ભિત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે.GBS રોગ શું છે? આરોગ્ય વિભાગની નાગરિકોને ખાસ અપીલ
  • GBS એટલે ગુલિયન બાર સિન્ડ્રોમ અંગે લોકોમાં ફેલાયેલી દહેશત અને અફવાઓને ડામવા માટે જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગે સત્તાવાર અપીલ જારી કરી છે.
  • ચેપી રોગ નથી: GBS એ કોઈ વાયરસ, બેક્ટેરિયા કે એકબીજાથી ફેલાતો ચેપી રોગ નથી. આથી સામાન્ય નાગરિકોએ ગભરાવાની કે ભયભીત થવાની બિલકુલ જરૂર નથી.
  • સ્વયં-પ્રતિરક્ષા વિકાર: આ એક એવી શારીરિક સ્થિતિ છે જેમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ભૂલથી પોતાના જ ચેતાતંત્ર પર હુમલો કરે છે, જેનાથી સ્નાયુઓમાં નબળાઈ કે લકવા જેવા લક્ષણો દેખાય છે.
  • સમયસર સારવાર જરૂરી: યોગ્ય અને વહેલી સઘન સારવાર દ્વારા આ રોગમાંથી દર્દી સંપૂર્ણપણે સાજો થઈ શકે છે.

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TAGGED:

GBS GUJARAT
GUILLAIN BARRE SYNDROME
HEALTH ALERT
MAHISAGAR NEWS
MAHISAGAR GBS CASES 7 TOTAL

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