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ETV BHARAT IMPACT: મહીસાગરમાં GBSના શંકાસ્પદ કેસો મળતાં તંત્રમાં દોડધામ, કલેક્ટરે યોજી સ્થળ મુલાકાત

ETV Bharat દ્વારા લુણાવાડામાં 5 બાળકોમાં GBSના લક્ષણો હોવાનો સનસનાટીપૂર્ણ અહેવાલ પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો હતો.

મહીસાગરમાં GBSના શંકાસ્પદ કેસો મળતાં તંત્રમાં દોડધામ
મહીસાગરમાં GBSના શંકાસ્પદ કેસો મળતાં તંત્રમાં દોડધામ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 6:14 PM IST

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મહીસાગર: મહીસાગર જિલ્લાના મુખ્ય મથક લુણાવાડામાં અચાનક ગિલન-બારે સિન્ડ્રોમ (GBS) ના શંકાસ્પદ કેસો સામે આવતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે દોડધામનો માહોલ સર્જાયો છે. ETV Bharat દ્વારા લુણાવાડામાં 5 બાળકોમાં GBSના લક્ષણો હોવાનો સનસનાટીપૂર્ણ અહેવાલ પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ અહેવાલના ઘેરા પડઘા પડતાં જ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને આરોગ્ય વિભાગ તાબડતોબ એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે. તંત્ર દ્વારા જિલ્લામાં GBSના પાંચ કેસ હોવાની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી છે.

કલેક્ટર અર્પિત સાગર ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર: રહીશોનો નગરપાલિકા સામે ભારે આક્રોશ
ન્યૂઝ અહેવાલની સીધી અસરરૂપે મહીસાગર જિલ્લા કલેક્ટર અર્પિત સાગર પોતે પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા લુણાવાડાની જયશ્રીનગર સોસાયટીની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા, જ્યાંથી GBSના 3 જેટલા શંકાસ્પદ કેસો મળી આવ્યા છે. કલેક્ટરની આ મુલાકાત દરમ્યાન સ્થાનિક રહીશોએ નગરપાલિકાની કથળેલી કામગીરી અને અસ્વચ્છતા અંગે ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કરી રજૂઆતોનો મારો ચલાવ્યો હતો.

મહીસાગરમાં GBSના શંકાસ્પદ કેસો મળતાં તંત્રમાં દોડધામ (ETV Bharat Gujarat)

સોસાયટીની મુલાકાત બાદ કલેક્ટરે ગણેશ સોસાયટી તેમજ લુણાવાડા જનરલ હોસ્પિટલનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. હોસ્પિટલમાં હાલ ફૂડ પોઈઝનિંગની અસર હેઠળ સારવાર લઈ રહેલા 6 વિદ્યાર્થીઓની મુલાકાત લઈ કલેક્ટરે તેમની તબિયત અંગે પૂછપરછ કરી હતી અને યોગ્ય સારવાર આપવા તબીબોને સૂચના આપી હતી.

તંત્ર સફાળું જાગ્યું: કાલથી 33 શાળાઓમાં હેલ્થ સ્ક્રિનિંગ અને માર્કેટમાં સઘન તપાસ
ETV Bharat ના અહેવાલ બાદ જાગેલા આરોગ્ય વિભાગે હવે સમગ્ર લુણાવાડા શહેરમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે:

શાળાઓમાં સ્ક્રિનિંગ: આવતીકાલથી લુણાવાડાની 33 જેટલી શાળાઓમાં તમામ વિદ્યાર્થીઓનું સઘન આરોગ્ય પરીક્ષણ (Health Screening) હાથ ધરવામાં આવશે.

ખાદ્યપદાર્થોનું ચકિંગ: શહેરના તમામ ફાસ્ટફૂડ સ્ટોલ, હોટલો અને લારીઓ પર સ્વચ્છતા અને ખાદ્ય સામગ્રીની ગુણવત્તા અંગે કડક તપાસ શરૂ કરી દેવાઈ છે.

જાહેર અપીલ: ચોમાસાની ઋતુને ધ્યાનમાં રાખીને નાગરિકોને બહારનું ફાસ્ટફૂડ ન ખાવા, પાણી ઉકાળીને પીવા અને ખોરાકની ચોખ્ખાઈ રાખવા માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ અપીલ કરવામાં આવી છે.

શું કહેવું છે વાલીઓ અને કલેક્ટરનું?

પીડિત બાળકના વાલી વત્સલ પટેલે કહ્યું, "એક જ શાળામાંથી આ પ્રકારના કેસ આવ્યા હોવાથી શાળાના ભોજનમાં કે પાણીમાં તકલીફ હોવાનું લાગી રહ્યું છે. માટે ત્વરિત તેના માટેના પગલા લેવા પડે."

"જિલ્લામાં GBSના શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાતાં જ આરોગ્ય ટુકડીઓને કાર્યરત કરી દેવાઈ છે. જયશ્રીનગર સહિતના વિસ્તારોમાં સર્વેક્ષણ ચાલુ છે. શાળાઓમાં પણ બાળકોનું ચેકિંગ કરાશે અને પાલિકાને સ્વચ્છતા જાળવવા આદેશો આપી દેવાયા છે. નાગરિકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી પરંતુ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે."— અર્પિત સાગર (જિલ્લા કલેક્ટર, મહીસાગર)

ETV Bharat ના રિપોર્ટિંગના કારણે આજે તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે અને લુણાવાડાના ગ્રામજનોએ આ અહેવાલની અસરને આવકારી છે. ગ્રામજનોને ચિંતા કરવાની જરૂર ન હોવાનું કહેનારૂં આરોગ્ય વિભાગ અને વહીવટી તંત્ર અત્યારે ખુદ ચિંતામાં છે.

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