ETV Bharat / state

મહેસાણા: વિજાપુરમાં બટાકાના ભાવ તળિયે બેસતા જગતનો તાત પાયમાલ!, સરકાર પાસે રાહત પેકેજની માંગ

ત વર્ષે જે બટાકા ખેડૂતો માટે સોનું સાબિત થયા હતા, તે જ બટાકા આજે માટીના મોલે વેચી દેવા ખેડૂતો મજબૂર બન્યા છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 14, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા : ઉત્તર ગુજરાતના વિજાપુરમાં બટાકાના મબલખ પાક વચ્ચે ખેડૂતોને યોગ્ય ભાવ ન મળતા જગતનો તાત પરેશાન છે. ગત વર્ષે જે બટાકા ખેડૂતો માટે સોનું સાબિત થયા હતા, તે જ બટાકા આજે માટીના મોલે વેચી દેવા ખેડૂતો મજબૂર બન્યા છે. ભાવમાં 60 ટકાથી વધુનો તોતિંગ ઘટાડો થતાં ખેડૂતો મુંઝવણમાં મુકાયા છે અને પડ્યા પર પાટું જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

ખર્ચ કાઢવો પણ મુશ્કેલ

મહેસાણા જિલ્લાનું વિજાપુર અને તેનો કાંઠા વિસ્તાર હંમેશા બટાકાના ક્વોલિટી પાક માટે જાણીતો છે. ખેડૂતોએ રાત-દિવસ એક કરીને અને પરસેવો પાડીને મોંઘા ભાવના બિયારણો લાવી બટાકાનું વાવેતર કર્યું હતું. તેમને આશા હતી કે ગયા વર્ષ જેવી જ સારી કમાણી આ વર્ષે પણ થશે. પરંતુ કુદરતની કરામત, બજારની મંદી અને વેપારીઓની નિરુત્સાહી ખરીદીએ ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે. ગત વર્ષે 20 કિલો બટાકાના ભાવ રુ.250 થી રુ.450 સુધી બોલાતા હતા, જ્યારે ચાલુ વર્ષે આ જ ભાવ ગગડીને માત્ર રુ.80 થી રુ.150 પર આવી ગયા છે.

આજે સ્થિતિ એવી છે કે ખેડૂતોના ખેતરમાં બટાકાના પહાડ જેવા ઢગલા ખડકાયા છે, પણ તેને ખરીદવા માટે કોઈ વેપારી ડોકાતા નથી. બિયારણ, ખાતર, મજૂરી અને ટ્રેક્ટરનો ખર્ચ કાઢવો પણ હવે ખેડૂતો માટે લોઢાના ચણા ચાવવા સમાન બની ગયો છે. હીરપુરા સહિતના ગામોમાં ખેડૂતોની હાલત અત્યંત દયનીય બની છે.

સ્થાનિક ખેડૂત દિનેશભાઈ પટેલ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવે છે કે, "હાલ બજારમાં અતિશય મંદીનો માહોલ છે. ગત વર્ષ કરતાં લેબર, બિયારણ અને ટ્રેક્ટરનો ખર્ચ વધ્યો છે અને ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. અગાઉ 450 રૂપિયા સુધીના ભાવ મળતા હતા, પરંતુ આજે હીરપુરા માર્કેટમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી વેપારીઓ માલ લેવા પણ નથી આવતા. 80, 90 કે 100 રૂપિયા બોલીને જતા રહે છે. એક વીઘે બટાકા પકવવાનો ખર્ચ 30 થી 35 હજાર રૂપિયા થાય છે, જ્યારે તેની સામે માત્ર 20 હજાર રૂપિયા જ ઉપજે છે. મોટું નુકસાન જઈ રહ્યું છે અને મજૂરોના પૈસા કેવી રીતે ચૂકવવા તે મોટો પ્રશ્ન બની ગયો છે. જો સરકાર કોઈ રાહત પેકેજ જાહેર નહીં કરે તો ખેડૂતો સંપૂર્ણપણે પાયમાલ થઈ જશે. આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં પણ જો સરકારે ફાયદો જોઈતો હોય તો ખેડૂતોની સામે જોઈ તાત્કાલિક રાહત આપવી જોઈએ."

કોલ્ડ સ્ટોરેજ હાઉસફુલ, APMC ચેરમેન રાજુભાઈ પટેલે કરી સહાયની અપીલ

માત્ર ખેડૂતો જ નહીં, પરંતુ ભાજપ નેતા અને વિજાપુર APMCના ચેરમેન રાજુભાઈ પટેલે પણ બટાકાંના ગબડતા ભાવને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ગત વર્ષ કરતા આ વખતે બટાકાનું વાવેતર અને ઉત્પાદન સારું છે, પરંતુ ખેડૂતોને ખૂબ ઓછા ભાવ મળી રહ્યા છે. 250 થી 300 રૂપિયાવાળો સરેરાશ ભાવ આજે માત્ર સો થી સવા સો રૂપિયા આસપાસ છે, જેના કારણે ખેડૂતોને પોતાનો પકવવાનો ખર્ચ પણ ઊભો થતો નથી.

બીજી તરફ, જો ખેડૂત માલ સાચવવા માંગે તો કોલ્ડ સ્ટોરેજ પણ હાઉસફુલ થઈ ગયા છે અને તેમાં જગ્યાનો સદંતર અભાવ છે. વેપારીઓ પણ વધુ ઉત્પાદન હોવાથી સસ્તો માલ મળે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ કપરા સમયે અને ખાસ કરીને માર્ચ મહિનામાં જ્યારે ખેડૂતોને આર્થિક જરૂરિયાત સૌથી વધુ હોય છે, ત્યારે મારી સરકારને નમ્ર વિનંતી છે કે ખેડૂતોને ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં કે અન્ય રીતે કંઈક સહાય કે પેકેજ આપવામાં આવે જેથી તેઓ મોટા શહેરોમાં પોતાનો માલ સરળતાથી વેચી શકે."

બટાકાનું હબ ગણાતા વિજાપુરમાં જ બટાકાના ભાવ તળિયે જતાં આર્થિક સંકટ ઘેરું બન્યું છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વખતે બટાકાનો મબલખ સ્ટોક હોવાથી વેપારીઓ ખરીદીમાં ઉદાસીન છે. હવે ખેડૂતોની નજર સરકાર પર ટકેલી છે કે શું સરકાર ટ્રાન્સપોર્ટેશન સહાય કે અન્ય કોઈ વિશેષ રાહત પેકેજ આપીને જગતના તાતને દેવામાંથી હોમાતા બચાવશે કે કેમ?

આ પણ વાંચો...

  1. બટાકાના તળીયે ગયેલા ભાવોથી ખેડૂતોની કફોડી હાલત, સાંભળો ડીસા પંથકના ખેડૂતોની આપવીતી
  2. બટાકા ખાવાથી ડાયાબિટીસનું જોખમ ? બોસ્ટન યુનિવર્સિટીના સંશોધન બાદ મળ્યો નિષ્કર્ષ

TAGGED:

MAHESHANA NEWS
RELIEF PACKAGE GOVERNMENT
VIJAPUR POTATO FARMERS
VIJAPUR APMC
VIJAPUR POTATO PRICES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.