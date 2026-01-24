ETV Bharat / state

તમાકુ પર ટેક્સને લઈને મહેસાણાના ખેડૂતો સરકાર સામે લાલઘુમ, APMCના ચેરમેનને આપ્યું આવેદન

ઊંઝા તમાકુ વેપારી મંડળ અને ખેડૂતોએ સાથે મળીને ઉનાવા APMC ચેરમેનને આવેદનપત્ર આપી આ ટેક્સ ઘટાડવાની માંગ કરી છે.

મહેસાણામાં તમાકુ પકવતા ખેડૂતોએ APMCના ચેરમેનને આપ્યું આવેદનપત્ર
મહેસાણામાં તમાકુ પકવતા ખેડૂતોએ APMCના ચેરમેનને આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)
Published : January 24, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા : ઉત્તર ગુજરાતના ખેતી અને વેપારના હબ ગણાતા મહેસાણાના ઊંઝાના ઉનાવામાં હાલ તમાકુ પકવતા ખેડૂતો અને વેપારીઓ સરકારની નીતિ સામે મેદાનમાં આવ્યા છે. સરકાર દ્વારા બિન ઉત્પાદિત તમાકુ પર જે રીતે ટેક્સનું ભારણ વધારવાની તૈયારી કરાઈ છે, તેના કારણે વેપારીઓ અને ખેડૂતો બંને મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ઊંઝા તમાકુ વેપારી મંડળ અને ખેડૂતોએ સાથે મળીને ઉનાવા APMC ચેરમેનને આવેદનપત્ર આપી આ ટેક્સ ઘટાડવાની માંગ કરી છે.

એશિયાના સૌથી મોટા ગણાતા ઊંઝા માર્કેટયાર્ડ નજીકના ઉનાવા APMCમાં આજે રોષનું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું. ઉનાવા APMC વિસ્તારના તમાકુ વેપારી અને ખેડૂત મંડળ દ્વારા APMCના ચેરમેનને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. આ વિરોધનું મુખ્ય કારણ છે, બિન ઉત્પાદિત તમાકુ પર સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવી રહેલો ટેક્સ.

વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, હાલમાં સરકાર દ્વારા તમાકુ પર 28% GST અને તેની ઉપર એક્સાઈઝ ડ્યૂટી જેવા ટેક્સનું ભારણ વધારવાના ભણકારા વાગી રહ્યા છે. જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના 600 થી 700 જેટલા વેપારીઓ મુંઝવણમાં છે. વેપારીઓનું કહેવું છે કે આટલા ઊંચા ટેક્સના કારણે તેઓ ખેડૂતો પાસેથી સારા ભાવે માલ ખરીદી નહીં શકે.

ખેડૂતોએ APMCના ચેરમેનને આપ્યું આવેદનપત્ર (ETV Bharat Gujarat)

"જો સરકાર રાહત નહીં આપે તો આગામી સમયમાં વેપાર ઉદ્યોગો ભાંગી પડશે." - હસમુખભાઈ પટેલ, પ્રમુખ ઊંઝા તમાકુ એસોસિએશન

બીજી તરફ, આ ટેક્સનો સીધો માર ધરતીપુત્રો પર પડી રહ્યો છે. ખેડૂતોની વ્યથા છે કે જો વેપારી માલ નહીં ખરીદે અથવા નીચા ભાવે ખરીદશે, તો ખેડૂતોનું ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે? નાથાલાલ નામના ખેડૂતે પોતાની હૈયાવરાળ ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, બનાસકાંઠા અને મહેસાણા પંથકમાં મોટા પાયે તમાકુનું વાવેતર થાય છે. પરંતુ ભાવ ન મળવાને કારણે પ્રસંગો સાચવવા કે બાળકોનું પેટ ભરવું પણ મુશ્કેલ બનશે. સ્થિતિ એવી છે કે ખેડૂતોને આત્મહત્યા કરવાનો વારો આવી શકે છે.

ઉનાવા એપીએમસી (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે ઉનાવા APMC ના ચેરમેને ખેડૂતો અને વેપારીઓની રજૂઆત સાંભળી હતી. તેમણે ખાતરી આપી છે કે માર્કેટ કપાસ અને તમાકુ પર નિર્ભર છે, ત્યારે આ ટેક્સના ભારણ અંગે તેઓ રાજ્ય સરકાર અને સંબંધિત મંત્રીઓ સમક્ષ રજૂઆત કરશે, જેથી ખેડૂતોને પોષણક્ષમ ભાવ મળી રહે અને વેપાર ધમધમતો રહે.

સંપાદકની પસંદ

