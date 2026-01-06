મહેશ વસાવા કોંગ્રેસમાં જોડાયા, ભાજપ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું 'નેશનલ પાર્ટીમાં જવાથી મહેશ વસાવાનું ભવિષ્ય ઉજળું'
મહેશ વસાવાએ વર્ષ-2024માં BTP છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
Published : January 6, 2026 at 6:21 PM IST
નર્મદા: ડેડિયાપાડાના પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવાએ ભાજપનો સાથ છોડી કોંગ્રેસનો હાથ પકડ્યો છે. દાહોદમાં કોંગ્રેસની ‘જન આક્રોશ યાત્રા’ દરમિયાન પાર્ટીમાં જોડાયા છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય મહેશ વસાવાએ 9 મહિના પહેલાં તત્કાલીન ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સી.આર પાટીલને રાજીનામું મોકલ્યું હતું.
ખેડા જિલ્લાના કપડવંજથી શરૂ થયેલી કોંગ્રેસની બીજા તબક્કાની ‘જન આક્રોશ યાત્રા’ દાહોદમાં પહોંચી છે. જન આક્રોશ યાત્રાના બીજા તબક્કાનું આજે સમાપન થશે. કોંગ્રેસની જનઆક્રોશ યાત્રા આજે દાહોદના ગુરુ ગોવિંદ કંબોઈ ધામ ખાતે પહોંચી છે. કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા, વિરોધપક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરી સાથે મહેશ વસાવા છોટુ વસાવાના પુત્ર છે. જેમણે લાંબા સમયથી ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારોમાં રાજકીય વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે. રાજકારણ મહેશ વસાવાને વારસામાં મળ્યું હતું, પરંતુ તેમણે પોતાની અલગ ઓળખ પણ બનાવી છે. મહેશ વસાવા ડેડિયાપાડા વિધાનસભા બેઠક પરથી વર્ષ 2012 અને 2017માં ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા હતા. મહેશ વસાવાએ વર્ષ-2024માં BTP છોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
નેશનલ પાર્ટીમાં જવાથી મહેશ વસાવાનું ભવિષ્ય ઉજળું હશે: ભાજપ સાંસદ મનસુખ વસાવા
ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કોંગ્રેસમાં જોડાતા મહેશ વસાવાને બિરદાવ્યા હતા. BTPના નેતા મહેશ છોટુ વસાવાએ આજે કોંગ્રેસનો ખેસ ધારણ કર્યો. ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે, મહેશ વસાવા કોંગ્રેસમાં ગયા અને એમના પરિવારના ઘણા લોકો આમ આદમી પાર્ટીમાં છે. મહેશ વસાવા કોંગ્રેસમાં ગયા છે તે નેશનલ લેવલની પાર્ટી છે. સારું થયું કે આમ આદમી પાર્ટીમાં ન ગયા. મહેશ વસાવાની લડાઈ આમ આદમી પાર્ટી અને ચૈતર વસાવા સાથે છે. ચૈતર વસાવાએ આમ આદમી પાર્ટીમાં રહીને BTPને ખતમ કરી નાખી. નેશનલ પાર્ટીમાં જવાથી મહેશ વસાવાનું ભવિષ્ય ઉજળું હશે. મહેશ વસાવા ભાજપમાં જાવ કે પછી BTPને મજબૂત કરે તેને લઈને દ્વિધામાં હતા, જેના કારણે એમના કેટલાક સમર્થકો આપમાં જોડાઈ ગયા છે. નેશનલ પાર્ટીમાં ગયા છે એટલે મહેશ વસાવા આમ આદમી પાર્ટી, BAAP પાર્ટી કે BTPથી પણ વધુ શક્તિશાળી બનશે. ડેડીયાપાડા વિધાનસભા ચૈતર વસાવા જીત્યો તેને BTP અને કોંગ્રેસના લોકોના સમર્થનથી જીત્યા હતા પણ હવે પછી આમ આદમી પાર્ટીને કોઈ સમર્થન કરવાના નથી. મહેશ વસાવાને જો રાજકારણમાં આગળ વધવું હોય તો ઝઘડિયા વિધાનસભા જ પકડી રાખવી પડે. ડેડીયાપાડા વિધાનસભાના મતદારો હવે બહારના વ્યક્તિને નહિ સ્વીકારે.”
