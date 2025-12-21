મહેસાણાના નિવૃત્ત સરકારી અધિકારી થયા 'ડિજિટલ એરેસ્ટ', સાયબર ગઠીયાઓએ 76 લાખ ટ્રાન્સફર કરવા કર્યુ દબાણ
સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની વીજળીવેગી કામગીરીને કારણે તેમની જીવનભરની કમાણી સમાન રૂ. 76 લાખ બચાવી લેવાયા છે.
Published : December 21, 2025 at 10:15 AM IST
મહેસાણા : ડિજિટલ યુગમાં સાયબર ગઠિયાઓ હવે શિક્ષિત અને નિવૃત્ત લોકોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. 'ડિજિટલ એરેસ્ટ'ના નામે લોકોને ડરાવીને લાખો રૂપિયા પડાવવાના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે. મહેસાણામાં આવી જ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં નિવૃત્ત સરકારી અધિકારીને સાયબર ગઠિયાઓએ જાળમાં ફસાવી 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરી લીધા હતા.
જોકે, ભોગ બનનારની સમયસૂચકતા અને મહેસાણા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની વીજળીવેગી કામગીરીને કારણે તેમની જીવનભરની કમાણી સમાન રૂ. 76 લાખ બચાવી લેવાયા છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
મહેસાણાના પરા વિસ્તારમાં આવેલી વ્રજેલી સોસાયટીમાં રહેતા નિવૃત્ત સરકારી અધિકારી રમેશચંદ્ર માધવલાલ પટેલ (ઉ.વ. 75) તારીખ 12 ડિસેમ્બરના રોજ સવારે પોતાના ઘરે હતા, ત્યારે સવારે 10:30 વાગ્યાના સુમારે તેમના મોબાઈલ પર VI કંપનીના નામે એક ફોન આવ્યો હતો. ફોન કરનારે કહ્યું કે, "તમારું સીમકાર્ડ બે કલાકમાં બંધ થઈ જશે." જ્યારે રમેશભાઈએ કારણ પૂછ્યું તો સામેથી કહેવામાં આવ્યું કે, "તમારા નામે મુંબઈમાં એક બીજું સીમકાર્ડ લેવામાં આવ્યું છે, જેનો ઉપયોગ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં થઈ રહ્યો છે."
પાકિસ્તાન અને અફઘાનિસ્તાન કનેક્શનનો ડર બતાવ્યો
આ કોલ મુંબઈના કોલાબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હોવાનો ડોળ કરવામાં આવ્યો, ત્યાંથી કોઈ 'મેડમ' બોલી રહ્યા હતા. તેમણે રમેશભાઈને ધમકાવતા કહ્યું કે, "તમારા નામે મુંબઈની કેનેરા બેંકમાં ખાતું ખૂલેલું છે, જેમાં કરોડો રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે. આ ખાતામાંથી પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, યુકે અને યુએસએમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થયા છે. તમે આતંકવાદીઓને મદદ કરી છે, તેથી તમારી સામે અરેસ્ટ વોરંટ નીકળ્યું છે." વૃદ્ધ દંપતી આ સાંભળીને ફફડી ઉઠ્યું હતું.
76 લાખ ટ્રાન્સફર કરવા દબાણ અને 'ડિજિટલ એરેસ્ટ'
ગઠિયાઓએ રમેશભાઈને વિશ્વાસમાં લેવા કહ્યું કે, "જો તમે નિર્દોષ હોવ તો તમારે તમારી તમામ બચત 'વેરિફિકેશન' માટે સરકારી ખાતામાં જમા કરાવવી પડશે. તપાસ પૂરી થયા પછી પૈસા પાછા મળશે અને ઈનામ પણ મળશે." ગઠિયાઓની વાતોમાં આવીને રમેશભાઈએ પોતાની બેંક ઓફ બરોડાની 65 લાખની એફડી (FD) અને અન્ય બચત મળી કુલ 76 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાની તૈયારી કરી લીધી હતી. તેમને વીડિયો કોલ દ્વારા સતત મોનિટરિંગમાં રાખી 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' કરવામાં આવ્યા હતા.
એક સમાચારે બાજી પલટી નાખી
જ્યારે રમેશભાઈ બેંકમાં પૈસા ટ્રાન્સફર (RTGS) કરવાની પ્રોસેસમાં હતા, ત્યારે જ તેમને સવારે ટીવી/અખબારમાં જોયેલા એક સમાચાર યાદ આવ્યા. અમદાવાદમાં પણ આવા જ એક કિસ્સામાં કોઈની છેતરપિંડી થઈ હતી. આ યાદ આવતા જ તેમને શંકા ગઈ. તેમણે ગઠિયાઓના દબાણ છતાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાને બદલે સીધા મહેસાણા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો.
પોલીસની ટીમ રમેશભાઈને લઈને તાત્કાલિક બેંકમાં પહોંચ્યા
મહેસાણા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓએ રમેશભાઈની વાત સાંભળીને તરત જ એક્શન લીધા. પોલીસ ટીમ રમેશભાઈને લઈને તાત્કાલિક બેંકમાં પહોંચી હતી. પોલીસે સૌથી પહેલા રમેશભાઈનું બેંક એકાઉન્ટ 'ડેબિટ ફ્રીઝ' (Debit Freeze) કરાવી દીધું અને નેટ બેંકિંગનો એક્સેસ બ્લોક કરાવ્યો. સાયબર ગઠિયાઓ પાસવર્ડ અને વિગતો મેળવી ચૂક્યા હતા, પરંતુ પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહીને કારણે તેઓ એક રૂપિયો પણ ઉપાડી શક્યા નહીં.
પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "રમેશભાઈ ખૂબ જ ગભરાયેલા હતા. અમે તેમનું કાઉન્સેલિંગ કર્યું અને સમજાવ્યા કે તેઓ કોઈ પણ ગુનામાં સામેલ નથી. જો થોડું મોડું થયું હોત તો તેમના 76 લાખ રૂપિયા સાયબર ક્રાઈમનો ભોગ બની ગયા હોત."
આ કિસ્સો દરેક નાગરિક માટે લાલબત્તી સમાન છે. પોલીસ, CBI કે નાર્કોટિક્સ વિભાગ ક્યારેય ફોન પર પૂછપરછ કરતું નથી કે પૈસાની માંગણી કરતું નથી. 'ડિજિટલ એરેસ્ટ' જેવો કોઈ કાયદો નથી. જો તમારી પાસે આવો કોઈ ફોન આવે તો ગભરાયા વગર તરત જ 1930 પર કોલ કરો અથવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરો.
