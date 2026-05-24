મહેસાણા ભાજપમાં ખળભળાટ: નીતિન પટેલ વિરુદ્ધ વાયરલ ઓડિયો મામલે કોર્પોરેટર ચંદ્રકાંત પટેલ સામે લેવાશે કડક પગલાં
જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગીરીશ રાજગોરનું કડક વલણ, ‘ચંદ્રકાંત પટેલને હવે કોઈ હોદ્દો નહીં મળે, શિસ્તભંગની કાર્યવાહી નિશ્ચિત’
Published : May 24, 2026 at 6:40 PM IST
મહેસાણા : જિલ્લા ભાજપમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી એક વાયરલ ઓડિયોના કારણે ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. ગુજરાતના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા નીતિન પટેલ વિરુદ્ધ અપશબ્દો બોલતો એક ઓડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ રાજકીય ગરમાવો વધી ગયો છે. આ મામલે હવે નીતિન પટેલે પોતે મીડિયા સમક્ષ આવીને મોટો ઘટસ્ફોટ કર્યો છે.
પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે જણાવ્યું કે, વોર્ડ નંબર 8ના કોર્પોરેટર અને જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રી ચંદ્રકાંત પટેલે તેમના વિશે અત્યંત ખરાબ ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેનો ઓડિયો વાયરલ થયો છે. નીતિન પટેલે સ્પષ્ટતા કરી કે, જ્યારે તેમને આ ઓડિયો વિશે માહિતી મળી ત્યાં સુધીમાં ચંદ્રકાંત પટેલને ટિકિટ મળી ચૂકી હતી અને તેઓ કોર્પોરેટર જાહેર થઈ ચૂક્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, ચંદ્રકાંત પટેલને જિલ્લા મહામંત્રી બનાવવાની પણ મને કોઈ જાણ નહોતી.
નીતિન પટેલે એક નવો બોમ્બ ફોડતા જણાવ્યું કે, ગઈકાલે તેમને એક પાંચ વર્ષ જૂનો ઓડિયો પણ મળ્યો છે. તે જૂના ઓડિયોમાં ચંદ્રકાંત પટેલ, ભાજપના ઉમેદવારને ચૂંટણીમાં હરાવવાની વાતો કરી રહ્યા છે. નીતિન પટેલે જણાવ્યું કે, આ બંને ઓડિયોના પુરાવા પ્રદેશ મહામંત્રી અને જિલ્લા પ્રભારી સહિત પક્ષના મોવડી મંડળને સોંપી દેવામાં આવ્યા છે. તેમણે પક્ષના વરિષ્ઠ નેતા વિરુદ્ધ ખરાબ ભાષા બોલનાર અને પક્ષ વિરોધી કામગીરી કરનાર વ્યક્તિ સામે કડકમાં કડક શિસ્તભંગની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
નીતિન પટેલે આશંકા વ્યક્ત કરી હતી કે, ચંદ્રકાંત પટેલ કોઈ અન્ય વ્યક્તિને રાજી કરવા માટે હાથો બન્યા હોઈ શકે છે. તેમણે ટેકનોલોજીનો દુરુપયોગ કરી પ્રતિષ્ઠિત લોકોને બદનામ કરવાના ષડયંત્રને પણ વખોડ્યું હતું. નીતિન પટેલે અંગત અદાવતનો ઈન્કાર કરતા કહ્યું કે, “ચંદ્રકાંત પટેલ સાથે મારે કોઈ દુશ્મની નથી, ઉલટાનું મેં તેમના વ્યવસાયમાં ભૂતકાળમાં ખૂબ મદદ કરી હતી.”
આ સમગ્ર વિવાદ અંગે મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગીરીશ રાજગોરે કડક સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે, વાયરલ ઓડિયોમાં ચંદ્રકાંત પટેલનું નામ સ્પષ્ટપણે ખુલ્યું છે. ગીરીશ રાજગોરે કહ્યું, “શિસ્તને વરેલી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવા વર્તનને સાંખી લેવાશે નહીં. ચંદ્રકાંત પટેલને હવે પક્ષ તરફથી કોઈ પણ હોદ્દો આપવામાં આવશે નહીં.” જિલ્લા પ્રમુખે જણાવ્યું કે, આ મામલે સંગઠન દ્વારા સઘન તપાસ કરવામાં આવશે અને કોર્પોરેટર પાસે લેખિત ખુલાસો માંગવામાં આવશે. હાઈકમાન્ડ અને પ્રદેશ નેતૃત્વના માર્ગદર્શન મુજબ આગળની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
જોકે, અન્ય જૂના કે નવા ઓડિયો અંગે હજુ સંગઠન પાસે કોઈ સત્તાવાર માહિતી નથી. મહેસાણા ભાજપમાં આ વાયરલ ઓડિયોએ રાજકીય ભૂકંપ સર્જી દીધો છે અને આગામી દિવસોમાં પક્ષ શું પગલાં લે છે તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.
આ પણ વાંચો...