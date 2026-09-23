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કડી: મિત્રોની જીવલેણ મસ્તી! યુવકના ગુદા માર્ગે પ્રેશર પાઇપથી હવા ભરી દેતા આંતરડા ફાટ્યા, 2 સામે ગુનો દાખલ

કડીના કરણનગર રેલ્વે ફાટક પાસે આવેલી એક જાણીતી ખાનગી કંપનીમાં ફરજ બજાવતા શ્રમિક સાથે તેના જ બે સાથી કર્મચારીઓએ ક્રૂર મજાક કરી હતી.

મિત્રોની ક્રૂર મજાક
મિત્રોની ક્રૂર મજાક (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2026 at 4:48 PM IST

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મહેસાણા: જિલ્લાના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર કડીમાં મસ્તી-મસ્તીમાં માનવ જિંદગી જોખમમાં મુકાઈ હોય તેવી કંપારી છૂટી જાય તેવી ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. કડીના કરણનગર રેલ્વે ફાટક પાસે આવેલી એક જાણીતી ખાનગી કંપનીમાં ફરજ બજાવતા શ્રમિક સાથે તેના જ બે સાથી કર્મચારીઓએ ક્રૂર મજાક કરી હતી. કંપનીમાં મશીન સાફ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી હાઇ પ્રેશર કોમ્પ્રેસર પાઇપ યુવકના ગુદાના ભાગે મારી પેટમાં હવા ભરી દેવામાં આવી હતી. જેના પરિણામે યુવકના પેટમાં ભયંકર દબાણ સર્જાતા આંતરડા ફાટી ગયા હતા અને તે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો. લાંબી સારવાર બાદ પીડિત યુવકે સાથી કર્મચારીઓ સામે કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

ટેપ પ્લાન્ટમાં મસ્તી બની અતિ ગંભીર

કડી પાંજરાપોળ ગૌશાળા નજીક રહેતા 34 વર્ષીય ચંદનભાઈ સુરેશભાઈ દંતાણી કરણનગર રેલ્વે ફાટક પાસે આવેલી એડ્રપ ગ્લોબલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં છેલ્લા દોઢેક વર્ષથી હેલ્પર તરીકે ફરજ બજાવે છે. તેઓ શિફ્ટ અનુસાર રાત્રિ અને દિવસની નોકરી કરતા હોય છે. ગત 26 જુલાઈ 2026ના રોજ તેઓ રાત્રિની આઠ વાગ્યાની શિફ્ટમાં નોકરી પર ગયા હતા. 27 જુલાઈની સવારે આશરે સાડા સાત વાગ્યાના સુમારે તેઓ લુમ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બાજુમાં આવેલા ટેપ પ્લાન્ટમાં ગયા હતા. તે સમયે ત્યાં તેમની સાથે કામ કરતો મિત્ર મોહિતસિંગ તથા તેનો સાથીદાર વિકાસકુમાર (બંને રહે. ઉત્તરપ્રદેશ) હાજર હતા. ત્રણેય જણા સામાન્ય વાતચીત અને મસ્તી કરી રહ્યા હતા.

વિકાસે પકડ્યો અને મોહિતે પ્રેશર પાઇપ મારી

મસ્તી ચાલી રહી હતી, તે દરમિયાન અચાનક જ મોહિતસિંગ પ્લાન્ટમાં મશીનરી સાફ કરવા માટે રાખવામાં આવેલી એર કોમ્પ્રેસર મશીનની હાઇ પ્રેશર પાઇપ હાથમાં લઈ આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બંને સાથીદારોએ ઘાતકી રૂપ ધારણ કર્યું હતું. વિકાસકુમારે ચંદનભાઈને મજબૂતાઈથી પકડી રાખ્યા હતા અને મોહિતસિંગે હાથમાં રહેલી હવાની પ્રેશર પાઇપ સીધી ચંદનભાઈના ગુદાના ભાગે લગાવી ફૂલ પ્રેશરથી હવા મારી દીધી હતી. પ્રચંડ ફોર્સ સાથે હવા અંદર પ્રવેશી જતાં ચંદનભાઈના આખા શરીરમાં હવા ભરાઈ ગઈ હતી અને પેટમાં અસહ્ય, તીવ્ર દુખાવો શરૂ થયો હતો. ચંદનભાઈ તડપવા લાગતા બંને મિત્રો ગભરાઈ ગયા હતા.

અમદાવાદ સિવિલમાં ખસેડાયા: આંતરડામાં ગંભીર ઈજાઓ

ગંભીર હાલતમાં મોહિતસિંગે તાત્કાલિક ચંદનભાઈને બાઇક પર બેસાડી કડીની ભાગ્યોદય હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યા હતા. સાથે જ તેમના પિતાને જાણ કરવામાં આવી હતી. પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર હોવાથી પ્રાથમિક સારવાર બાદ તબીબોએ તેમને તાત્કાલિક અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ રીફર કર્યા હતા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ પરના ડોક્ટરોએ તપાસ કરતા ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો હતો. હવાનું અતિશય પ્રેશર શરીરમાં જવાથી પેટમાં હવા ભરાઈ ગઈ હતી અને તેના કારણે આંતરડાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, તેમજ આંતરડા ફાટી ગયા હતા. ડોક્ટરોની ટીમે તાબડતોબ સર્જરી કરી ચંદનભાઈની લાંબી સારવાર શરૂ કરી હતી.

આરોપીઓ વતન ભાગી ગયા, સ્વસ્થ થતાં ફરિયાદ નોંધાવી

બનાવ સમયે મોહિતસિંગે તમામ સારવાર ખર્ચ ઉપાડવાની ખાતરી આપી હોવાથી તેમજ મિત્રતા હોવાના કારણે પરિવારે તાત્કાલિક પોલીસ ફરિયાદ કરી ન હતી. જોકે ચંદનભાઈ અમદાવાદ સિવિલમાં જિંદગી અને મોત વચ્ચે ઝઝૂમી રહ્યા હતા, ત્યારે મોહિતસિંગ અને વિકાસકુમાર સારવાર અધવચ્ચે મૂકી પોતાના વતન ઉત્તરપ્રદેશ નાસી છૂટ્યા હતા. બીજી તરફ કંપની સંચાલકોએ સંવેદનશીલતા દાખવી ચંદનભાઈની સારવારનો તમામ ખર્ચ ઉપાડ્યો હતો અને દર મહિને તેમનો પગાર પણ ચાલુ રાખ્યો હતો. આશરે બે મહિના સુધી ચાલેલી સઘન સારવાર બાદ ચંદનભાઈ સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થયા હતા. ત્યારબાદ તેઓએ કડી પોલીસ મથકે પહોંચી બંને શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. કડી પોલીસે મોહિતસિંગ અને વિકાસકુમાર સામે ગુનો નોંધી વધુ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

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TAGGED:

MAHESANA
KADI
કડીના સમાચાર
ગુદા માર્ગે પ્રેશર પાઇપથી હવા ભરી
A SERIOUS INCIDENT IN KADI

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