મહાશિવરાત્રી મેળામાં 2 સિંહના અન્નક્ષેત્રમાં આંટાફેરા, વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
Published : February 16, 2026 at 12:57 PM IST
જુનાગઢ : આજે મહા શિવરાત્રીનો મેળો પૂરો થયો છે, પરંતુ શનિવારની મધ્યરાત્રીએ ગુરુદત્ત સાધના આશ્રમ પાછળ આવેલા જાહેર અન્નક્ષેત્રમાં મોડી રાત્રીના સમયે 2 સિંહો આવી ચડ્યા હતા. આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો, અન્નક્ષેત્રમાં આવીને ભોજનનું નિરીક્ષણ કરતા હોય તે પ્રકારે અન્ય ક્ષેત્રના સેવકોના મોબાઈલ કેમેરામાં વિડીયો કેદ થયો છે, જે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
મહાશિવરાત્રીનો મેળો અને સિંહોની લટાર
ગઈકાલે મહાશિવરાત્રીનો મેળો પૂર્ણ થયો છે, ત્યારે શનિવારની મધ્યરાત્રી ગુરુદત્ત સાધના આશ્રમ પાછળના વિસ્તારમાં આવેલા એક અન્નક્ષેત્ર માં રાત્રિના સમયે 2 સિંહ આવી ચડયા હોય તેવો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. જંગલ વિસ્તારમાંથી સિંહો અન્ન ક્ષેત્રમાં લટાર માટે આવતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્ય અન્ન ક્ષેત્રના સેવકના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થયા છે. જે જગ્યા પર અન્નક્ષેત્ર લગાવવામાં આવ્યું હતું, તે ગિરનાર પર્વત વિસ્તારની રેન્જમાં આવે છે. જેથી આ વિસ્તારમાં સિંહની અવર જવર એકદમ સામાન્ય જોવા મળે છે.
ભોજનનું નિરીક્ષણ કરતા હોય તેવો સિંહોનો અંદાજ
અન્ન ક્ષેત્રમાં આવી ચડેલા બંને સિંહણો જાણે કે ભોજનનું નિરીક્ષણ કરતા હોય તે પ્રકારે અનક્ષેત્રમાં રાખવામાં આવેલા ભોજન સુધી પહોંચી ગયા હતા. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પ્રાણી પોતાના ભોજનને લઈને સુગંધ દ્વારા વિગતો મેળવતા હોય છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે આ બંને સિંહો એ જ્યાં ભોજન પડેલું હતું, ત્યાં આવીને સુગંધથી તે તેના ખોરાક છે, કે નહીં તેને પારખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સિંહની આ ગતિવિધિ જંગલની દુનિયામાં સામાન્ય માનવામાં આવે છે, પરંતુ અનક્ષેત્રમાં આ પ્રકારે સિંહનો આવી ચડ્યા હોય તેવો આ કદાચ પહેલો વિડિયો હશે, જેને મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કરવામાં રાત્રિના સમયે અનક્ષેત્રમાં હાજર સેવકોને તક મળી જે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે અને લોકો પણ જોવાનું ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે.
