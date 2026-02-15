મહાશિવરાત્રી 2026: વઢવાણ સતવારા સમાજ દ્વારા સિદ્ધનાથ મહાદેવજીની ભવ્ય શોભાયાત્રા યોજાઈ
'હર હર મહાદેવ'ના નાદ સાથે સિધ્ધનાથ મહાદેવજીની શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી.
Published : February 15, 2026 at 6:19 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : આજે મહાશિવરાત્રીનો પર્વ છે, ત્યારે સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મહાશિવરાત્રીના પર્વની ધામધૂમ પૂર્વ ઉજવણી કરવામાં આવે છે, ત્યારે દર વર્ષે સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ ખાતે સમસ્ત સતવારા સમાજ એકત્રિત થઈ અને શોભાયાત્રાનું આયોજન કરે છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, જોરાવરનગર, રતનપર 80 ફુટ રોડ સહિતના વિસ્તારોમાં આ શોભા યાત્રા ફરે છે.
સિદ્ધનાથ મહાદેવજીની શોભા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આજે પણ મહાશિવરાત્રીના દિવસે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી સતવારા સમાજના લોકો સુરેન્દ્રનગર ખાતે આવી અને સિદ્ધનાથ મહાદેવજીની શોભા યાત્રામાં જોડાય છે. 'હર હર મહાદેવ'ના નાદ સાથે સિધ્ધનાથ મહાદેવજીની શોભાયાત્રા યોજાઈ હતી.
સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ સતવારાપરા વિસ્તારમાંથી આ શોભાયાત્રા શરૂ થઈને ટીબી હોસ્પિટલ સુધી કે જ્યાં સિદ્ધનાથ મહાદેવજીનું મંદિર આવેલું છે, ત્યાં આ 8 કિલોમીટરની ભવ્ય શોભા યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ શોભાયાત્રામાં 30 જેટલા ટ્રેક્ટર જોડાયા છે, જેમાં શિવજીનો મહિમા દર્શાવતા અલગ અલગ ટેબલો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તાર ઉપરાંત વઢવાણ અને 80 ફૂટના રોડ ઉપર આ શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી છે.
"આજે અમારા ઇષ્ટદેવ મહાદેવજી સુરેન્દ્રનગરની મુલાકાતે નીકળ્યા છે, ત્યારે ભક્તો અને સતવારા સમાજના લોકોનો ઉત્સાહ સાતમાં આસમાને છે. મહિલા મંડળ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી વિવિધ પ્રકારની ધાર્મિક મંડળીઓ તેમજ અલગ અલગ ધાર્મિક સંતો, મહંતો, રાજકીય આગેવાનો તેમજ સતવારા સમાજના લોકો આ યાત્રામાં સ્વયંભૂ જોડાયા છે. ભગવાનની આરાધના કરવામાં આવી રહી છે.
પ્રસાદ અને આજે ખાસ દીપમાળા અને સિધ્ધનાથ મહાદેવને અનોખો શણગાર પણ કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આજનો દિવસ સતવારા સમાજ માટે ખૂબ પવિત્ર છે. કારણ કે તેમના ઇષ્ટદેવ નગર ચર્ચાએ નીકળ્યા છે. 8 કિલોમીટરની પદયાત્રા કરી અને ત્યારબાદ સિદ્ધનાથ મહાદેવજીના મંદિરે દર્શન માટે સતવારા સમાજ પહોંચ્યો છે, ત્યારે ભક્તો માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રસાદ, પાણી અને રસ્તામાં શરબતનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું છે. - કિશોરભાઈ દલવાડી, સામાજિક આગેવાન
સતવારા સમાજના આગેવાનો પણ આ શોભાયાત્રામાં જોડાયા છે, ત્યારે છેલ્લા 7 વર્ષથી આ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ શોભયાત્રામાં સામાજિક અને રાજકીય આગેવાનો પણ આ શોભાયાત્રામાં જોડાયા છે. આ શોભાયાત્રા પૂર્ણ થયા બાદ એકત્રિત થયેલા સતવારા સમાજને ભવ્ય પ્રસાદનો પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સિધ્ધનાથ મહાદેવજીના દર્શન કરવા માટે પણ આજે સતવારા સમાજની લોકોની લાંબી કતારો નઝરે પડી છે.
