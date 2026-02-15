મહા શિવરાત્રી 2026: સોમનાથ મંદિર ખાતે ભક્તોનું અવિરત ઘોડાપૂર, પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત
મંદિર વહેલી સવારે 4 વાગ્યાથી સતત 42 કલાક સુધી અવિરત ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે.
Published : February 15, 2026 at 4:28 PM IST
ગીર સોમનાથ : મહાશિવરાત્રીના પાવન પર્વ નિમિત્તે દેશના પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મંદિર ખાતે ભક્તોનું અવિરત ઘોડાપૂર ઉમટ્યું છે. સોમનાથ ધામમાં ચારે તરફ ભક્તિ અને આસ્થાનો દિવ્ય માહોલ છવાયો છે. આજે મંદિર વહેલી સવારે 4 વાગ્યાથી સતત 42 કલાક સુધી અવિરત ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે, જેથી દેશ-વિદેશથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓ નિરાંતે ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરી શકે.
મહાશિવરાત્રીના મહાપર્વે આજે વહેલી સવારથી જ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. મંદિરના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારથી લઈને મંદિર પ્રાંગણ સુધી શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ જામેલી છે. “હર હર મહાદેવ” અને “જય સોમનાથ”ના જયઘોષ સાથે સમગ્ર પ્રભાસ પાટણ ભક્તિમય બની ગયું છે. ભક્તો હાથમાં બિલ્વપત્ર, ફૂલ અને જળકુંભ લઈને ભગવાનને અર્પણ કરવા આતુર દેખાઈ રહ્યા છે.
મહાશિવરાત્રી નિમિત્તે મંદિર ખાતે વિશેષ પૂજા-અર્ચના યોજાઈ રહી છે. રુદ્રાભિષેક, જળાભિષેક, પંચામૃત અભિષેક સહિત વિવિધ ધાર્મિક વિધિઓ ભક્તિભાવ સાથે કરવામાં આવી રહી છે. દિવસભર ભજન-કીર્તન અને મહાઆરતીના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા દર્શન વ્યવસ્થાને સુચારુ રાખવા વિશેષ કાઉન્ટર, લાઇન મેનેજમેન્ટ અને સ્વચ્છતાની વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
પોલીસ તંત્ર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા ભીડને ધ્યાનમાં રાખીને જડબેસલાક સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. મંદિર પરિસર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં CCTV કેમેરા દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને સુવ્યવસ્થિત રાખવા ડાયવર્ઝન અને પાર્કિંગની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
મહાશિવરાત્રીના આ પાવન દિવસે સોમનાથ ધામ ભક્તિ, શ્રદ્ધા અને આસ્થાના મહોત્સવમાં ફેરવાઈ ગયું છે. લાખો શિવભક્તો ભગવાન સોમનાથના દર્શન કરી આત્મિક શાંતિ અને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે.
