ETV Bharat / state

મહાશિવરાત્રી 2026: ભવનાથમાં જામ્યું ભાવિકોનું ઘોડાપૂર, એક જ દિવસમાં 2 લાખથી વધુ ભક્તો પહોંચ્યા

2 દિવસ દરમિયાન પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ભાવિકો ભવનાથ મહાશિવરાત્રી મીની કુંભ મેળાની મુલાકાત કરે તેવી પણ પૂરી શક્યતા છે. જે

મહાશિવરાત્રી 2026
મહાશિવરાત્રી 2026 (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 14, 2026 at 6:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : જેમ જેમ મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર નજીક આવતો જાય છે, તેમ તેમ ભવનાથમાં મહાશિવરાત્રી મેળાને લઈને ભાવિકોનું વિશેષ ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે. શુક્રવારના દિવસ દરમિયાન 2 લાખ કરતા પણ વધારે ભાવિકો ભવનાથ વિસ્તારમાં જોવા મળ્યા શનિ અને રવિ આ 2 દિવસ દરમિયાન પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં ભાવિકો ભવનાથ મહાશિવરાત્રી મીની કુંભ મેળાની મુલાકાત કરે તેવી પણ પૂરી શક્યતા છે. જેને લઈને ભવનાથની ગિરિ તળેટી માનવ મહેરામણથી ઉભરાતી જોવા મળી રહી છે.

શિવરાત્રી મીની કુંભ મેળામાં લાખોની જનમેદની

મહા શિવરાત્રીના મીની કુંભ મેળામાં લાખોની જનમેદની ઉમટી રહી છે. શુક્રવારના દિવસ દરમિયાન 2 લાખ કરતા પણ વધારે ભાવિકોએ મહાશિવરાત્રી મેળા પરિસર અને ભવનાથ ક્ષેત્રમાં હાજર જોવા મળ્યા હતા. વહેલી સવારથી ભાવિકોનો ઘસારો ભવનાથ તળેટી તરફ અવિરત પણે જોવા મળી રહ્યો હતો. સાંજના સમયે તો જાણે કે હૈયાથી હૈયું દળાતુ હોય તે પ્રકારનો માહોલ ભવનાથ તળેટીમાં ઉભો થયો હતો.

ભવનાથમાં જામ્યું ભાવિકોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)

આજે દિવસ દરમિયાન 2 લાખ કરતા પણ વધારે ભાવિકો ભવનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને મહાશિવરાત્રીના મેળાને ઉજવતા જોવા મળ્યા હતા. શનિ અને રવિ હજુ બે દિવસ મેળાના બાકી છે, આ બે દિવસો દરમિયાન પણ લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો ભવનાથમાં આવે તેવી પૂરી શક્યતા છે. શિવરાત્રીને દિવસે સવારના સમયે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શિવ ભક્તો ભવનાથ તળેટી તરફ આવે તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ છે.

ભાવિકોનું ઘોડાપૂર
ભાવિકોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)

મેળાના આયોજનથી ભાવિકોની સંખ્યામાં વિશેષ વધારો

આ વર્ષે યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા જુનાગઢમાં આદિ અનાદિ કાળથી આયોજિત થતો આવતો મહાશિવરાત્રી મેળાને મીની કુંભ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી થયું છે. જેને કારણે મેળામાં આવતા ભાવિકો માટે વિનામૂલ્ય ભોજન, પ્રસાદ, પીવાનું ચોખ્ખું ફિલ્ટર પાણી, છાસની પરબો અને ભવનાથ વિસ્તારમાં દિવ્યાંગ વૃદ્ધ અને અશક્ત લોકો માટે વિનામૂલ્યે વાહન વ્યવસ્થા જેવી અનેક સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે.

ભાવિકોનું ઘોડાપૂર
ભાવિકોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)

પ્રકૃતિ ધામ ખાતે પણ કોઈ પણ ભાવિકો માટે વિનામૂલ્યે આરામ ગૃહ પણ ઊભું કરવામાં આવ્યું છે. જેને કારણે આ વખતે વિશેષ પ્રમાણમાં ભાવિકો ભવનાથ તરફ આવી રહ્યા છે. ભવનાથના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત 4.5 kmનો સમગ્ર મેળાનો માર્ગ વિવિધ લાઇટ્સ અને શિવ સાથે જોડાયેલા પ્રસંગોથી રંગબેરંગી કરવામાં આવ્યો છે. જેને કારણે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ભવનાથ મંદિર તરફ ખેંચાઈ આવે છે.

ભાવિકોનું ઘોડાપૂર
ભાવિકોનું ઘોડાપૂર (ETV Bharat Gujarat)

લેઝર શો થકી શિવના ભવ્ય પ્રસંગો દ્રષ્ટિમાંન

આ વખતે પ્રથમ વખત ભવનાથ મંદિર અને જૂના અખાડા પર ભગવાન શિવ સાથે જોડાયેલા અનેક પ્રસંગો જેમાં શિવનું તાંડવ નૃત્ય ત્રિશુલ ડમરું શંખ વગેરે પ્રતિકૃતિઓ ડિજિટલ લેઝર શોના માધ્યમથી પણ દર્શાવવામાં આવી રહી છે જય ગિરનારી ઓમ નમઃ શિવાય જેવા શિવને સ્પષ્ટતા નજારાઓ જોઈને પણ મેળામાં આવેલા ભાવિકો ખૂબ જ મંત્રમુગ્ધ બને છે

આ પણ વાંચો...

  1. મહાશિવરાત્રી 2026: ભવનાથમાં 'મીની કુંભમેળો' જામ્યો, ભાવિકોઓએ પણ વ્યક્ત કરી ખુશી
  2. પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મંદિર ખાતે મહાશિવરાત્રી પૂર્વે તૈયારીઓની સ્થળ સમીક્ષા કરતા જિલ્લા કલેક્ટર

TAGGED:

MAHASHIVRATRI 2026
MINI KUMBH MELA
MAHASHIVRATRI BHAVANATH
JUNAGADH
BHAVANATH MINI KUMBH MELA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.