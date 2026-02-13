મહાશિવરાત્રી 2026: ભવનાથમાં 'મીની કુંભમેળો' જામ્યો, ભાવિકોઓએ પણ વ્યક્ત કરી ખુશી
ગુજરાતમાં આયોજિત તમામ મેળાઓમાં શિવરાત્રીનો મેળો સૌથી અલગ અને ધાર્મિક મહત્વ ધરાવે છે. જેથી પણ આ મેળો સમગ્ર વિશ્વમાં વિશેષ બની રહે છે.
Published : February 13, 2026 at 7:44 PM IST
જુનાગઢ : જીવ અને શિવના મિલન સમાન મહાશિવરાત્રી મેળો આ વખતે મીની કુંભમેળા તરીકે ઉજવાય રહ્યો છે, ત્યારે પાછલા બે દિવસ દરમિયાન મેળામાં આવેલા ભાવિકોએ મેળાની વ્યવસ્થા મેળાનું બદલાયેલું સ્વરૂપ અને મેળામાં મળી રહેલી સુવિધાઓને લઈને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ભવનાથમાં આયોજિત મેળામાં સમગ્ર રાજ્ય અને દેશમાંથી પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આવતા હોય છે. ગુજરાતમાં આયોજિત તમામ મેળાઓમાં શિવરાત્રીનો મેળો સૌથી અલગ અને ધાર્મિક મહત્વ ધરાવે છે. જેથી પણ આ મેળો સમગ્ર વિશ્વમાં વિશેષ બની રહે છે.
મહાશિવરાત્રી મેળાનો જામ્યો માહોલ ભાવિકોએ વ્યક્ત કર્યો સંતોષ
ગરવા ગિરનારની ગોદમાં મહાશિવરાત્રીનો મીની કુંભ મેળો ચાલી રહ્યો છે. મેળાના બે દિવસ પૂરા થયા. રવિવારે મધ્યરાત્રીએ મહા શિવરાત્રીના દિવસે નાગાસંન્યાસીઓની રવેડી અને ત્યારબાદ પવિત્ર મૃગીકુંડમાં સ્નાન સાથે આ મેળો પૂર્ણ થશે, ત્યારે આ વખતે પ્રથમ વખત આયોજિત મીની કુંભમેળામાં આવેલા ભાવિકોએ પોતાની જાતને ધન્ય ગણી છે. મેળામાં આ વખતની થયેલી તમામ વ્યવસ્થાઓને મેળામાં આવનાર દેશના પ્રત્યેક ભાવિકોએ ખૂબ સારી રીતે વખાણી છે. મેળાનું પ્રારૂપ બદલાયું છે જે પ્રકારે પાછલા વર્ષોમાં મેળા થતા હતા, તેમાં આ વર્ષે ખૂબ મોટો બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે.
4 કિલોમીટર સુધી પગપાળા યાત્રા કરીને ભવનાથ પહોંચવાનું હોય છે. જે દિવ્યાંગ અને અશક્ત વ્યક્તિઓ માટે થોડી મુશ્કેલી છે, પરંતુ મેળાના આયોજનમાં દિવ્યાંગ અને વૃદ્ધોની સાથે બાળકો માટે સરકારે એક વિશેષ વ્યવસ્થા કરી છે, જેને પણ મેળામાં આવતા ભાવિકોએ આવકારી છે.
મેળામાં આવનાર ભાવીકોનો પ્રતિભાવ
મહાશિવરાત્રી મેળામાં પાછલા દસ વર્ષથી આવતા ભાણવડના દેવસીભાઈએ આ મેળાને ધાર્મિક રીતે મૂલવી રહ્યા છે. આ મેળો મોજ મજાનો નહીં, પરંતુ સત્યને નજીક અને ઈશ્વરની અનુભૂતિ કરવાનો મેળો છે. આ મેળા દરમિયાન ભાવિકો પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. 32 કોટી દેવતાઓનો જેમાં વાસ છે, તેવા ગાય માતા માટે દાન પુન કરવા માટે પણ આવતા હોય છે.
"પાછલા 10 વર્ષથી મેળામાં આવી રહ્યો છું, પરંતુ આ વખતનો મેળો થોડો અલગ જોવા મળે છે. પરંતુ ભવનાથનો મેળો આજે ઈશ્વરની અનુભૂતિની સાથે એક સારી ઉર્જા મેળવવાનું સ્થળ પણ બની રહ્યો છે" - કાંતિભાઈ, પોરબંદર ભાવિક
જૂનાગઢની ભાવિકાએ મહાશિવરાત્રી મેળાને લઈને પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, "પ્રથમ વખત મીની કુંભમેળામાં જે રોશની શણગાર કરવામાં આવ્યો છે, તે મેળાનો એક અલગ માહોલ ઊભો કરે છે અને જેને કારણે આ મેળો રંગબેરંગી બનવાની સાથે ઈશ્વરને સમીપ લઈ જવા માટે પણ મહત્વનો બની રહ્યો છે."
"પાછલા પાંચ વર્ષથી શિવરાત્રીના મેળામાં આવી રહ્યો છું. આ વખતે નિયમોમાં ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. મેળામાં વાહનને પ્રવેશ બંધી કરવામાં આવી છે. જેથી ચાર કિલોમીટર સુધીના વિસ્તારમાં પ્રત્યેક ભાવિકોએ પગપાળા આવવું પડે છે, પરંતુ ખરેખર મેળો ખૂબ જ આહલાદક છે અને માણવા યોગ્ય છે." - સતીશ પટેલ, આણંદ ભાવિક
મેળામાં આવેલી બાળ મુલાકાતી રિધ્ધીએ પણ મેળાની વ્યવસ્થા સુરક્ષા પોલીસ વ્યવસ્થા અને વડીલો અને બાળકો માટે પ્રશાસન જે વ્યવસ્થા કરી છે તેને આવકારી છે. મેળામાં કિન્નર સમાજનું પણ ખૂબ મહત્વ છે, મેળામાં આવેલા કિન્નરે પણ સૌ લોકોને પ્રથમ વખત આયોજિત થનાર મહાશિવરાત્રી મીની કુળ મેળામાં દર્શન કરવા માટે આવવા સૌને આમંત્રણ આપ્યું છે.
ભાવિક હિમાંશીએ પણ પોતાનો પ્રતિભાવ આપતા જણાવ્યું હતું કે, "ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો આવી રહ્યા છે. મહાદેવના દર્શન નાગા સંન્યાસીઓની આરાધના જોઈને લોકોને એકદમ શિવમય બને છે. અહીંયા ઊભું થયેલું ધાર્મિક વાતાવરણ લોકોને એકબીજા તરફ જોવા માટેનો પૂરો સમય પણ નથી આપતો, આટલી હદે આ મેળાનું ભવ્ય આયોજન થયું છે."
આ પણ વાંચો...