મહાશિવરાત્રી સુધી મહાદેવ પર જલાધારી ન રાખવાની ધાર્મિક પરંપરા, જાણો શું છે ધાર્મિક ઇતિહાસ
દેવ દિવાળીથી લઈને મહાશિવરાત્રી સુધી મહાદેવ પર જલાધારી ન રાખવાની એક ધાર્મિક પરંપરા સદીઓથી ચાલતી આવી છે. જાણો વિસ્તારથી...
Published : November 6, 2025 at 12:06 PM IST
જુનાગઢ: સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર બ્રહ્મા,વિષ્ણુ અને મહેશને વિક્રમ સંવતના ચાર-ચાર મહિનાઓ સરખે ભાગે વહેંચી દેવામાં આવ્યા છે. દેવશયની એકાદશી થી લઈને પ્રબોધિની એકાદશી સુધી ભગવાન વિષ્ણુ પાતાળ લોકમાં શયન માટે જતા હોય છે, જે પ્રબોધિની એકાદશીએ પરત આવે છે.
ત્યારબાદ દેવ દિવાળીથી દેવાધિદેવ મહાદેવ પાતાળ લોકમાં શયન માટે જતા હોય છે. જે મહા શિવરાત્રીના દિવસે પરત આવતા હોય છે. દેવ દિવાળીથી લઈને મહાશિવરાત્રી સુધી મહાદેવ પર જલાધારી ન રાખવાની એક ધાર્મિક પરંપરા પણ જોવા મળે છે.
દેવ દિવાળી થી મહાદેવનું પાતાળ લોકમાં શયન
સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર વિક્રમ સંવતના બાર મહિનાઓ સરખે ભાગે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશને વહેંચી દેવામાં આવ્યા છે. આ ત્રણેય દેવતાઓ ચાર ચાર મહિના સુધી પૃથ્વીલોકમાં રહીને લોક કલ્યાણ અને ધાર્મિક પરંપરા સાથે જોડાયેલા ઉત્સવમાં જોડાતા હોય છે. ત્યારે દેવશયની એકાદશી થી લઈને પ્રબોધિની એકાદશી સુધી ભગવાન વિષ્ણુ શયન અવસ્થામાં હોય છે. પ્રબોધિની એકાદશીએ પાતાળ લોકમાંથી શયન સમય પસાર કરીને પૃથ્વી લોક પરત ફરે છે. બિલકુલ તે જ દિવસે એટલે કે દેવ દિવાળીના દિવસે દેવાધિદેવ મહાદેવ ચાર મહિના માટે પાતાળ લોકમાં શયન માટે જતા હોય છે. મહાદેવનું શયન કાળ મહા શિવરાત્રીની મધ્યરાત્રીએ પૂર્ણ થાય છે.
ચાર મહિના મહાદેવ પર જલાધરી ન રાખવાની પરંપરા
દેવ દિવાળીથી લઈને મહાશિવરાત્રીના 4 મહિના દરમિયાન મહાદેવ પાતાળ લોકમાં શયન માટે જતા હોય છે, જેથી આ ચાર મહિના દરમિયાન દેવાધિદેવ મહાદેવ પર જલાધારી રાખવામાં આવતી નથી, તેની પાછળ મહાદેવના શયન કાળને કારણભૂત માનવામાં આવે છે. વર્ષના આઠ મહિના મહાદેવ પર જલાધારી રાખવામાં આવતી હોય છે, જેમાંથી પવિત્ર જળ બિંદુ સ્વરૂપે મહાદેવ પર સતત અભિષેક થતુ રહે છે, પરંતુ જ્યારે મહાદેવ દેવ દિવાળી થી લઈને મહાશિવરાત્રી સુધી પાતાળ લોકમાં શયન માટે જતા હોય છે.
આ દિવસો દરમિયાન સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર મહાદેવ પર જલાધારી રાખવામાં આવતી નથી, જે મહાશિવરાત્રીના દિવસે મહાદેવના વિધિવત પૂજન સાથે ફરીથી શિવલિંગ પર જલાધારીને પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવતી હોય છે, આવી પરંપરા સનાતન ધર્મ સાથે જોડાયેલી છે.