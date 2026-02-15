ETV Bharat / state

ભવનાથમાં મહાશિવરાક્ષત્રી પર નાગા સંન્યાસીએ ભાંગનું વિતરણ કર્યું, જાણો તેનું વિશેષ મહત્વ

ભગવાને ગળામાં સર્પને ધારણ કર્યા બાદ શરીરને ઠંડું રાખવા માટે તેમણે સ્વયંમ ભાંગ પીધી હતી, તેથી શિવના દરેક પ્રસંગોમાં ભાંગને મહત્વ આપવામાં આવે છે.

સંન્યાસીએ ભાંગનું વિતરણ કર્યું
સંન્યાસીએ ભાંગનું વિતરણ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ : મહાશિવરાત્રીના મેળામાં મહાદેવને અતિપ્રિય એવા ભાંગનો પ્રસાદ પીવાનું પણ એક વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ છે. ભાંગ સ્વભાવે ઠંડી હોવાને કારણે પણ મહાદેવને અતિપ્રિય હતી. ભગવાને ગળામાં સર્પને ધારણ કર્યા બાદ શરીરને ઠંડું રાખવા માટે તેમણે સ્વયંમ ભાંગ પીધી હતી, તેથી શિવના દરેક પ્રસંગોમાં ભાંગને મહત્વ આપવામાં આવે છે. મહાશિવરાત્રીના મેળામાં આવેલા નાગા સંન્યાસીઓએ પણ મેળામાં આવતા ભાવિકો માટે ભાંગનું વિતરણ કર્યું હતું.

મહા શિવરાત્રીનો દિવસ અને ભાંગનો પ્રસાદ

શિવના દરેક પ્રસંગ સાથે ભાંગને પણ અચૂક રીતે જોડીને જોવામાં આવે છે. શિવને ભાંગ અતિ પ્રિય હતી, મહાદેવે ગળામાં સર્પ ધારણ કરવાથી તેને નીલકંઠ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, ત્યારે સર્પની ગરમીથી શરીરને ઠંડું રાખવા માટે મહાદેવે ભાગ ગ્રહણ કરી હતી. ભાંગનો સ્વભાવ અતિ ઠંડો હોવાના કારણે તે મહાદેવને ખૂબ પ્રિય હતી. સામાન્ય રીતે મહાદેવ જે ચીજ વસ્તુઓને ગ્રહણ કરતા હતા, તેનો સ્વભાવ મોટેભાગે ઠંડો હતો. જેથી શિવના દરેક પ્રસંગોમાં ઠંડી ચીજ વસ્તુ જેમાં ભાંગનો સમાવેશ થાય છે, તેનો દરેક પ્રસંગોમાં ઉલ્લેખ અને ઉપયોગ પણ થતો જોવા મળે છે.

નાગા સંન્યાસીઓએ ભાંગનું વિતરણ કર્યું (ETV Bharat Gujarat)

નાગા સંન્યાસીએ ભાંગનું કર્યું વિતરણ

મહાશિવરાત્રીના દિવસે નાગા સન્યાસીએ ભાંગનું વિતરણ કરીને મેળામાં આવેલા પ્રત્યેક ભાવિકને મહાદેવનો પ્રસાદ આપ્યો હતો. ભાંગ મુખ્યત્વે ભાંગ, દૂધ, વલીયારી અને સાકરના સંમિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે. ભાંગમાં તમામ ચીજ વસ્તુઓનો જે ઉપયોગ કરાયો છે, તે શરીરને ઠંડક આપે છે. જેથી મહાશિવરાત્રીના આ દિવસો દરમિયાન શિવભક્તો ભાંગનો પ્રસાદ પણ અચૂક ગ્રહણ કરે છે. જેને ધ્યાને રાખીને નાગા સંન્યાસી અખિલેશ્વરાનંદ ગીરી ખાસ ભાંગનો પ્રસાદ મહાદેવના ભક્તોને અર્પણ કર્યો હતો.

ભાંગ
ભાંગ (ETV Bharat Gujarat)
નાગા સંન્યાસીઓએ ભાંગનું કર્યું વિતરણ
નાગા સંન્યાસીઓએ ભાંગનું કર્યું વિતરણ (ETV Bharat Gujarat)

ભાંગ શરીરની ઠંડક માટે સર્વોત્તમ

નાગા સંન્યાસી અખિલેશ્વરાનંદ ગીરીએ ભાંગને લઈને ETV ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. જેમા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન શિવને ભાંગ અતિપ્રિય હતી. મહાદેવે ગળામાં સર્પ ધારણ કરવાથી સર્પની ગરમીથી શરીર ઠંડુ રાખવા માટે ભાંગને ગ્રહણ કરી હતી. જેથી શિવના દરેક પ્રસંગો સાથે ભાંગને જોડીને જોવામાં આવે છે, ત્યારે આજે મહા શિવરાત્રીના દિવસે આવેલા ભાવિકોને મહાદેવનો પ્રસાદ ભાંગના રૂપે મળે તે માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરી છે. જ્યાં સુધી ભાંગ પ્રમાણમાં હશે ત્યાં સુધી પ્રત્યેક ભાવિકને તે વિનામૂલ્ય વિતરણ કરવામાં આવશે.

