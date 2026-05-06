ETV Bharat / state

મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂથી હાહાકાર, એક કિમી વિસ્તાર કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર, લાખો મરઘાનો સફાયો

પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં અચાનક મરઘાંના મોત બાદ પોઝિટિવ રિપોર્ટ, તંત્રે 1 કિમી વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી.

મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂથી હાહાકાર
મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં બર્ડ ફ્લૂથી હાહાકાર (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

તાપી: મહારાષ્ટ્રના નવાપુરમાં ફરી એકવાર બર્ડ ફ્લૂ (એવિયન ઈન્ફલ્યુએન્ઝા)નો કહેર ફાટી નીકળ્યો છે. તાપી જિલ્લાની સરહદને અડીને આવેલા આ વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં મરઘાંના અચાનક મોત થવાની ઘટનાઓ સામે આવી હતી. તપાસ બાદ બર્ડ ફ્લૂનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતાં તંત્ર દોડતું થયું છે. પશુપાલન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 2 લાખથી વધુ મરઘાંને મારી નાખવામાં આવ્યા છે અને 8 લાખથી વધુ ઈંડાંનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે.

મહારાષ્ટ્રના આસિસ્ટન્ટ કમિશનર (એનિમલ હસબન્ડરી) ડૉ. સમીર કાઝીએ જણાવ્યું કે, “નવાપુરના એક પોલ્ટ્રી ફાર્મમાં પહેલા કેસ નોંધાયા બાદ તેને એપી સેન્ટર બનાવી એક કિલોમીટરના વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરાયો છે. આ દાયરામાં આવતા તમામ પોલ્ટ્રી ફાર્મમાંથી મરઘાં અને ઈંડાંનો સંપૂર્ણ નાશ કરવાની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી છે.” સાથે જ તેમણે ઉમેર્યું કે લોકોમાં જાગૃતિ માટે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સૂચનાઓ આપવામાં આવી રહી છે.

એક કિમી વિસ્તાર કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર (Etv Bharat Gujarat)

નવાપુર છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી બર્ડ ફ્લૂ માટે સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. અગાઉ વર્ષ 2006 અને 2021માં પણ અહીં રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હતો. હવે 2026માં ફરી સંકટ ઊભું થતાં વહીવટીતંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક કડક પગલાં લેવાયા છે. ચેપનો ફેલાવો રોકવા માટે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની તમામ હિલચાલ પર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

તંત્રે 1 કિમી વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી
તંત્રે 1 કિમી વિસ્તારને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કરી કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી (Etv Bharat Gujarat)

બીજી તરફ, ગુજરાતના તાપી જિલ્લાના ઉચ્છલ તાલુકામાં પણ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. તાપી જિલ્લો નવાપુરની સરહદે આવેલો હોવાથી પશુપાલન વિભાગ સતર્ક બન્યો છે. અધિકારીઓએ જિલ્લામાં ત્રણ પોલ્ટ્રી ફાર્મનું સર્વેક્ષણ કર્યું છે અને આસપાસના 10 જેટલા ગામોમાં જાગૃતિ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. ઘરઆંગણે પક્ષી પાળતા લોકોને સાવચેતી રાખવા ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી રહી છે.

લાખો મરઘાનો સફાયો
લાખો મરઘાનો સફાયો (Etv Bharat Gujarat)

આ સંકટની સીધી અસર ચિકનના વ્યવસાય પર પડી છે. નવાપુર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ચિકન ડીશ પીરસતી હોટલો અને ધાબાઓ પર ગ્રાહકો અવાવરું થઈ ગયા છે. લોકોમાં ફેલાયેલા ભયના કારણે ચિકન ડીશની માંગમાં ભારે ઘટાડો નોંધાયો છે, જેના કારણે નાના-મોટા વેપારીઓને મોટું આર્થિક નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સ્થાનિક તંત્ર તમામ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને ચેપને કાબૂમાં લેવા તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે.

આ પણ વાંચો...

  1. Amid bird flu scare: ઝારખંડના આરોગ્ય પ્રધાન બન્ના ગુપ્તાનું બર્ડ ફ્લૂ પર નિવેદન
  2. આ 2 ગામોમાં નોંધાયો બર્ડ ફ્લૂનો પ્રકોપ, લગભગ 8000 બતકોને કાપી નાખવાનો આદેશ

TAGGED:

POULTRY CULLING MAHARASHTRA
TAPI DISTRICT ALERT
EGGS DESTRUCTION NAVAPUR
BIRD FLU NAVAPUR
NAVAPUR BIRD FLU

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.