ETV Bharat / state

જુનાગઢના ભવનાથમાં જોવા મળ્યું દુર્લભ 'હરિયલ' પક્ષી, ક્યારેય જમીન પર બેઠેલું નથી દેખાતું આ પક્ષી, આવું છે કારણ

પક્ષી જમીન પર બેઠેલું કે પાણી પીતુ જોવા મળતું નથી, આ પ્રકારનું દ્રશ્ય જો કેમેરામાં કેદ થાય તો તેને ખૂબ જ દુર્લભ માનવામાં આવે છે.

ભવનાથમાં જોવા મળ્યું મહારાષ્ટ્રનું રાજ્ય પક્ષી 'હરિયલ'
ભવનાથમાં જોવા મળ્યું મહારાષ્ટ્રનું રાજ્ય પક્ષી 'હરિયલ' (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 8:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : કબુતર જેવું જ દેખાય, પરંતુ જેનું નામ હરિયલ છે. મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનું રાજ્ય પક્ષી હરિયલ શરીરે લીલા કલરનું અને પીળા પગ ધરાવતું કબુતર જેવું જ આ પક્ષી છે, જે ખૂબ જ ડરપોક પણ જોવા મળે છે. હરિયલની સૌથી વધારે અને નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે આ પક્ષી જમીન પર બેઠેલું કે પાણી પીતુ જોવા મળતું નથી, આ પ્રકારનું દ્રશ્ય જો કેમેરામાં કેદ થાય તો તેને ખૂબ જ દુર્લભ માનવામાં આવે છે. આવા હરિયલના કેટલાક પક્ષીઓ ભવનાથમાં પીપળના ઝાડ પર જોવા મળ્યા હતા.

મહારાષ્ટ્રનું રાજ્ય પક્ષી હરિયલ ભવનાથમાં

કબુતર જેવું દેખાતું, પરંતુ લીલા કલરનું શરીર અને પીળા કલરના પગ ધરાવતું હરિયલ મહારાષ્ટ્રના રાજ્ય પક્ષી તરીકે ઓળખ ધરાવે છે. આ જ હરિયલ પક્ષીના કેટલાક સમૂહ ભવનાથ વિસ્તારમાં જોવા મળ્યા. આ પક્ષીની ફેબ્રુઆરી થી જુલાઈ સુધી બ્રીડિંગ સીઝન ચાલતી હોય છે, જેને કારણે આ પક્ષી જોવા મળે છે. બાકીના મહિનાઓમાં એકદમ સામાન્ય રીતે કે નરી આંખે હરિયલને જોવું પણ ખૂબ મુશ્કેલ માનવામાં આવે છે, આવું આ દુર્લભ પક્ષી ભવનાથમાં જોવા મળ્યું, પરંતુ કલરને કારણે બિલકુલ અલગ તરી આવતું હરિયલ કબૂતરની માફક જ એકદમ ડરપોક પક્ષી હોવાને કારણે તે જમીન પર ક્યારેય ઉતરતું નથી. જો જમીન પર જોવા મળે તો આ પ્રકારનો ફોટો કે વિડીયો કેમેરામાં કેદ થાય તો તેને ખૂબ જ મૂલ્યવાન અથવા તો દુર્લભ માનવામાં આવે છે.

ડો. વિભાકર જાની, બર્ડ વોચર (ETV Bharat Gujarat)

હરિયલ પક્ષીની અન્ય લાક્ષણિકતાઓ

કબુતર જેવું જ દેખાય પરંતુ રંગને કારણે તે કબુતરથી અલગ તરી આવતા હરિયલની પહેલી લાક્ષણિકતા છે. આ સિવાયની ઘણી એવી લાક્ષણિકતાઓ છે કે જે પક્ષી જગતમાં હરિયલ અલગ તરી આવે છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પણ જીવને પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. જે મોટેભાગે જમીન પર નદી સરોવર કે અન્ય પાણીના સ્ત્રોતોમાંથી પૂરી થતી હોય છે, પરંતુ હરિયલ એકમાત્ર એવું પક્ષી છે કે છે પાણી પીવા માટે પણ જમીન પર ક્યારેય આવતું નથી. જો હરિયલ જમીન પર બેઠેલું કોઈને જોવા મળે અને તે ફોટો કે વિડીયો ક્લિક થઈ જાય તો તેને ખૂબ જ દુર્લભ માનવામાં આવે છે.

'હરિયલ'
'હરિયલ' (ETV Bharat Gujarat)

હરિયલ ખૂબ ઊંચા અને ખાસ કરીને પીપળા અને વડલાના ઝાડ પર બેઠેલું જોવા મળતુ હોય છે. જેમાં આવતા ટેટા, ફળ તરીકે આરોગ્ય છે. આ સિવાય તે મોટાભાગે અન્ય કોઈપણ ચીજ વસ્તુઓ ખાતું નથી. વડ અને પીપળના ટેટામાંથી તે પાણીની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. આ સિવાય વધુહેલી સવારમાં જાકરના જે બિંદુઓ વર્ડ અને પીપળના પર્ણ પર જોવા મળે તેને પાણી તરીકે ઉપયોગ કરે છે.

'હરિયલ'
'હરિયલ' (ETV Bharat Gujarat)

આ સિવાય તે જમીન પર ક્યારે પાણી પીવા માટે કે અન્ય ખોરાકની શોધમાં આવતું નથી. આ પક્ષીની બીજી લાક્ષણિકતા એ પણ છે કે હર હંમેશ પગના કોઈ એક પંજામાં વૃક્ષની નાની ડાળી સાથે રાખીને ઉડે છે, તેની પાછળની માન્યતા પણ એવી છે કે ફરીએ કાયમ માટે પોતે વનસ્પતિ પર બેઠું છે અથવા તો વનસ્પતિ ની સાથે તે છે, તેવો અહેસાસ થઈને થાય તે માટે સતત કોઈપણ ઝાડની એક ડાળી પોતાના પગમાં રાખીને સતત ઉડતું કે બેઠેલું જોવા મળે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. રાષ્ટ્રીય પક્ષી દિવસ: ગીર 350 કરતા પણ વધારે પ્રજાતિના યાયાવર અને સ્થાનિક પક્ષીઓનું છે, સ્વર્ગ
  2. ખેડૂતનો મિત્ર પટ્ટાઈ (હેરિયર): તીડનો નાશ કરી પાક બચાવનાર પક્ષી

TAGGED:

HARIAL BIRD
MAHARASHTRA STATE BIRD
BHAVNATH
JUNAGADH BHAVNATH
HARIAL BIRD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.