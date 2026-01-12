સુરતમાં મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજી ગોહિલને યાદ કરવામાં આવ્યા, ડેલાડ ખાતે 'ત્યાગ દિવસ'ની ભવ્ય ઉજવણી
લોકશાહીના પ્રથમ દાતા અને પ્રજાવત્સલ નેક નામદાર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ગોહિલના ત્યાગને યાદ કરવાનો અવસર સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં જોવા મળ્યો હતો
Published : January 12, 2026 at 9:18 AM IST
કામરેજ: ભારતની એકતા અને અખંડિતતા માટે પોતાનું વિશાળ અને રજવાડું હસતા મુખે અર્પણ કરનાર, લોકશાહીના પ્રથમ દાતા અને પ્રજાવત્સલ નેક નામદાર મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ગોહિલના ત્યાગને યાદ કરવાનો અવસર સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકામાં જોવા મળ્યો હતો. કામરેજ વિભાગના રાજપૂત સમાજ દ્વારા ડેલાડ ગામે ‘ત્યાગ દિવસ’ની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ભાવનગરના યુવરાજ જયવીરરાજ સિંહ ખાસ હાજર રહ્યા હતા.
ભાવનગરના મહારાજા સાહેબના ત્યાગ દિવસની ઉજવણી
આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય આજની યુવા પેઢી મહારાજાના જીવનના મૂલ્યો, તેમની અતૂટ કર્તવ્યનિષ્ઠા અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેના અપ્રતિમ સમર્પણથી પરિચિત થાય તેવો રહ્યો હતો. આઝાદીના સમયે જ્યારે દેશને એક કરવાની કપરી જરૂર હતી, ત્યારે કોઈ પણ ખચકાટ વિના ભારત સંઘમાં પોતાનું રાજ્ય ભેટ ધરનાર આ મહામાનવના ગૌરવવંતો ઇતિહાસને વક્તાઓ દ્વારા વાગોળવામાં આવ્યો હતો.
રાજવી પરિવારની હાજરીથી વાતાવરણ ગૌરવમય બન્યું
કાર્યક્રમમાં ખાસ આકર્ષણ અને આશીર્વાદરૂપે ભાવનગરના યુવરાજ જયવીરરાજસિંહ ગોહિલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની હાજરીએ ઉપસ્થિત જનમેદનીમાં ભારે ઉત્સાહ ભર્યો હતો. તેમની સાથે મંચ પર અગ્રણી મહાનુભાવ તરીકે વાસુદેવસિંહજી ગોહિલ (ભાવનગર), મહિલા પ્રમુખ (સંકલન સમિતિ) તૃપ્તિબા રાઓલ સહિતના અગ્રણીઓએ સ્થાન શોભાવ્યું હતું.
દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી જનમેદની ઉમટી
આ કાર્યક્રમમાં માત્ર કામરેજ કે ડેલાડ જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી રાજપૂત પરિવારો અને મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજીના ચાહકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. આ આયોજન માત્ર એક ઉત્સવ બનીને ન રહેતા, ભારતના ઇતિહાસના એ સુવર્ણ પાનાને જીવંત કરવાનો અનોખો પ્રયાસ સાબિત થયો હતો, જેના કારણે આજે અખંડ ભારતનું નિર્માણ શક્ય બન્યું છે. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન ‘મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી અમર રહો’ના નાદથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: