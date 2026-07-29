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ગુરુપૂર્ણિમાએ અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં ભક્તિનો મહામેળો, મહંત દિલીપદાસજીએ આપ્યા આશીર્વાદ

મંદિર પરિસરમાં વિશેષ પૂજન, ગુરુવંદના અને ધાર્મિક વિધિઓનું આયોજન થયું હતું જેમાં સંતો, મહંતો અને હજારો શ્રદ્ધાળુઓએ ભાગ લીધો હતો.

ગુરુપૂર્ણિમાએ અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં ભક્તિનો મહામેળો
ગુરુપૂર્ણિમાએ અમદાવાદ જગન્નાથ મંદિરમાં ભક્તિનો મહામેળો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 29, 2026 at 5:50 PM IST

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અમદાવાદ: ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે અમદાવાદના જમાલપુર સ્થિત જગન્નાથ મંદિરમાં ભક્તિ અને આસ્થાનો અનોખો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મંદિરે ઉમટી પડ્યા હતા. ભક્તોએ મહંત દિલીપદાસજી મહારાજના દર્શન કરીને આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. મંદિર પરિસરમાં વિશેષ પૂજન, ગુરુવંદના અને ધાર્મિક વિધિઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સંતો, મહંતો અને હજારો શ્રદ્ધાળુઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

જગન્નાથ મંદિરની ગુરુ પરંપરા
જગન્નાથ મંદિરની ગુરુ પરંપરા અનુસાર દર વર્ષે ગુરુપૂર્ણિમા મહોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ ગાદીના ગુરુજનોનું વિધિવત્ પૂજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત સહિત દેશના વિવિધ વિસ્તારોમાંથી ભક્તો ગુરુપૂર્ણિમાના પાવન અવસરે ગાદીના દર્શન અને આશીર્વાદ મેળવવા માટે મંદિરે પહોંચ્યા હતા. મંદિર પરિસરમાં ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી અને સમગ્ર વાતાવરણ "જય જગન્નાથ"ના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

મહંત દિલીપદાસજીએ આપ્યા આશીર્વાદ (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રસંગે મહંત દિલીપદાસજી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે ગુરુપૂર્ણિમા માત્ર એક ધાર્મિક પર્વ નથી, પરંતુ ગુરુ પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવાનો પવિત્ર દિવસ છે. તેમણે જણાવ્યું કે જગન્નાથ મંદિરમાં પ્રતિવર્ષ ગુરુ પરંપરા અનુસાર ગુરુપૂર્ણિમા મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે અને અનેક ભક્તો દૂર-દૂરથી ગાદીના ગુરુજનોના આશીર્વાદ લેવા માટે આવે છે.

મહારાજે વધુમાં જણાવ્યું કે સનાતન ધર્મમાં ગુરુનું સ્થાન સર્વોચ્ચ માનવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રીરામ અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે પણ પોતાના જીવનમાં ગુરુના મહિમાને સ્વીકાર્યો હતો. "ગુરુ કૃપા હિ કેવલમ્"ના સંદેશ સાથે તેમણે જણાવ્યું કે ગુરુની કૃપાથી જ જીવનમાં જ્ઞાન, સંસ્કાર અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

મંદિર પરિસરમાં વિશેષ પૂજન, ગુરુવંદના અને ધાર્મિક વિધિઓનું આયોજન થયું હતું (Etv Bharat Gujarat)

ભક્તોને આશીર્વાદ અને મંગળકામના
ગુરુપૂર્ણિમાના આ પાવન અવસરે મહંત દિલીપદાસજી મહારાજે તમામ ભક્તજનોને ગાદીના ગુરુજનોના આશીર્વાદ પાઠવ્યા હતા. તેમણે સૌના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ તથા આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે મંગળકામનાઓ વ્યક્ત કરી હતી. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન ભક્તિમય વાતાવરણ વચ્ચે શ્રદ્ધાળુઓએ ગુરુવંદના કરી ધન્યતાની લાગણી અનુભવી હતી.

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