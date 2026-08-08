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કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બળદેવનાથ બાપુની અટકાયત બાદ જામીન પર મુક્ત કર્યા

ચૌધરી સમાજના વડીલ અજમલભાઈ ચૌધરીનું અપહરણ કરીને દેવ દરબાર મઠ ખાતે લાવી મારપીટ કરવામાં આવી હતી.

કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બળદેવનાથ બાપુ
કાંકરેજ દેવ દરબાર મઠના મહંત બળદેવનાથ બાપુ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 7:24 AM IST

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બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બહુચર્ચિત કાંકરેજના દેવ દરબાર મઠના લાફાકાંડ અને અપહરણ કેસમાં આખરે ડીસા તાલુકા પોલીસે મહંત બળદેવનાથ બાપુની અટકાયત કરીને પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ સાંજે નોટિસ આપીને તેમને જામીન પર મુક્ત કર્યા છે.

ચૌધરી સમાજના વડીલ અજમલભાઈ ચૌધરીનું અપહરણ કરીને દેવ દરબાર મઠ ખાતે લાવી મારપીટ કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર ઘટનાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ ચૌધરી સમાજમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો. થરા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે ચાર વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરીને તેમને જેલ હવાલે કર્યા હતા.

ફરિયાદ નોંધાયા બાદ ચૌધરી સમાજ અને ફરિયાદી અજમલભાઈએ પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવીને નોંધાયેલી ફરિયાદ અંગે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે સમગ્ર કેસમાં મુખ્ય આરોપી તરીકે કાંકરેજ તાલુકાના દેવ દરબાર મઠના મહંત બળદેવનાથ બાપુનું નામ ફરિયાદમાં દાખલ કરવા માટે રજૂઆત કરી હતી. જોકે રજૂઆતો પર ધ્યાન ન અપાતાં અને સ્થાનિક પોલીસથી ન્યાય ન મળ્યાના આક્ષેપો સાથે પાલનપુર જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકની કચેરી સુધી ચૌધરી સમાજના આગેવાનો પહોંચીને ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકે પણ સમગ્ર મામલામાં સંતોષકારક કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપી હતી.

એસપીને રજૂઆત કરવા છતાં મહંત બળદેવનાથ બાપુનું નામ ફરિયાદમાં દાખલ ન થતાં ચૌધરી સમાજના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈને બેઠક કરી અને આંદોલન કરવાની ચીમકી આપી હતી. ત્યારબાદ આજે શુક્રવારે સવારે પોલીસે મહંત બળદેવનાથ બાપુની અટકાયત કરી લીધી હતી અને પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. ત્યારબાદ સાંજે તેમને નોટિસ આપીને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

બહુચર્ચિત કેસમાં મહંત બળદેવનાથ બાપુની અટકાયત બાદ જિલ્લામાં પણ ઉકળતા ચરુ જેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. તેથી પોલીસે મામલો વધુ ગરમાવો ન પકડે તેને લઈને કાયદાકીય પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવી અને મહંત બળદેવનાથ બાપુને જામીન પર મુક્ત કરી દીધા છે. ડીસા તાલુકા પોલીસ મથકના પીઆઈએ જણાવ્યું કે નોંધાયેલી ફરિયાદની કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ મહંત બળદેવનાથ બાપુને જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે અને આ કેસમાં હવે કાયદાકીય તપાસ આગળ વધારવામાં આવી છે.

બીજી તરફ પીડિત અને ફરિયાદી અજમલભાઈ ચૌધરીએ મહંત બળદેવનાથ બાપુની અટકાયત અને એફઆઈઆરમાં તેમનું નામ દાખલ કરવા બદલ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. તેમજ તેમને ન્યાય અપાવવા માટે સમાજના જે કોઈ ભાઈઓએ સહયોગ આપ્યો છે તેમનો પણ આભાર માન્યો છે.

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