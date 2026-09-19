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ગણપતિ આવ્યા પછી ઘરમાં કેમ થાય છે ‘મહાલક્ષ્મી’નું આગમન? અમદાવાદમાં 200-300 વર્ષ જૂની પરંપરાનો આજે પણ એવો જ ઠાઠ!

ગણેશોત્સવ વચ્ચે મહારાષ્ટ્રના પરિવારોમાં અઢી દિવસ માટે મહાલક્ષ્મી જ્યેષ્ઠા-કનિષ્ઠાનું આગમન, અમદાવાદમાં 50થી વધુ પરિવારો આ પરંપરા જાળવી રહ્યા હોવાનો દાવો.

ગણપતિ આવ્યા પછી ઘરમાં કેમ થાય છે ‘મહાલક્ષ્મી’નું આગમન?
ગણપતિ આવ્યા પછી ઘરમાં કેમ થાય છે ‘મહાલક્ષ્મી’નું આગમન? (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 19, 2026 at 6:13 PM IST

|

Updated : September 19, 2026 at 7:53 PM IST

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ભૂમિકા પરમાર, અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ગણેશોત્સવની વચ્ચે એક એવી અનોખી પરંપરા જોવા મળે છે, જેના વિશે શહેરના ઘણા લોકોને કદાચ જાણકારી નહીં હોય. ગણપતિની સ્થાપના બાદ મહારાષ્ટ્રિયન પરિવારોમાં મહાલક્ષ્મી જ્યેષ્ઠા અને કનિષ્ઠાનું આગમન થાય છે. અઢી દિવસ માટે મહાલક્ષ્મીને દીકરીના સ્વરૂપે ઘરમાં આવકારવામાં આવે છે અને સમગ્ર પરિવાર જાણે કોઈ મોટી દીકરી પોતાના પિયર આવી હોય તે રીતે આ ઉત્સવ ઉજવે છે.

આ પરંપરા માત્ર પૂજા પૂરતી સીમિત નથી. મહાલક્ષ્મીના આગમનથી લઈને તેમના ભોજન, શણગાર, આરતી અને વિદાય સુધી દરેક વિધિ પાછળ અલગ માન્યતા અને પરંપરા જોડાયેલી છે. ખાસ વાત એ છે કે અમદાવાદમાં રહેતા કેટલાક મહારાષ્ટ્રિયન પરિવારો આજે પણ આ પરંપરાને વર્ષોથી જાળવી રહ્યા છે.

અમદાવાદ શહેરમાં ગણેશોત્સવની વચ્ચે એક એવી અનોખી પરંપરા (Etv Bharat Gujarat)

અશ્વિન ભાવસારે ETV Bharat સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે મરાઠી પરિવારોમાં અનુરાધા, જ્યેષ્ઠા અને મૂળ નક્ષત્ર ભાદ્રપદ માસમાં આવે ત્યારે ગણપતિની સ્થાપનાના સમયગાળામાં મહાલક્ષ્મી જ્યેષ્ઠા અને કનિષ્ઠાનું આગમન થાય છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ મહાલક્ષ્મીનું મૂળ સ્વરૂપ પાર્વતી અથવા ગૌરી સાથે જોડવામાં આવે છે, પરંતુ અહીં તેમને દીકરીના સ્વરૂપે અઢી દિવસ માટે ઘરમાં આમંત્રિત કરવામાં આવે છે.

અશ્વિન ભાવસારના જણાવ્યા મુજબ, માન્યતા પ્રમાણે પહેલા દિવસે મહાલક્ષ્મીનું ઘરમાં આગમન અને સ્થાપના થાય છે. આ સમયે ઘરની સુવાસિની મહિલાઓ તેમની પૂજા કરીને તેમનું સ્વાગત કરે છે. મહાલક્ષ્મી શું લઈને આવ્યા છે તે અંગે પણ પરંપરાગત રીતે સોનાના પગલે, વૈભવના પગલે અને સંતાનના પગલે આવ્યા હોવાની ભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. મહાલક્ષ્મીની સાથે ગણેશ અને ગૌરીને તેમના સંતાન સ્વરૂપે માનવામાં આવે છે.

મહાલક્ષ્મી
મહાલક્ષ્મી (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે બીજા દિવસે મહાદેવ ગુપ્ત સ્વરૂપે આવીને વાસ કરતા હોવાની માન્યતા છે અને ત્રીજા દિવસે મહાલક્ષ્મીનું વિસર્જન થાય છે. આ ત્રણ દિવસનો ઉત્સવ ભાદ્રપદ માસમાં ઉજવાય છે. તેમની પરંપરા મુજબ નવરાત્રિ, શરદ પૂનમ અને ભાઈબીજના દિવસ સાથે પણ મહાલક્ષ્મીની કથા અને પરંપરાઓ જોડાયેલી હોવાનું તેઓ જણાવે છે.

અમદાવાદમાં 50-60 પરિવારો સુધી પરંપરા

અમદાવાદમાં આ પરંપરા કેટલા પરિવારોમાં જળવાઈ છે તે અંગે અશ્વિન ભાવસારે જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં અંદાજે 50થી 60 પરિવારો એવા છે જ્યાં મહાલક્ષ્મીની સ્થાપના થાય છે. કેટલાક પરિવારો પાસે 200થી 300 વર્ષ જૂની મૂર્તિઓ પણ હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.

આ પરંપરામાં દરેક જગ્યાએ મૂર્તિ એકસરખી હોય એવું પણ જરૂરી નથી. અશ્વિન ભાવસારના જણાવ્યા મુજબ, જૂના સમયમાં મહાલક્ષ્મીનું સ્વરૂપ નાળિયેર, તાંબા-પીતળના લોટા અથવા શાડુ માટી જેવા સ્વરૂપમાં પણ પૂજાતું હતું. કોંકણ વિસ્તારમાં તેરડાના વૃક્ષની પણ પૂજા કરવાની પરંપરા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.

ગણપતિ આવ્યા પછી ઘરમાં કેમ થાય છે ‘મહાલક્ષ્મી’નું આગમન?
ગણપતિ આવ્યા પછી ઘરમાં કેમ થાય છે ‘મહાલક્ષ્મી’નું આગમન? (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે વિવિધ વનસ્પતિઓના ધાર્મિક ઉપયોગ સાથે તેમની પરંપરાગત માન્યતાઓનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ, ગણપતિને દૂર્વા ચઢાવવાથી લઈને અન્ય ફૂલ-પાન અને વનસ્પતિના ઉપયોગ સુધીની કેટલીક પરંપરાઓ પાછળ આયુર્વેદિક માન્યતાઓ પણ જોડાયેલી છે.

પાંચ વર્ષથી પૂર્વજોની પરંપરા ઘરે પરત આવી

અમદાવાદના રહેવાસી રાહુલ કાપટેના પરિવારમાં પણ મહાલક્ષ્મીની સ્થાપના થાય છે. રાહુલ કાપટેએ ETV Bharat સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ નાનપણથી પોતાના મામાના ઘરે મહાલક્ષ્મી માતાની સ્થાપના જોતા આવ્યા છે. જોકે, આશરે પાંચ વર્ષ પહેલાં તેમના પરિવારને જાણ થઈ કે તેમના પૂર્વજો પણ પોતાના ઘરે મહાલક્ષ્મીની સ્થાપના કરતા હતા.

મહારાષ્ટ્રિયન પરિવાર દ્વારા મહાલક્ષ્મીમાની પૂજાઅર્ચના
મહારાષ્ટ્રિયન પરિવાર દ્વારા મહાલક્ષ્મીમાની પૂજાઅર્ચના (Etv Bharat Gujarat)

ત્યારથી તેમના પરિવારે આ પરંપરા ફરી શરૂ કરી છે અને આ પાંચમું વર્ષ છે. રાહુલ કાપટેના જણાવ્યા મુજબ, તેઓ મહારાષ્ટ્રથી ખાસ મુખવટા અને મૂર્તિ લઈને આવ્યા છે, જે આ પરંપરા માટે વિશિષ્ટ માનવામાં આવે છે.

‘મહાલક્ષ્મી’ને પ્રસાદનો થાળ અર્પણ
‘મહાલક્ષ્મી’ને પ્રસાદનો થાળ અર્પણ (Etv Bharat Gujarat)

રાહુલ કાપટેએ જણાવ્યું કે આ ત્રણ દિવસ તેમના સમગ્ર પરિવાર માટે ખાસ હોય છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મળીને ત્રણ દિવસ ઘરે રહે છે અને મહાપ્રસાદ તથા અન્ય ધાર્મિક વિધિઓમાં જોડાય છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, મરાઠી સમાજમાં આ પરંપરાનું મહત્વ જાણતા લોકો જ્યારે જાણે છે કે તેમના ઘરે ગૌરી અથવા મહાલક્ષ્મીની સ્થાપના થઈ છે, ત્યારે પ્રસાદ લેવા માટે પણ આવે છે.

નવી પેઢીનો જવાબ પણ સ્પષ્ટ છે

આ પરંપરા નવી પેઢી સુધી પહોંચી રહી છે કે નહીં તે અંગે રાહુલ કાપટેએ પોતાના પરિવારનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ ત્રણ ભાઈઓ છે અને જ્યારે પૂર્વજો આ પરંપરા કરતા હતા તેવી જાણ થઈ ત્યારે પરિવારના સભ્યોએ ચર્ચા કરી હતી. પરંપરા ફરી શરૂ કરવાની વાત થતાં પરિવારના સભ્યો તરફથી સહમતિ મળી હતી.

અમદાવાદમાં 200-300 વર્ષ જૂની પરંપરાનો આજે પણ એવો જ ઠાઠ!
અમદાવાદમાં 200-300 વર્ષ જૂની પરંપરાનો આજે પણ એવો જ ઠાઠ! (Etv Bharat Gujarat)

તેમના જણાવ્યા મુજબ, તેમના પરિવારની વર્તમાન પેઢી પણ આ પરંપરા પ્રત્યે સંપૂર્ણ વિશ્વાસ ધરાવે છે.

મહાલક્ષ્મી માટે બને છે ખાસ ‘નિવેદ’

પરિવારની મહિલાઓ માટે પણ આ અઢી દિવસની વિધિ ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. પૂજા કાપટેએ ETV Bharat સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ નાનપણથી પોતાના પિતાના ઘરે આ પરંપરા જોતા આવ્યા છે અને હવે સાસરીમાં પણ મહાલક્ષ્મીની સ્થાપનામાં જોડાય છે.

તેમણે જણાવ્યું કે તેમના પરિવારમાં ત્રણ વહુઓ છે અને પરિવારની મહિલાઓ સવારથી જ નિવેદ, સજાવટ અને અન્ય તૈયારીઓમાં જોડાય છે. મહાલક્ષ્મી માટે આંબિલ કતલી નામની વાનગી બનાવવામાં આવે છે, જેમાં એક ગળ્યો અને એક ખાટો પ્રકાર હોય છે. આ ઉપરાંત પુરણપોળી અને અન્ય શાક બનાવવામાં આવે છે.

‘મહાલક્ષ્મી’નું આગમન
‘મહાલક્ષ્મી’નું આગમન (Etv Bharat Gujarat)

પૂજા કાપટેના જણાવ્યા મુજબ, 16 પ્રકારના શાક ભેગા કરીને પણ એક વિશેષ શાક બનાવવામાં આવે છે. 16 દીવા પ્રગટાવીને આરતી કરવામાં આવે છે અને મહાલક્ષ્મી માટે ફરસાણ સહિતની વાનગીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. સવાર-સાંજ માતાજીના નામે વિધિ કરવામાં આવે છે અને અઢી દિવસ સુધી પરિવાર શ્રદ્ધાપૂર્વક તેમની સેવા કરે છે.

તેમણે જણાવ્યું કે આ તૈયારીઓ ગણપતિ દાદાની સ્થાપનાના દિવસથી જ શરૂ થઈ જાય છે અને ગણપતિની સ્થાપનાના ચોથા દિવસે મહાલક્ષ્મીનું આગમન થાય છે.

ઘરે જાણે દીકરીનું આગમન થયું હોય એવો માહોલ

પૂજા કાપટેએ જણાવ્યું કે મહાલક્ષ્મીની સ્થાપના દરમિયાન ઘરમાં કોઈ ધાર્મિક વિધિ કરતાં વધુ એક પારિવારિક પ્રસંગ જેવો માહોલ જોવા મળે છે. રસોડામાં વાનગીઓ તૈયાર થતી હોય, મહિલાઓ સજાવટ કરતી હોય અને પરિવારના સભ્યો સાથે મળીને સમગ્ર આયોજન કરતા હોય છે.

તેમણે કહ્યું કે ઘરના તમામ લોકો સાથે મળીને આ પ્રસંગ પૂર્ણ કરે છે અને પરિવાર માટે આ દિવસો આનંદના હોય છે.

‘મહાલક્ષ્મી’ની પૂજાઅર્ચના
‘મહાલક્ષ્મી’ની પૂજાઅર્ચના (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉત્સવની એક ખાસ પરંપરા મરાઠી ઉખાણાંની પણ છે. પૂજા કાપટે અને પરિવારની મહિલાઓએ સાથે મળીને પરંપરાગત ઉખાણાં રજૂ કર્યા હતા, જેમાં સપ્તમી-અષ્ટમીથી ગૌરાઈના આગમન, પૂજન અને નવમીના વિસર્જન સુધીની પરંપરાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.

પ્રસાદ
પ્રસાદ (Etv Bharat Gujarat)

ઉખાણાના અંતે પરિવારની મહિલાઓએ સાથે મળીને "બોલો મહાલક્ષ્મી માત કી જય!"ના જયઘોષ સાથે પરંપરાનો ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો.

આ રીતે અમદાવાદમાં ગણેશોત્સવની વચ્ચે મહાલક્ષ્મી જ્યેષ્ઠા-કનિષ્ઠાની આ પરંપરા મહારાષ્ટ્રિયન પરિવારોની સંસ્કૃતિ, પરિવારની એકતા અને પૂર્વજોથી મળેલી ધાર્મિક પરંપરાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડતી જોવા મળે છે. એક તરફ શહેરમાં ગણેશોત્સવના અનેક રંગો જોવા મળે છે, તો બીજી તરફ ઘરોની અંદર વર્ષો જૂની આવી પરંપરાઓ પણ આજે એટલી જ શ્રદ્ધા સાથે જીવંત છે.

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Last Updated : September 19, 2026 at 7:53 PM IST

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