ઊંઝામાં વૈશાખી પૂર્ણિમાએ મા ઉમિયાની ભવ્ય નગરયાત્રા, 8 કિમી રૂટ પર સાડીઓ પાથરી, 165 ટેબ્લો અને લાખો ભકતોનો જુવાળ

વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે પ્રાણપ્રતિષ્ઠા, પૂર્વ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા-સાંસદ હરિભાઈ પટેલ સહિત મહાનુભાવોની રહ્યા ઉપસ્થિતિ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 1, 2026 at 8:26 PM IST

ઊંઝા: કડવા પાટીદાર સમાજની કુળદેવી અને કરોડો ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર એવા જગતજનની મા ઉમિયાના પ્રાગટ્ય સ્થાન ઊંઝામાં આજે આસ્થા, ભક્તિ અને શક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળ્યો હતો. વૈશાખી પૂર્ણિમાના પવિત્ર અવસરે મા ઉમિયાની ભવ્ય અને દિવ્ય નગરયાત્રા પરંપરાગત રીતે સંપન્ન થઈ હતી. સમગ્ર ઊંઝા શહેર 'જય જય ઉમિયા'ના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને વાતાવરણ એકદમ ભાવવિભોર બની ગયું હતું.

વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે પ્રારંભ
વૈશાખી પૂર્ણિમા એટલે મા ઉમિયાનો પ્રાગટ્ય દિવસ. આ પવિત્ર દિવસે વહેલી સવારથી જ મંદિર સંકુલમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને આરતીનો પ્રારંભ થયો હતો. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે જગતજનનીની પૂજા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ મા ઉમિયાને સુશોભિત દિવ્ય રથમાં બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા હતા. આ મંગલકારી નગરયાત્રાને ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના સચિવ રમેશભાઈ મેરજાએ લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.

મહેમાનો અને મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિઆ ઐતિહાસિક ક્ષણે સંસ્થાના પ્રમુખ બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ (બી.જે.પી.), માનદ મંત્રી જયંતીભાઈ પટેલ, ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ દૂધવાળા સહિતના તમામ ટ્રસ્ટીઓ હાજર રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત પૂર્વ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, મહેસાણાના સાંસદ હરિભાઈ પટેલ, ઊંઝાના ધારાસભ્ય કે.કે. પટેલ અને ઉમિયા પરિવાર સંગઠનના પદાધિકારીઓની પ્રેરક ઉપસ્થિતિએ નગરયાત્રાની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી હતી.
યાત્રાનું મુખ્ય આકર્ષણ: 165 ટેબ્લો અને 8 કિમીનો રૂટઆશરે 4 કિલોમીટર જેટલી લાંબી આ નગરયાત્રા જ્યારે ઊંઝાના રાજમાર્ગો પર નીકળી ત્યારે તે નયનરમ્ય દ્રશ્યો સર્જતી હતી. યાત્રામાં 5 દિવ્ય ધજાઓ, ગજરાજ (હાથી), અશ્વ સવારો અને આધુનિક રીતે શણગારેલી બગીઓ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની હતી. સૌથી મહત્વની વાત એ હતી કે, આ નગરયાત્રામાં ૧૬૫ જેટલા વિવિધ સામાજિક સંદેશ આપતા ટેબ્લો જોડાયા હતા, જેણે ભક્તિની સાથે સામાજિક જાગૃતિનો પણ સંદેશ ફેલાવ્યો હતો. ડીજે અને બેન્ડવાજાના સથવારે યુવા ભક્તો ગરબે ઘૂમતા અને માતાજીના ગુણગાન ગાતા જોવા મળ્યા હતા.
શ્રદ્ધાની પરાકાષ્ઠા: રસ્તા પર બિછાવી સાડીઓનગરયાત્રાના 8 કિલોમીટર લાંબા રૂટ પર ભક્તોએ પોતાની શ્રદ્ધા અનોખી રીતે વ્યક્ત કરી હતી. મા ઉમિયાના સ્વાગત માટે સમગ્ર માર્ગ પર સાડીઓ બિછાવવામાં આવી હતી. ઠેર-ઠેર તોરણો અને કમાનો બાંધીને ઊંઝાવાસીઓએ પોતાની કુળદેવીને વધાવી હતી. માતાજી પ્રત્યેની અપાર ભક્તિ જોઈને અન્ય પ્રદેશોથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓ પણ દંગ રહી ગયા હતા.
સ્વયંભૂ બંધ પાળી વેપારીઓએ આપ્યું સમર્થન
જ્યારે જગતજનની નગરચર્યાએ નીકળ્યા હોય ત્યારે ભક્તો કેવી રીતે પાછળ રહી શકે? ઊંઝાના તમામ વેપારીઓ અને એશિયાના જાણીતા એપીએમસી માર્કેટના વેપારીઓએ મા ઉમિયાના માનમાં પોતાના ધંધા-રોજગાર સ્વયંભૂ બંધ રાખ્યા હતા. એપીએમસીના પદાધિકારીઓએ માતાજીના રથનું ભાવપૂર્વક પૂજન કરી આશીર્વાદ લીધા હતા. લાખોની સંખ્યામાં ઉમટેલા માનવ મહેરામણના કારણે ઊંઝાની ગલીઓ નાની પડી રહી હોય તેવું લાગતું હતું.

સેવા અને વ્યવસ્થાનો સમન્વય
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન દ્વારા પધારેલા લાખો ભક્તો માટે પીવાના પાણી, ચા-નાસ્તો અને ભોજન પ્રસાદની ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર આયોજનને સફળ બનાવવા માટે ૫૦૦થી વધુ ઉમા સેવિકા બહેનો અને ઉમા સેવક ભાઈઓએ ખડેપગે સેવા આપી હતી. મંદિર પરિસરમાં નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શ્રદ્ધાળુઓએ આહુતિ આપી ધન્યતા અનુભવી હતી.


આમ, ઊંઝામાં યોજાયેલી આ ભવ્ય નગરયાત્રાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે મા ઉમિયા પ્રત્યે શ્રદ્ધાળુઓનો અતૂટ વિશ્વાસ અને આસ્થા અવિચળ છે. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ઊંઝા શહેર ભક્તિના રંગે રંગાયેલું રહ્યું હતું.

