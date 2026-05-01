ઊંઝામાં વૈશાખી પૂર્ણિમાએ મા ઉમિયાની ભવ્ય નગરયાત્રા, 8 કિમી રૂટ પર સાડીઓ પાથરી, 165 ટેબ્લો અને લાખો ભકતોનો જુવાળ
વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે પ્રાણપ્રતિષ્ઠા, પૂર્વ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા-સાંસદ હરિભાઈ પટેલ સહિત મહાનુભાવોની રહ્યા ઉપસ્થિતિ.
Published : May 1, 2026 at 8:26 PM IST
ઊંઝા: કડવા પાટીદાર સમાજની કુળદેવી અને કરોડો ભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર એવા જગતજનની મા ઉમિયાના પ્રાગટ્ય સ્થાન ઊંઝામાં આજે આસ્થા, ભક્તિ અને શક્તિનો ત્રિવેણી સંગમ જોવા મળ્યો હતો. વૈશાખી પૂર્ણિમાના પવિત્ર અવસરે મા ઉમિયાની ભવ્ય અને દિવ્ય નગરયાત્રા પરંપરાગત રીતે સંપન્ન થઈ હતી. સમગ્ર ઊંઝા શહેર 'જય જય ઉમિયા'ના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યું હતું અને વાતાવરણ એકદમ ભાવવિભોર બની ગયું હતું.
વૈદિક મંત્રોચ્ચાર સાથે પ્રારંભ
વૈશાખી પૂર્ણિમા એટલે મા ઉમિયાનો પ્રાગટ્ય દિવસ. આ પવિત્ર દિવસે વહેલી સવારથી જ મંદિર સંકુલમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને આરતીનો પ્રારંભ થયો હતો. વૈદિક મંત્રોચ્ચાર વચ્ચે જગતજનનીની પૂજા કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ મા ઉમિયાને સુશોભિત દિવ્ય રથમાં બિરાજમાન કરવામાં આવ્યા હતા. આ મંગલકારી નગરયાત્રાને ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડના સચિવ રમેશભાઈ મેરજાએ લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.
સ્વયંભૂ બંધ પાળી વેપારીઓએ આપ્યું સમર્થન
જ્યારે જગતજનની નગરચર્યાએ નીકળ્યા હોય ત્યારે ભક્તો કેવી રીતે પાછળ રહી શકે? ઊંઝાના તમામ વેપારીઓ અને એશિયાના જાણીતા એપીએમસી માર્કેટના વેપારીઓએ મા ઉમિયાના માનમાં પોતાના ધંધા-રોજગાર સ્વયંભૂ બંધ રાખ્યા હતા. એપીએમસીના પદાધિકારીઓએ માતાજીના રથનું ભાવપૂર્વક પૂજન કરી આશીર્વાદ લીધા હતા. લાખોની સંખ્યામાં ઉમટેલા માનવ મહેરામણના કારણે ઊંઝાની ગલીઓ નાની પડી રહી હોય તેવું લાગતું હતું.
સેવા અને વ્યવસ્થાનો સમન્વય
ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન દ્વારા પધારેલા લાખો ભક્તો માટે પીવાના પાણી, ચા-નાસ્તો અને ભોજન પ્રસાદની ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર આયોજનને સફળ બનાવવા માટે ૫૦૦થી વધુ ઉમા સેવિકા બહેનો અને ઉમા સેવક ભાઈઓએ ખડેપગે સેવા આપી હતી. મંદિર પરિસરમાં નવચંડી યજ્ઞનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં શ્રદ્ધાળુઓએ આહુતિ આપી ધન્યતા અનુભવી હતી.
આમ, ઊંઝામાં યોજાયેલી આ ભવ્ય નગરયાત્રાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે મા ઉમિયા પ્રત્યે શ્રદ્ધાળુઓનો અતૂટ વિશ્વાસ અને આસ્થા અવિચળ છે. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ઊંઝા શહેર ભક્તિના રંગે રંગાયેલું રહ્યું હતું.
