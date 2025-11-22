માગશર માસ: સનાતન ધર્મનો સર્વશ્રેષ્ઠ મહિનો, રામ-સીતા વિવાહ અને ભગવદ્ગીતાનો જન્મ માસ
વિવાહ પંચમી સહિત અનેક મહત્વના ધાર્મિક કાર્યક્રમો અને વ્રત-ઉત્સવો આ મહિનામાં આવતા હોવાથી તેને વિક્રમ સંવતનો સર્વશ્રેષ્ઠ માસ ગણવામાં આવે છે.
જુનાગઢ: વિક્રમ સંવતના બાર મહિનામાંથી માગશર મહિનો સનાતન ધર્મમાં સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવતો માનવામાં આવે છે. આ મહિનો રામાયણ, મહાભારત તથા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલો છે. ખાસ કરીને ભગવાન શ્રીરામ અને માતા સીતાના વિવાહનો મહિનો તરીકે પણ માગશર માસ પ્રખ્યાત છે. વિવાહ પંચમી સહિત અનેક મહત્વના ધાર્મિક કાર્યક્રમો અને વ્રત-ઉત્સવો આ મહિનામાં આવતા હોવાથી તેને વિક્રમ સંવતનો સર્વશ્રેષ્ઠ માસ ગણવામાં આવે છે.
સનાતન ધર્મનો સર્વશ્રેષ્ઠ માસ
ભગવદ્ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાની મહિમા ગાતાં કહે છે કે, “માસાનાં માર્ગશીર્ષોઽહમ્” એટલે મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ (માગશર) છું. રામાયણ અને મહાભારતની પરંપરાઓ પણ આ માસ સાથે જોડાયેલી છે. માગશર સુદ પંચમીને “વિવાહ પંચમી” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે આ જ દિવસે ભગવાન શ્રીરામ અને માતા સીતાના વિવાહનો પ્રસંગ ઉજવાયો હતો. આ ઉપરાંત ચંપાષષ્ઠી, ભાનુ સપ્તમી, મોક્ષદા એકાદશી, સફલા એકાદશી જેવા અનેક વ્રત-ઉપવાસ આ મહિનામાં આવે છે. મહિલાઓ માગશર કૃષ્ણ અગિયારસથી અન્નપૂર્ણા વ્રતની શરૂઆત કરે છે.
ખગોળીય મહત્વ
ખગોળશાસ્ત્ર અનુસાર પૂર્ણિમાના દિવસે ચંદ્ર જે નક્ષત્રમાં હોય તેના આધારે માસનું નામ પડે છે. માગશર પૂર્ણિમાએ ચંદ્ર મૃગશીર્ષ નક્ષત્રમાં હોવાથી આ માસને “માર્ગશીર્ષ” કહેવામાં આવે છે. પ્રાચીન કાળમાં રામાયણ-મહાભારત સમયે માગશર માસને વર્ષનો પ્રથમ માસ પણ ગણવામાં આવતો હતો.
માગશર માસના મુખ્ય તહેવારો અને વ્રત
- વિવાહ પંચમી (માગશર સુદ પંચમી) – શ્રીરામ-સીતા વિવાહ ઉત્સવ
- ચંપાષષ્ઠી / માર્ગશીર્ષ અષ્ટમી
- ભાનુ સપ્તમી – સૂર્ય ઉપાસના માટે શ્રેષ્ઠ
- મોક્ષદા એકાદશી – ભગવદ્ગીતાનો જન્મ દિન, મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે વિશેષ
- સફલા એકાદશી – મનોવાંછિત ફળ પ્રાપ્તિ (જૈન ધર્મમાં મૌની એકાદશી)
- દત્તાત્રય જયંતી (પૂર્ણિમા)
- બહુચરાજી માતાનો મેળો (પૂર્ણિમા)
- સ્કંદ ષષ્ઠી – ભગવાન કાર્તિકેયનું વ્રત
- વૈભવ લક્ષ્મી વ્રત
આ તમામ વ્રત-ઉત્સવોને કારણે માગશર માસને ધાર્મિક દૃષ્ટિએ સૌથી પવિત્ર અને શુભ ફળદાયી માસ માનવામાં આવે છે.
