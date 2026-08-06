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અતિક અહેમદના નાના પુત્ર અબાન અહેમદનું માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું; ઝાંસીમાં કાર અકસ્માત

તે જેલમાં બંધ તેના ભાઈ અલી અહેમદને મળવા પ્રયાગરાજ પરત ફરી રહ્યો હતો.

અબાન અહેમદ અને અતિક અહેમદ
અબાન અહેમદ અને અતિક અહેમદ (ફાઇલ ફોટો - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 1:27 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 1:45 PM IST

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ઝાંસી: માફિયા નેતા અને ભૂતપૂર્વ સાંસદ અતિક અહેમદના સૌથી નાના પુત્ર અબાન અહેમદનું માર્ગ અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું છે. આ અકસ્માત બુધવારે મોડી રાત્રે ઝાંસી-કાનપુર રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર પૂંછ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર નજીક થયો હતો. અબાનના અન્ય એક સાથીનું પણ મોત થયું હતું, જ્યારે ત્રણ અન્ય યુવાનો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ઘાયલોને સારવાર માટે મેડિકલ કોલેજમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બચાવ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી હતી.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવારે મોડી રાત્રે પૂંછ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ખિલી ગામ નજીક હાઇવે પર આ ભયાનક અકસ્માત થયો હતો. કાનપુરથી ઝાંસી જતી એક ઝડપી કાર અચાનક કાબુ ગુમાવી દેતી ડિવાઇડર સાથે અથડાઈ હતી. ટક્કર એટલી ગંભીર હતી કે કારના ટુકડા થઈ ગયા હતા. કારમાં સવાર બે લોકોના ઘટનાસ્થળે જ મોત થયા હતા, જેમાંથી એકની ઓળખ માફિયા નેતા અતિક અહેમદના પુત્ર અબાન તરીકે થઈ છે. બીજા મૃતક વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે.

સ્થાનિક રહેવાસીઓએ તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરી હતી, જેના પગલે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને ઘાયલોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ઘાયલોને સારવાર માટે મેડિકલ કોલેજમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલુ છે.

પોલીસે બંને મૃતકોના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યા છે. અકસ્માતનું કારણ જાણવા માટે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. અકસ્માત બાદ હાઇવે પર ટ્રાફિક થોડા સમય માટે ખોરવાઈ ગયો હતો, પરંતુ પોલીસે તેને પુનઃસ્થાપિત કર્યો.

અતિકના પાંચ પુત્રો

પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, પ્રથમ દ્રષ્ટિએ એવું લાગે છે કે કારે કાબુ ગુમાવવાને કારણે અકસ્માત થયો હતો. અબાન અહમદ અતિક અહમદનો સૌથી નાનો પુત્ર હતો. તેનો મોટો ભાઈ અલી અહમદ હાલમાં ઝાંસી જેલમાં કેદ છે. સૌથી મોટો પુત્ર ઉમર અહમદ લખનૌ જેલમાં છે. તેના પર એક રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિનું અપહરણ અને હુમલો કરવાનો આરોપ છે. બીજો પુત્ર અલી અહમદ હાલમાં ઝાંસી જેલમાં છે. તે અગાઉ પ્રયાગરાજની નૈની સેન્ટ્રલ જેલમાં હતો. તેને તાજેતરમાં ઝાંસી જેલમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. અસદ અહમદ ત્રીજો પુત્ર છે, જે 2023માં પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો હતો. અજમ અહમદ ચોથો પુત્ર છે. પુખ્ત થયા પછી તેને ઓક્ટોબર 2023માં કિશોર ગૃહમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને તેની કાકી સાથે મોકલવામાં આવ્યો હતો. અબાન અહેમદ અતીકનો સૌથી નાનો અને પાંચમો પુત્ર હતો, જેનું કાર અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હતું.

અતીકની હત્યા કેવી રીતે થઈ

એ નોંધવું જોઈએ કે માફિયા નેતા અતીક અહેમદ અને તેના ભાઈ અશરફ અહેમદને 15 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ પ્રયાગરાજમાં પોલીસ કસ્ટડીમાં ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસ તેમને રાત્રે તબીબી તપાસ માટે કેલ્વિન હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ હતી. મીડિયા સાથે વાત કરતી વખતે તેમને ગોળી મારી દેવામાં આવી હતી.

હુમલાખોરો મીડિયા કર્મચારી હોવાનો વેશ ધારણ કરીને પહોંચ્યા હતા. ત્રણ હુમલાખોરોની ઓળખ સની, લવલેશ અને અરુણ તરીકે થઈ હતી. અતીકને માથામાં ગોળી મારવામાં આવી હતી.

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અતીક અને અશરફની હત્યામાં ટર્કિશ ઝિગાના પિસ્તોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. 2005 ના રાજુ પાલ હત્યા કેસના મુખ્ય સાક્ષી ઉમેશ પાલની હત્યાના સંદર્ભમાં ટ્રાયલ માટે અતીક અને અશરફને પ્રયાગરાજ લાવવામાં આવ્યા હતા. અતીક અહેમદ સામે હત્યા, અપહરણ અને ખંડણી સહિત 100 થી વધુ ગુનાહિત કેસ નોંધાયેલા હતા. અતીક સમાજવાદી પાર્ટીના પાંચ વખત સાંસદ અને ધારાસભ્ય હતા.

શૈસ્તા ક્યાં છે?

24 ફેબ્રુઆરી, 2023 ના રોજ, પ્રયાગરાજની જયંતિપુર કોલોનીમાં અચાનક ગોળીબાર અને બોમ્બ વિસ્ફોટો ગુંજી ઉઠ્યા. એડવોકેટ ઉમેશ પાલ અને તેમના બે સુરક્ષા ગાર્ડની ધોળા દિવસે હત્યા કરવામાં આવી. આ હત્યામાં માફિયા નેતા અતિક અહેમદની IS-227 ગેંગની સંડોવણી બહાર આવી હતી. બોમ્બર ગુડ્ડુ મુસ્લિમ અને અતિક અહેમદની પત્ની શૈસ્તા પરવીન, જેમણે પડદા પાછળ કાવતરું ઘડ્યું હતું, ત્રણ વર્ષ પછી પણ ફરાર છે. ગુપ્તચર માહિતીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે શૈસ્તા પરવીન અને ગુડ્ડુ મુસ્લિમ દુબઈ ભાગી ગયા છે. દુબઈમાં અતિકની મિલકતો પણ મળી આવી છે.

Last Updated : August 6, 2026 at 1:45 PM IST

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