ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાનો સંદેશ: 25 હજાર કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રા પર નીકળ્યો મધ્યપ્રદેશનો યુવક
મધ્યપ્રદેશનો યુવક 45 દિવસમાં 3 હજાર કિલોમીટર કાપીને ગુજરાતમાં પ્રવેશ્યો હતો જ્યાં મહેસાણામાં તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : August 17, 2026 at 4:58 PM IST
મહેસાણા: દેશને 'વિશ્વગુરૂ' બનાવવાના ઉમદા સંદેશ સાથે મધ્યપ્રદેશનો એક યુવક સાયકલ યાત્રા પર નીકળ્યો છે. મધ્યપ્રદેશનો નિખિલ કનોજિયા 25 હજાર કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રાએ નીકળ્યો છે. 45 દિવસમાં 3 હજાર કિલોમીટર કાપીને તે ગુજરાતમાં પ્રવેશ્યો હતો જ્યાં મહેસાણામાં તેનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
25 હજાર કિલોમીટરની સાયકલ યાત્રા પર નીકળ્યો યુવક
મધ્યપ્રદેશના એક યુવાને અનોખી સાયકલ યાત્રાની શરૂઆત કરી છે. યુવા પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ બનેલા આ યુવકનું નામ નિખિલ કનોજિયા છે, જે મૂળ મધ્યપ્રદેશના બેતુલ જિલ્લાનો વતની છે. નિખિલે સમગ્ર ભારત ભ્રમણ કરવા માટે 25,000 કિલોમીટર લાંબી સાયકલ યાત્રાનો કઠોર અને અદભુત સંકલ્પ લીધો છે.
યાત્રાનો રૂટ અને અત્યાર સુધીનો પ્રવાસ
પોતાની આ ઐતિહાસિક યાત્રા વિશે માહિતી આપતા નિખિલે જણાવ્યું હતું કે, તે છેલ્લા 45 દિવસથી સતત સાયકલ ચલાવી રહ્યો છે. આ દોઢ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન તેણે 3,000 કિલોમીટર જેટલું અંતર સફળતાપૂર્વક કાપી લીધું છે. નિખિલની આ યાત્રા ઉત્તરાખંડના પવિત્ર ધામોથી શરૂ થઈ હતી. ત્યાં તેણે કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, પંચ કેદાર, પંચ બદ્રી, હરિદ્વાર અને ઋષિકેશ જેવા પાવન તીર્થધામોના દર્શન કર્યા હતા.
ઉત્તરાખંડની પહાડી અને કઠિન સફર બાદ તે દેશની રાજધાની દિલ્હી પહોંચ્યો હતો. ત્યાંથી હરિયાણા અને ત્યારબાદ રાજસ્થાનમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. રાજસ્થાનમાં તેણે વિશ્વવિખ્યાત ખાટુ શ્યામજી મંદિર અને પુષ્કર જેવા મહત્વના ધાર્મિક સ્થળોની મુલાકાત લીધી હતી. રાજસ્થાનનો પ્રવાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ હવે તેણે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજીના માર્ગેથી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
બાર જ્યોતિર્લિંગ અને ચાર ધામના દર્શનનું લક્ષ્ય
નિખિલની આ સાયકલ યાત્રા માત્ર એક સાહસિક પ્રવાસ નથી, પરંતુ તે એક આધ્યાત્મિક મિશન પણ છે. તેના આ 25,000 કિલોમીટરના પ્રવાસમાં ભારતભરના તમામ 12 જ્યોતિર્લિંગ અને 4 મોટા ધામ (ચારધામ)ના દર્શન કરવાનું લક્ષ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, તે પાડોશી દેશ નેપાળમાં આવેલા પ્રખ્યાત પશુપતિનાથ મહાદેવ મંદિરના દર્શનાર્થે પણ જવાનો છે. માર્ગમાં આવતા અન્ય તમામ નાના-મોટા મંદિરો અને ધાર્મિક સ્થળોએ પણ તે શીશ ઝુકાવીને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યો છે.
યુવાનો માટે પ્રેરણા અને ભવિષ્યની યોજના
આજના આધુનિક યુગમાં જ્યાં યુવાનો મોટરસાઇકલ કે કારના પ્રવાસને પ્રાધાન્ય આપે છે, ત્યાં નિખિલની આ સાયકલ યાત્રા પર્યાવરણ બચાવવા અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત રહેવાનો પણ એક પરોક્ષ સંદેશ આપે છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'નિકી યાત્રી' (niki_yatri) તરીકે જાણીતો નિખિલ પોતાના પ્રવાસના અનુભવો સતત લોકો સાથે શેર કરી રહ્યો છે.
પોતાના આ મિશન પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સ્પષ્ટ કરતા નિખિલે જણાવ્યું કે, "મારો એકમાત્ર સંદેશ છે કે ભારત ફરીથી પોતાનું 'વિશ્વગુરુ'નું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે અને આ મારો પોતાનો શોખ પણ છે." પોતાની સફર વિશે વાત કરતા તેણે ઉમેર્યું કે હજુ તેની યાત્રાનો મોટો ભાગ બાકી છે. આગામી એક વર્ષના સમયગાળામાં તે બાકીનું અંદાજિત 21,000 થી 22,000 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને પોતાનો સંકલ્પ પૂર્ણ કરશે. શારીરિક થાક અને હવામાનની વિવિધતા વચ્ચે પણ આ યુવાનના ચહેરા પર દેખાતો ઉત્સાહ અને ભારત માતા પ્રત્યેનો પ્રેમ અકબંધ છે. ગુજરાતની જનતા દ્વારા પણ આ યુવા સાયકલિસ્ટને ઠેર-ઠેર આવકારવામાં આવી રહ્યો છે.
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