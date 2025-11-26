ETV Bharat / state

મા નર્મદાની પરિક્રમા કરવા પધાર્યા મધ્યપ્રદેશના સંત, અન્નનો દાણો આરોગ્યા વગર કરશે 4243 કિમીની યાત્રા

મધ્યપ્રદેશના સંત ભગવાન દાદાગુરુ 2500 થી વધુ ભક્તો સાથે નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા કરવા ગુજરાત આવ્યા છે, જુઓ અહેવાલ...

મધ્યપ્રદેશના સંત દાદાગુરુ
મધ્યપ્રદેશના સંત દાદાગુરુ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 3:12 PM IST

નર્મદા : મધ્યપ્રદેશના સંત ભગવાન દાદાગુરુ નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા કરી રહ્યાં છે. દાદા ભગવાનની વાત કરવામાં આવે તો તેઓ 17 ઓક્ટોબર, 2020 થી માત્ર પાણી પીને જીવે છે, તેમણે આટલા સમયથી અન્નનો દાણો મોમાં નથી મૂક્યો.

મા નર્મદાની પરિક્રમા કરતા મધ્યપ્રદેશના સંત દાદાગુરુ

મધ્યપ્રદેશના સંત ભગવાન દાદાગુરુ નર્મદા મૈયાની પરિક્રમા કરવા ગુજરાત આવ્યા છે, આ તેમની ચોથી પરિક્રમા છે. તેમની સાથે 2500 થી વધુ ભક્તો પણ પરિક્રમા કરવા જોડાયા છે. મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વરથી નર્મદા પરિક્રમાની શરૂઆત કરનારા દાદાગુરુ ભૂખ્યા રહીને માત્ર હવા ખાઈને પરિક્રમા કરી રહ્યા છે.

મા નર્મદાની પરિક્રમા કરવા પધાર્યા મધ્યપ્રદેશના સંત (ETV Bharat Gujarat)

આ પરિક્રમા મધ્યપ્રદેશના ઓમકારેશ્વરથી દેવ દિવાળીના દિવસથી શરૂ કરવામાં આવી છે, અને 4243 કિલોમીટરની યાત્રા બાદ આ પરિક્રમા હોળીના દિવસોમાં પૂર્ણ થાય છે. દાદાગુરુએ કહ્યું કે, "માં નર્મદા એ શક્તિ છે, આધ્ય શક્તિની ઉપાસના કરી રહ્યો છું. આ પ્રકૃતિને જીવંત રાખતા મા નર્મદા છે."

"માં નર્મદા એ શક્તિ છે, આધ્ય શક્તિની ઉપાસના કરી રહ્યો છું. આ પ્રકૃતિને જીવંત રાખતા મા નર્મદા છે. ભારત પહેલા પણ હિન્દુ રાષ્ટ્ર હતું, આજે પણ હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે. બસ આપણે ભાવ જગાડવો જોઈએ." -- દાદાગુરુ (સંત, મધ્યપ્રદેશ)

માત્ર પાણી અને હવા પર જીવંત દાદાગુરુ

દાદાગુરુ બપોરે કે રાત્રીના વિસામો કરે ત્યાં થોડું પાણી પીવે છે, અને રોજના 25 થી 30 કિલોમીટર ચાલે છે. તેઓ હાલ નર્મદા જિલ્લામાં છે અને ગોરાથી પગપાળા નર્મદા પરિક્રમા કરતા ભરૂચ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ગુરુજીએ પર્યાવરણ અને રાસાયણિક ખાતરથી જમીન બચાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. એટલે 5 વર્ષથી અન્નનો દાણો પણ આરોગ્યો નથી. માત્ર 100 ગ્રામ પાણી પીને પરિક્રમા કરી રહ્યા છે.

