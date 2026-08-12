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મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે અદાણી, ટોરેન્ટ, અરવિંદ, ચિરીપાલ સહિતના ઉદ્યોગ જૂથો સાથે વન-ટુ-વન બેઠક કરી

CM મોહન યાદવે ગુજરાતના રોકાણકારોને ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ-2027 માટે પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું.

મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે અદાણી, ટોરેન્ટ, અરવિંદ, ચિરીપાલ સહિતના ઉદ્યોગ જૂથો સાથે વન-ટુ-વન બેઠક કરી
મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે અદાણી, ટોરેન્ટ, અરવિંદ, ચિરીપાલ સહિતના ઉદ્યોગ જૂથો સાથે વન-ટુ-વન બેઠક કરી (x/CMMadhyaPradesh)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 8:26 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવની આગેવાની હેઠળ આજે મેગા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડાયલોગ યોજાયો હતો. મધ્યપ્રદેશમાં ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ આપવા અને ગુજરાતના અગ્રણી ઉદ્યોગ જૂથો સાથે રોકાણ ભાગીદારી મજબૂત કરવાના હેતુથી આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે અમદાવાદમાં ગુજરાતના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ અને વિવિધ ઔદ્યોગિક જૂથોના પ્રતિનિધિઓ સાથે વન-ટુ-વન બેઠકો કરી હતી. આ દરમિયાન અદાણી ગ્રુપ, ટોરેન્ટ પાવર, અરવિંદ લિમિટેડ અને ચિરીપાલ ગ્રુપ સહિતના ઉદ્યોગ જૂથો સાથે મધ્યપ્રદેશમાં રોકાણની સંભાવનાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

આ ઉપરાંત હરી કૃષ્ણા એક્સપોર્ટના ચેરમેન ઢોલકિયા, ચિરીપાલ ગ્રુપના ચેરમેન બૃજમોહન ચિરીપાલ અને અગ્રવાલ ગ્રુપના ચેરમેન ચિમનભાઈ શાહ સાથે પણ મુખ્યમંત્રીની મહત્વપૂર્ણ બેઠકો યોજાઈ હતી. બેઠકોમાં સંભવિત રોકાણ પ્રોજેક્ટ, ઔદ્યોગિક વિસ્તરણ, જમીનની ઉપલબ્ધતા અને રોકાણકારોને મળતી સુવિધાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

મધ્યપ્રદેશમાં ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ, ઊર્જા, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રે રોકાણની તકો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ ઔદ્યોગિક જમીન, મજબૂત કનેક્ટિવિટી, પૂરતી ઊર્જા, કુશળ માનવબળ અને રોકાણકારોને અનુકૂળ નીતિઓ અંગે ગુજરાતના ઉદ્યોગ જગતને માહિતી આપવામાં આવી હતી.

અમદાવાદના તાજ સ્કાયલાઇન ખાતે યોજાયેલા મુખ્ય રોકાણકાર સંવાદમાં મધ્યપ્રદેશની ઔદ્યોગિક ક્ષમતા અને રોકાણની તકો અંગે પ્રેઝન્ટેશન પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યના ટેક ઇકોસિસ્ટમ, સ્ટાર્ટઅપ્સ, ઇનોવેશન, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ તથા હાઈ-ટેક આધારિત રોકાણની સંભાવનાઓ અંગે પણ ઉદ્યોગપતિઓને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા.

આ દરમિયાન મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે ગુજરાતના ઉદ્યોગ જગતને આગામી ‘ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ-2027’ માટે ખાસ આમંત્રણ આપ્યું હતું. ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશના ઉદ્યોગ જગત વચ્ચે રોકાણ સહયોગને નવી દિશા આપવાના હેતુથી યોજાયેલા આ સંવાદ બાદ મધ્યપ્રદેશમાં નવા રોકાણ પ્રસ્તાવો, ઔદ્યોગિક વિસ્તરણ અને રોજગારીની તકોને વેગ મળવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

મીડિયા સાથે વાત કરતા મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડૉ. મોહન યાદવે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત તરફથી મધ્યપ્રદેશમાં ₹8,635 કરોડથી વધુના રોકાણના પ્રસ્તાવો મળ્યા છે, જેના થકી 5,785થી વધુ રોજગારીની તકો ઊભી થવાની શક્યતા છે. અમદાવાદમાં 500થી વધુ ઉદ્યોગપતિઓ, રોકાણકારો અને કોર્પોરેટ પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન અરવિંદ લિમિટેડ દ્વારા PM મિત્ર પાર્કના માધ્યમથી ટેક્સટાઇલ અને ગારમેન્ટ ક્ષેત્રે ₹1,200 કરોડના રોકાણ, જ્યારે ટોરેન્ટ પાવર સાથે 1,600 મેગાવોટની થર્મલ પાવર પ્રોજેક્ટ અંગે ચર્ચા થઈ હતી.

CMએ જણાવ્યું હતું કે 15થી વધુ વન-ટુ-વન બેઠકોમાં ચિરીપાલ ગ્રુપ, ગોલ્ડક્રેસ્ટ સિમેન્ટ, ગુજરાત અંબુજા સહિતના ઉદ્યોગ જૂથો સાથે રોકાણ અંગે ચર્ચા થઈ છે. પેટ્રોકેમિકલ્સ, કેમિકલ, ટેક્સટાઇલ, ફાર્માસ્યુટિકલ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, એન્જિનિયરિંગ, એરોસ્પેસ અને ડિફેન્સ સહિતના ક્ષેત્રોમાં ગુજરાતના ઉદ્યોગ જગત તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે.

CM મોહન યાદવે ગુજરાતના રોકાણકારોને ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સ સમિટ-2027 માટે પણ આમંત્રણ આપ્યું હતું.

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CM MOHAN YADAV
MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH CM MOHAN YADAV

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