ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહનું સ્થળ એટલે માધવપુર, જ્યાં આજે પણ પરંપરાગત સ્થાનો હયાત
અરબ સાગરના કિનારે વસેલા માધવપુર ગામમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહનો પ્રસંગ પણ થયો હતો. જુઓ અમારા વિશેષ અહેવાલમાં...
Published : March 28, 2026 at 7:31 AM IST
પોરબંદર: માધવપુર આ નગરને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ સ્વયમ વસાવ્યું હોવાના પુરાવા જોવા મળે છે. આજ માધવપુરમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહનો પ્રસંગ પણ થયો હતો. જેથી દરિયા કિનારે વસેલું નાનું એવું માધવપુર ગામ ચૈત્ર મહિનામાં કૃષ્ણ અને રુક્ષ્મણીમય બની જતું હોય છે.
પાંચ દિવસ લગ્નનો પ્રસંગ અને મેળાને લઈને વાતાવરણ ધર્મની સાથે પરંપરાગત પણ બનતું જોવા મળતું હોય છે. ત્યારે ગામના બે છેડે આવેલા માધવરાયજી અને રૂક્ષ્મણીજીના મંદિર વચ્ચે શું છે પરંપરા ? કઈ રીતે ભગવાન માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહનો પ્રસંગ થાય છે ? જુઓ અમારા વિશેષ અહેવાલમાં...
માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીના લગ્નનું સ્થળ એટલે માધવપુર
અરબી સમુદ્રના કાંઠે આજથી હજારો વર્ષ પૂર્વે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા સ્વયંમ વસાવવામાં આવેલું માધવપુર ગામ આજે માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહ પ્રસંગને લઈને ચૈત્ર મહિનામાં ધર્મની સાથે પરંપરાને બળબળતા તાપમાન પણ આગળ વધારતા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો સદીઓથી માધવપુરમાં જોવા મળે છે. ગામના એક છેડે માધવરાયજીનું મંદિર અને બીજા છેડે રૂક્ષ્મણીનું મંદિર.
માધવરાય અને રુક્ષ્મણીના લગ્ન અને વિવાહનો પ્રસંગ પણ માધવપુર ગામના અસ્તિત્વ અને ધર્મની પરંપરા સાથે જોડાયેલો છે. કહેવાય છે કે ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા રૂક્ષ્મણીજીનું હરણ કરીને પ્રથમ તેમને માધવપુરના મધુવનમા લાવવામાં આપ્યા હતા, અને અહીં આજથી હજારો વર્ષ પૂર્વે માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહનો પ્રસંગ બન્યો હતો.
ચોરી માહ્યરા માં થયા વિવાહ
માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીના વિવાહનો પ્રસંગ આજથી હજારો વર્ષ પૂર્વે ચોરી મહ્યરામાં થયો હતો. આ ચોરી માહ્યરા આજે ધાર્મિક પરંપરામાં ખૂબ જ મહત્વનું સ્થાન બને છે. ચોરી માહ્યરાનો મતલબ સુરજનું અસ્ત થવું અને ચંદ્રનો ઉદય થવો.
સૂર્ય અને ચંદ્રની હાજરીમાં હજારો વર્ષ પૂર્વે માધવરાયજી અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહ થયા હતા એ સ્થળને ચોરી અને માહ્યરા તરીકે આજે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને દર વર્ષે ચૈત્ર મહિનાની બારસના દિવસે આ જ સ્થળ પર પ્રતિકાત્મક રૂપે રૂક્ષ્મણીજી અને માધવરાયજીના વિવાહનો પ્રસંગ પૂર્ણ થશે.
લગ્ન પૂર્વે પાંચ દિવસ રૂક્ષ્મણીજીનું નિજ મંદિરમાં સ્થાપન
માધવપુરના એક છેડે માધવરાયજી અને બીજા છેડે રૂક્ષ્મણીનું મંદિર છે. લગ્નના પાંચ દિવસ પૂર્વે એકલા રૂક્ષ્મણીજીને તેના નીજ મંદિરમાં સ્થાપન કરવામાં આવે છે, અને ત્યારથી લગ્નની પરંપરાઓ શરૂ થાય છે.
સામાન્ય રીતે ધુળેટીના દિવસે માધવરાયના લગ્ન લખાતા હોય છે, ત્યારથી લઈને 25માં દિવસે લગ્ન વિધિ પૂર્ણ થતી હોય છે. માધવરાય મંદિરે થી ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે રુક્ષ્મણીજીની વાજતે ગાજતે પધરામણી થયા બાદ લગ્નના ઢોલ ઢબૂકવા લાગે છે.
રૂક્ષ્મણી મંદિરમાં હસ્તમેળાપ વાળી પ્રતિમા
રુક્ષ્મણી મંદિરમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલી માધવરાયજી અને રૂક્ષ્મણીના હસ્તમેળાપ સાથેની પ્રતિમા વર્ષ દરમિયાન રાખવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે ચૈત્ર મહિનાની નોમના દિવસે લગ્નની વિધિ શરૂ થાય છે, ત્યારે માધવરાયજી મંદિરમાં રૂક્ષ્મણીજીની એકલાની પ્રતિમા પાલખીમાં બેસાડીને નિજ મંદિરે લાવવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ પાંચ દિવસ સુધી લગ્નની ધામધૂમની સાથે માતા રુક્ષ્મણી ફરીથી માધવરાય સાથે લગ્નના બંધનમાં બંધાઈને નિજ મંદિરે પરત ફરે છે.
લગ્નમાં તમામ દેવી દેવતાઓની હાજરી
માધવરાયજી ના લગ્નમાં તમામ દેવી દેવતાઓને હાજર રહેવા માટે નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, માધવપુર નજીક બ્રહ્મકુંડની જગ્યામાં પૌરાણિક પરંપરા અને લોકવાયકા અનુસાર લગ્નમાં આવેલા બ્રહ્મા સહિત તમામ દેવી દેવતાઓ ત્યાં રોકાણ કર્યુ હતું, બ્રહ્મકુંડની ચારે તરફ રાયણ અને આંબલીના ઘટાદાર વૃક્ષો હતા આ વૃક્ષો નીચે જ તમામ દેવી દેવતાઓએ રાતવાસો કરીને માધવરાય અને રુક્ષ્મણીના લગ્નને સ્વયંમ નિહાળ્યા હતા.