માધવપુર મેળો: આવતીકાલે જાન જોડી માધવરાય રૂક્ષ્મણીજીને પરણવા જશે, મધ્યરાત્રીએ વિવાહ થશે સંપન્ન

વહેલી સવારે રૂક્ષ્મણી મંદિરેથી પરંપરાગત રીતે ભગવાન માધવરાયને જાન લઈને આવવાનુ વિધિવત નિમંત્રણ આપવામાં આવશે ત્યારબાદ સમગ્ર લગ્નની વિધિ દિવસ દરમિયાન થતી જોવા મળશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 9:41 PM IST

માધવપુર: આવતીકાલે માધવપુરમાં મધુવન ખાતે મધ્યરાત્રીએ પરંપરાગત અને પ્રાગ ઐતિહાસિક સ્થળ એવા ચોરી માહ્યરા ખાતે ભગવાન માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના લગ્નનો વિવાહ પરિપૂર્ણ થશે. વહેલી સવારથી જ લગ્નની આ પરંપરા શરૂ થશે. રૂક્ષ્મણી મંદિરેથી પરંપરાગત રીતે ભગવાન માધવરાયને પરણવા માટે જાન લઈને આવવાનુ વિધિવત નિમંત્રણ વહેલી સવારે શુભ ચોઘડીએ આપવામાં આવશે ત્યારબાદ સમગ્ર લગ્નની વિધિ દિવસ દરમિયાન થતી જોવા મળશે. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ હજારોની સંખ્યામાં લોકો આ પ્રસંગને નિહાળવા માટે ઉપસ્થિત રહેશે.

રૂક્ષ્મણીજી અને માધવરાયના થશે લગ્ન

આવતીકાલે માધવપુરમાં ભગવાન માધવરાય અને રુક્ષ્મણીના વિવાહનો પ્રસંગ શરૂ થશે વહેલી સવારે રૂક્ષ્મણી મંદિરથી ભગવાન માધવરાયને જાન લઈને પરણવા માટે આવવાનુ વિધિવત નિમંત્રણ રૂક્ષ્મણી મંદિર તરફથી તેમના પરિવારજનો દ્વારા માધવરાય મંદિરને આપવામાં આવશે ત્યારથી રૂક્ષ્મણીજી અને માધવરાયના લગ્નની વિધિ શરૂ થશે જે સમગ્ર દિવસ દરમિયાન ચાલતી જોવા મળશે. સોમવારની મધ્યરાત્રે માધવરાય અને રૂક્ષ્મણીજીના વિવાહનો પ્રસંગ વહેલી સવાર સુધી ચાલ્યા બાદ સવારે શુભ ચોઘડીએ રુક્ષ્મણીના પિયરપક્ષ દ્વારા જાનને વિધિવત રીતે વિદાય આપવામાં આવશે, જેમાં ભજન કીર્તન અને અબીલ-ગુલાલ ની છોળો વચ્ચે ભગવાન માધવરાય રુક્ષ્મણીજીને પરણીને પરત નિજ માધવરાય મંદિરે ફરશે.

પ્રાગ ઐતિહાસિક મધુવનમાં થશે લગ્ન

પ્રાગ ઐતિહાસિક સ્થળ એટલે મધુવન જે રૂક્ષ્મણીજી મંદિરની બિલકુલ નજીક આવેલું છે, અહીં ગૌધુલિક સમય એટલે કે સૂર્યના અસ્ત થવા અને ચંદ્રના ઉદય થવાના સમયે ચોરી માહ્યરામાં લગ્ન વિધિ શરૂ થશે, જેને પોલીસ દ્વારા વિધિવત રીતે ગાર્ડ ઓફ ઓનર પણ આપવામાં આવશે. ભગવાન માધવરાયના રથ જે રૂક્ષ્મણીજીને પરણવા માટે મધુવનમાં આવતો હોય છે તેને ઋષિતળ વિસ્તારમાં શાસ્ત્રોત પરંપરા મુજબ રથને એકદમ પુરપાટ ઝડપે દોડાવવામાં આવશે. ત્યારબાદ આ રથ માધવરાય સાથે ચોરી માહ્યરામા પ્રવેશશે અને ચંદ્રના અજવાળે લગ્ન વિધિ મંગળવારની વહેલી સવાર સુધી ચાલતી જોવા મળશે ત્યારબાદ સવારના શુભ ચોઘડીએ જાનને વિદાય આપવાનો પ્રસંગ પૂર્ણ થશે.

હજારોની સંખ્યામાં ઉમટે છે ભક્તો
ઉલ્લેખનીય છે કે, દર વર્ષે ચૈત્ર સુદ નૌમ એટલે રામનવમીથી પાંચ દિવસ સુધી માધવપુર ઘેડ ખાતે આ મેળાનું આયોજન થાય છે. મુખ્યત્વે શ્રીકૃષ્ણ અને રુક્ષ્મણીજીના વિવાહની યાદમાં જ આ પાંચ દિવસીય મેળો ભરાતો હોય છે. આ દરમિયાન હજારોની સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ અહીંની મુલાકાત લે છે.

મેળામાં સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ યોજાય છે
