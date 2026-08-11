મોરબી મચ્છુ જળ હોનારતને 47 વર્ષ: મૌન રેલી અને મણીમંદિરે શ્રદ્ધાંજલિ સાથે યાદ કર્યા દિવંગતો
વર્ષ 1979માં 11 ઓગસ્ટે મચ્છુ ડેમ તૂટતાં આવેલા પૂરમાં હજારો લોકોના જીવ છીનવાઈ ગયા હતા અને આ ઘટનાને આજે 47 વર્ષ પૂર્ણ થયા.
Published : August 11, 2026 at 9:00 PM IST
મોરબી માટે 11 ઓગસ્ટનો દિવસ આજે પણ કાળજું કંપાવી દે છે. વર્ષ 1979માં આજના જ દિવસે સર્જાયેલી મચ્છુ જળ હોનારતને આજે 47 વર્ષ પૂર્ણ થયા. હજારો લોકોનો ભોગ લેનારી આ ગોઝારી ઘટનાને યાદ કરીને મોરબી મહાનગરપાલિકા દ્વારા મૌન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. મણીમંદિર ખાતે દિવંગતોને ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવામાં આવી.
11 ઓગસ્ટ 1979 મોરબીના ઇતિહાસનો સૌથી કાળો દિવસ હતો. મચ્છુ ડેમ તૂટતાં આવેલા પૂરમાં હજારો લોકોના જીવ એક જ ઝાટકે છીનવાઈ ગયા હતા. 47 વર્ષ વીતી ગયા છતાં આ ઘટનાનો ઘા આજે પણ મોરબી સહિત આખા ગુજરાતના હૃદયમાં તાજો છે.
દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ‘મચ્છુ જળ હોનારત દિન’ નિમિત્તે મોરબી મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્મૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો. બપોરે 3:15 કલાકે મહાનગરપાલિકા કચેરી ખાતેથી મૌન રેલીનો પ્રારંભ થયો.
“47 વર્ષ પહેલાની આ ઘટના આજે પણ આપણા હૃદયને દુભાવે છે. આ દિવસે આપણે દિવંગતોને યાદ કરીએ છીએ. સરકાર ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ન બને તે માટે કટિબદ્ધ છે.” - રાજ્યમંત્રી કાંતિલાલ અમૃતિયા , MLA, મોરબી
મૌન રેલી શરૂ થતાં જ મોરબીના નહેરુ ગેટ ખાતે 21 સાયરન ગુંજી ઊઠ્યા. સાયરનના અવાજ સાથે સમગ્ર શહેરમાં 1979ની તે ભયાનક રાતની યાદો તાજી થઈ ગઈ. રેલી શહેરના વિવિધ માર્ગો પરથી પસાર થઈને મણીમંદિર ખાતે આવેલા મચ્છુ જળ હોનારતના સ્મૃતિ સ્મારક સ્તંભ સુધી પહોંચી. રેલીમાં હજારોની સંખ્યામાં નાગરિકો, વિદ્યાર્થીઓ અને સંગઠનો જોડાયા હતા.
“મચ્છુ જળ હોનારત આપણને આપત્તિ વ્યવસ્થાપનનું મહત્વ શીખવે છે. આજે મૌન રેલી અને શ્રદ્ધાંજલિ દ્વારા આપણે દિવંગતોને યાદ કરીએ છીએ.” - સ્વપ્નિલ ખરે, જિલ્લા કલેક્ટર, મોરબી
મણીમંદિર ખાતે સ્મૃતિ સ્તંભ પાસે શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ યોજાયો. રાજ્યમંત્રી કાંતિલાલ અમૃતિયા, મોરબી જિલ્લા કલેક્ટર સ્વપ્નિલ ખરે, જિલ્લા પોલીસ વડા, મહાનગરપાલિકા કમિશનર, મેયર સહિત વિવિધ રાજકીય પક્ષોના આગેવાનો અને મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા. તમામે સ્મૃતિ સ્તંભ પર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. ત્યારબાદ 2 મિનિટનું મૌન પાળીને મચ્છુ જળ હોનારતમાં જીવ ગુમાવનાર દિવંગત આત્માઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી.
મચ્છુ જળ હોનારતને દુનિયાની સૌથી મોટી બંધ તૂટવાની દુર્ઘટનાઓમાંની એક ગણવામાં આવે છે. આ ઘટનાએ માત્ર મોરબી જ નહીં પણ સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો હતો. દર વર્ષે 11 ઓગસ્ટે મોરબી આ દિવસને ‘કાળા દિવસ’ તરીકે ઉજવે છે. મૌન રેલી, સાયરન અને શ્રદ્ધાંજલિ દ્વારા નવી પેઢીને પણ આ ઘટનાની ગંભીરતાનો અહેસાસ કરાવવામાં આવે છે, જેથી ભવિષ્યમાં આવી ભૂલોનું પુનરાવર્તન ન થાય.
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