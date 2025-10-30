ETV Bharat / state

'નબીરા' બન્યા બેફામ: અડાજણ રોડ પર લક્ઝરી કારોની રેસ, સનરૂફમાંથી ફટાકડા ફોડી આતશબાજી, ચાર કાર જપ્ત

આ બેફામ કૃત્યનો વીડિયો વાયરલ થતાં જ પોલીસ હરકતમાં આવી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં ચારેય યુવકોની ધરપકડ કરીને તેમની ચાર કાર જપ્ત કરી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 6:10 PM IST

સુરત: સુરત શહેરમાં ફરી એકવાર ધનવાન પરિવારના યુવકોનો 'નબીરા-આતંક' સામે આવ્યો છે. અડાજણ વિસ્તારના જાહેર રસ્તા પર ચાર યુવકોએ તેમની મોંઘીદાટ લક્ઝરી કારો (બે ઓડી, એક રેન્જ રોવર અને એક સ્કોડા) લઈને માત્ર રેસ જ નહોતી લગાવી, પરંતુ તેમાંથી એક યુવકે ચાલુ કારના સનરૂફમાંથી બહાર નીકળીને જોખમી રીતે ફટાકડા ફોડી આતશબાજી કરી હતી. આ બેફામ કૃત્યનો વીડિયો વાયરલ થતાં જ પોલીસ હરકતમાં આવી હતી અને ગણતરીના કલાકોમાં ચારેય યુવકોની ધરપકડ કરીને તેમની ચાર કાર જપ્ત કરી હતી.

જમ્યા બાદ પ્રતિષ્ઠિત વેપારીઓના પુત્રોએ રોડ પર સ્ટંટ કર્યા

ઘટના અંગેની માહિતી મુજબ, આ ઘટના ૨૭ ઓક્ટોબરની રાતની છે. શહેરના પ્રતિષ્ઠિત વેપારીઓના પુત્રો સૈયદ ફેઝાન વાજિદ (ઉં.વ.૨૪), મોહમ્મદ મન્સૂર ખાંડા (ઉં.વ.૧૯), અમાર અફરોઝ મેમણ (ઉં.વ.૨૦) અને મારૂફ ઇલિયાઝ ફનીવાલા (ઉં.વ.૧૮) અડાજણ વિસ્તારમાં જમવા માટે ગયા હતા.

જમીને પરત ફરતી વખતે આ વિદ્યાર્થી યુવકોએ મોંઘી કારોનો કાફલો જાહેર રસ્તા પર બેફામ સ્પીડમાં દોડાવ્યો હતો. આ દરમિયાન એક યુવકે સનરૂફ ખોલીને પોતાના શરીરનો અડધો ભાગ બહાર કાઢી ચાલુ કારે ફટાકડા ફોડ્યા હતા. તેમનો આ સ્ટંટ માત્ર તેમના માટે જ નહીં, પરંતુ તે સમયે રોડ પરથી પસાર થતા અન્ય વાહનચાલકો અને રાહદારીઓના જીવને સીધું જોખમમાં મૂકે તેવો હતો.

વીડિયો વાયરલ થતાં જ પોલીસની સપાટો, ચાર કાર જપ્ત

સદનસીબે કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલાં, આ બેફામ સ્ટંટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં પોલીસ તંત્ર તુરંત એક્શનમાં આવ્યું હતું. પોલીસે વીડિયોમાં દેખાતી લક્ઝરી કારોના નંબર પ્લેટના આધારે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી.

ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે આ ચારેય યુવકોની ઓળખ કરી તેમની ધરપકડ કરી લીધી હતી. કાયદાનું કડક પાલન થાય અને અન્ય નબીરાઓ માટે દાખલો બેસે તે હેતુથી પોલીસે યુવકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલી ચારેય મોંઘી કારોને પણ જપ્ત કરી હતી.

ગુનો કબૂલ્યો, પોલીસ સમક્ષ માફી માંગી

પોલીસ દ્વારા સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવતાં, ચારેય યુવકોએ આખરે પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો હતો. તેઓએ સ્વીકાર્યું હતું કે તેમણે જ ચાલુ કારે જોખમી રીતે ફટાકડા ફોડ્યા હતા અને તેમના આ કૃત્યથી લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાયા હતા. ધરપકડ બાદ, આ નબીરાઓએ તેમના બેફામ વર્તન બદલ પોલીસ સમક્ષ માફી પણ માંગી છે. જોકે પોલીસે તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

