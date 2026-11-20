ભરૂચ: દેરોલ નજીક એક્સપ્રેસ હાઇવે પર લક્ઝરી બસ અને ટેન્કર વચ્ચે અકસ્માત, બેના મોત; 30થી વધુ ઘાયલ
વડોદરાથી સુરત તરફ જઈ રહેલી લક્ઝરી બસ ટેન્કર સાથે અથડાતાં અકસ્માત સર્જાયો હતો.
Published : November 20, 2026 at 8:53 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 9:18 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં લક્ઝરી બસ અને ટેન્કર વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. આ અકસ્માતમાં બે લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 30થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. બનાવની જાણ થતા જ સ્થાનિકો દ્વારા રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાને લઇને પોલીસ કાફલો પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
ભરૂચ નજીક એક્સપ્રેસ હાઇવે પર અકસ્માત
બનાવની વિગત જોઇએ તો, ભરૂચ જિલ્લાના દેરોલ નજીક એક્સપ્રેસ હાઈવે પર લક્ઝરી બસ અને ટેન્કર વચ્ચે ધડાકાભેર અકસ્માત સર્જાતા ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. વડોદરાથી સુરત તરફ જઈ રહેલી લક્ઝરી બસ ટેન્કર સાથે અથડાતાં અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ગમખ્વાર ઘટનામાં બે મુસાફરોના મોત થયાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે, જ્યારે 30થી વધુ મુસાફરો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
અકસ્માતનાં પગલે બસમાં સવાર મુસાફરોમાં ચીસાચીસ અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. અકસ્માતની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો અને રાહત કામગીરી સાથે સંકળાયેલા લોકો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ઈજાગ્રસ્ત મુસાફરોને તાત્કાલિક સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ પણ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. અકસ્માત કેવી રીતે સર્જાયો અને બસ તથા ટેન્કર વચ્ચે ટક્કર થવાનું ચોક્કસ કારણ શું હતું તે અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, મૃતકોની ઓળખ, ઈજાગ્રસ્તોની ચોક્કસ સંખ્યા અને અકસ્માતના કારણ અંગે સત્તાવાર વિગતો સામે આવવાની બાકી છે
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