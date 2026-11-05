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લખનૌની આંગડિયા લૂંટનો પાટણમાં ભેદ ઉકેલાયો, LCBએ ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા

23 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ લખનૌમાં આંગડિયા પેઢી સાથે સંકળાયેલી લૂંટની ઘટના બની હતી

23 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ લખનૌમાં આંગડિયા પેઢી સાથે સંકળાયેલી લૂંટની ઘટના બની હતી
23 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ લખનૌમાં આંગડિયા પેઢી સાથે સંકળાયેલી લૂંટની ઘટના બની હતી (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2026 at 8:02 PM IST

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પાટણ: ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌ ખાતે થયેલી આંગડિયા લૂંટની ઘટનાનો ભેદ ઉકેલવામાં પાટણ એલસીબી પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. 23 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ લખનૌમાં આંગડિયા પેઢી સાથે સંકળાયેલી લૂંટની ઘટના બની હતી. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા ત્રણ આરોપીઓને પાટણ એલસીબી પોલીસે પાટણ-સિદ્ધપુર હાઈવે પર રશિયનનગર નજીક નાકાબંધી કરી XUV કારમાંથી ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી રોકડ સહિત કુલ રૂપિયા 74 લાખ 75 હજારનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આરોપીઓને પાટણ શહેર બી ડિવિઝન પોલીસને સોંપી ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, લખનૌમાં આંગડિયા લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપીઓ ગુજરાત તરફ આવ્યા હોવાની માહિતીના આધારે પાટણ એલસીબી પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. દરમિયાન પાટણ-સિદ્ધપુર હાઈવે પર રશિયનનગર નજીક પોલીસ દ્વારા નાકાબંધી કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન શંકાસ્પદ XUV500 કારને રોકી તપાસ કરતાં ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસે આ મામલે દવે યશકુમાર નારણભાઈ, (રહે હારીજ, જિ પાટણ), રાજગોર પ્રજ્ઞેશકુમાર અમરતલાલ (રહે. ચાણસોલ, તા. ખેરાલુ), પટેલ જયકુમાર ભગવાનદાસ (રહે જિ. મહેસાણા)ની ધરપકડ કરી છે. સાથે જ તેમની પાસેથી 64 લાખ રૂપિયાની રોકડ, 75 હજારની કિંમતના 5 મોબાઈલ ફોન, 10 લાખની કિંમતની SUV કાર સહિત 74 લાખ 75 હજાર રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

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LAKNOW ANGADIA LOOT
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