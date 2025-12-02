ETV Bharat / state

LRD ભરતી: 11925 ઉમેદવારોનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર થયું, કટ ઓફ માર્ક્સ જાહેર કરાયા

ગુજરાતમાં લોકરક્ષક કેડરના જાહેરાત ક્રમાંક GPRB/202324/1 ની બહાર પાડવામાં આવેલી ભરતીના કટ ઓફ માર્ક્સ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

LRD ભરતીનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર
LRD ભરતીનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 2, 2025 at 5:49 PM IST

1 Min Read
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં લોકરક્ષક કેડરના જાહેરાત ક્રમાંક GPRB/202324/1 ની બહાર પાડવામાં આવેલી ભરતીના કટ ઓફ માર્ક્સ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત પ્રોવિઝનલ યાદી પણ બહાર પાડવામાં આવી છે. જેમાં 11925 ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઉમેદવારો https://www.lrdgujarat2021.in/ પર જઈને કટ ઓફ માર્ક્સ અને પ્રોવિઝનલ લિસ્ટ જોઈ શકે છે. આ સાથે જ હજારો ઉમેદવારોની આતુરતાનો અંત આવ્યો છે.

કામચલાઉ અને હંગામી યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોની માહિતી જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

LRDની ભરતીમાં બિન હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, જેલ સિપોઇ પુરુષ/મહિલા અને હથિયારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના કટ ઓફ માર્ક્સ જાહેર કર્યા છે. જે નીચે મુજબ છે.

LRD ભરતીના કટઓફ માર્ક્સ
LRD ભરતીના કટઓફ માર્ક્સ (Source: https://www.lrdgujarat2021.in)
LRD ભરતીના કટઓફ માર્ક્સ
LRD ભરતીના કટઓફ માર્ક્સ (Source: https://www.lrdgujarat2021.in)

ભરતી બોર્ડ દ્વારા ઉમેદવારો માટે સૂચના

  • જાતિ અંગેના પ્રમાણ૫ત્રમાં SEBC ઉમેદવારોના કિસ્સામાં સામાજિક ન્યાય અને અઘિકારીતા વિભાગ અને ST ઉમેદવારોના કિસ્સામાં આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ દ્વારા વેરીફીકેશન કામગીરીની પ્રક્રિયા હાલ ચાલુ છે.
  • અમુક ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી પૂર્ણ થઈ છે. બાકીના ઉમેદવારોની ચકાસણીની કામગીરી હાલ ચાલુ છે. જેથી બાકી રહેલ ઉમેદવારોના સંબંઘિત વિભાગ ઘ્વારા આ પ્રમાણ૫ત્ર માન્ય કે અમાન્ય ગણવા નિર્ણય કરવામાં આવ્યેથી તેઓને તે કેટેગરીનો લાભ મળવાપાત્ર છે કે કેમ? તેના આઘારે આખરી ૫સંદગી યાદી બહાર પાડવામાં આવશે જે તમામ ઉમેદવારોને બંધનકર્તા રહેશે.
  • પરંતુ ઉમેદવારોના સર્વાંગી હિત માટે આ તબકકે યોગ્ય વિકલ્પ વિચારી શકે માત્ર તે હેતુથી જ ભરતી બોર્ડ ધ્વારા કામચલાઉ અને હંગામી Repeat કામચલાઉ અને હંગામી પસંદગી યાદી (Provisional Result) બહાર પાડવા નિર્ણય લીધેલ છે. આ યાદીના આઘારે ૫સંદગી માટેનો કોઇ હક દાવો રહેશે નહીં.

TAGGED:

POLICE RECRUITMENT CUT OFF
LRD RECRUITMENT
GUJARAT GOVERNMENT
LRD PROVISIONAL LIST
LRD PROVISIONAL LIST

સંપાદકની પસંદ

